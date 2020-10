Lifetime les da voz a mujeres víctimas de delitos sexuales y tráfico infantil en la impactante “Sobreviví a Jeffrey Epstein"

15/10/2020 - 08:53 Camerino

Lifetime sentó un precedente en la televisión mundial con el estreno de la docuserie “Sobreviví a R. Kelly” y su secuela “Sobreviví a R. Kelly: El ajuste de cuentas”, que fueron fundamentales para que el proceso legal en contra del rapero norteamericano se concretara.

Con ese mismo espíritu de denuncia y demanda y con el compromiso de luchar contra la violencia hacia la mujer Lofetime presenta para toda Latinoamérica en cuatro noches consecutivas, del 15 al 18 de octubre, “Sobreviví a Jeffrey Epstein”, una docuserie que expone desgarradores e impactantes testimonios de diferentes víctimas sobrevivientes del multimillonario financiero neoyorquino Jeffrey Epstein.





Epstein, arrestado el 6 de julio de 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York y acusado luego por ese cargo junto a tráfico sexual, prostitución infantil y abuso sexual infantil, supuestamente dirigió una red global de delincuencia sexual orientada a chicas jóvenes para él y su camarilla de amigos ricos y poderosos.

Operando desde sus lujosas casas en la ciudad de Nueva York, Palm Beach, Nuevo México, París y el Caribe, Epstein también fue acusado de usar su extrema riqueza e influencia para cubrir su depredación.





Después de su muerte por suicidio el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, Jeffrey Epstein les robó una cosa más a sus víctimas: la oportunidad de enfrentar a su acusador y finalmente ver que prevalece la justicia.

Ahora, esta serie documental, dirigida por los premiados cineastas Annie Sundberg y Ricki Stern (The Preppy Murder, Reversing Roe, The Devil Came on Horseback) aborda la historia del millonario estadounidense desde la perspectiva de mujeres que padecieron su acoso durante su juventud, y proporciona una plataforma para que ocho valientes mujeres compartan sus historias en primera persona, puedan ser visibilizadas y alzar su voz. De esta forma, “Sobreviviendo a Jeffrey Epstein” incluye los estremecedores relatos de las víctimas Virginia Giuffre, Teresa Helms, Marijke Chartouni, Rachel Kay Benavidez, Kiki Doe, Virginia Roberts, Courtney Wild, entre otras, quienes con valentía abren su corazón para compartir sus traumáticas vivencias.





LA DETENCIÓN DE GHISLAINE MAXWELL

Además, es una docuserie que no solo aborda en primera persona las experiencias de mujeres valientes que comparten sus historias de abuso y acoso durante su juventud sino que además expone los acontecimientos ligados al proceso judicial contra el magnate norteamericano antes y después de su fallecimiento pero también, y por primera vez en una serie televisiva, sigue la detención de su mujer, Ghislaine Maxwell, acusada como cómplice de los delitos de abuso sexual.

De esta manera, la miniserie de cuatro episodios, que se estrenarán el jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, pone énfasis en el hecho de que, hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de Maxwell.

Al enterarse de este giro tan importante en el caso los directores Sundberg y Stern decidieron que era absolutamente necesario incluir en la trama este suceso, pero también adentrarse en la participación que la hija del magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell, tuvo en la red de trata de mujeres de alto nivel. En este sentido, el documental cuenta con la participación del periodista Daniel Bates, quien asegura que fue Ghislaine la encargada de “presentar y abrirle las puertas” de la alta sociedad neoyorquina a Epstein; además de entrevistas con la psicóloga forense Barbara Ziv, quien atestiguó en los juicios de Bill Cosby y Harvey Weinstein, y asegura que la relación entre Jeffrey y Maxwell aparentemente era “mutuamente parasitaria”.

Además, la docuserie cuenta con el testimonio de otros especialistas quienes ofrecen explicaciones claras de por qué las jóvenes víctimas en aquel momento no lograron huir de sus captores y su violencia, pero que ahora están listas para dar la batalla necesaria para buscar justica son Sigrid McCawley abogada de las sobrevivientes, y la Dra. Janice Stevenson.

0Es así que estas “hermanas sobrevivientes” incluso volverán a la mansión de Epstein en Manhattan o en Palm Beach para, con total fuerza, tratar de hacer público su terrible y doloroso sufrimiento a manos de Jeffrey y Ghislaine, a quienes en varios momentos los definen como “demonios” o “monstruos” que destruyeron sus vidas, pero que ahora con apoyo, amor y tremendo valor las están reconstruyendo.

Con estas dramáticas entrevistas, el televidente familiarizado y más aún aquel que desconoce el caso de Jeffrey Epstein, podrá conocer que durante mucho tiempo, el financiero abusó de menores de entornos desfavorecidos, que quedaron deslumbradas por sus lujos, propiedades, viajes, jets privados y personas de la élite y famosas que pudieron conocer. Sin embargo, conoceremos por sus testimonios en primera persona cómo envueltas en ese engaño de lujuria, al mismo tiempo estas niñas y jóvenes vivían un infierno en una jaula de oro en el Caribe o París que durante años no fue visto en su forma real, y que en algunos casos se trató de una escandalosa omisión para evitar que Epstein dejara de apoyar asociaciones filantrópicas, a través de millonarios donativos que le aseguraron a este depredador sexual, hasta el 2019, no rendirles cuentas a las autoridades.





EL CASO DEL PRÍNCIPE ANDRÉS

Para su cierre, “Sobreviví a Jeffrey Epstein” además de incluir entrevistas que amplían cuál fue el verdadero actuar de Ghislaine Maxwell, también se hace eco de los amigos poderosos que tenía la pareja y que se involucraron de manera activa en la red de trata de mujeres, como es el caso del príncipe Andrés de Gran Bretaña.

A través del doloroso testimonio de Virginia Roberts Giuffre se sabrán los abusos que cometió en su contra este importante miembro de la Casa Real de Windsor y hasta antes del escándalo hijo favorito de la reina Isabel II. Entre lágrimas, la mujer que ha hecho frente a sus traumas, revive su terrible pasado, por el que hasta el día de hoy no ha sido condenado al miembro de la realeza.

Otra de las injusticias que retrata la docuserie es el acuerdo ilegal que lograron establecer los abogados del empresario con Alex Acosta, quien había sido el Fiscal Federal para el distrito sur de Florida y que posteriormente tuvo que renunciar a su cargo, el 12 de julio 2019, como secretario de trabajo en la administración de Donald Trump por este escándalo.





SOBRE EL ÉXITO DE SOBREVIVÍ A JEFFREY EPSTEIN

Uno de los grandes éxitos cosechados después del estreno de la serie documental de Lifetime fue que, en Estados Unidos, las llamadas a la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual aumentaron drásticamente, lo que demostró el impacto en la vida real que se tiene cuando los sobrevivientes escuchan otras historias sobre agresión sexual.

Según la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, la organización contra la violencia sexual más grande del país, el uso en la línea directa nacional de agresión sexual fue de un 34 por ciento superior a lo normal, el 9 y 10 de agosto, cuando se emitió “Sobreviví a Jeffrey Epstein”.





SOBRE JEFFREY EPSTEIN

Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn, el 20 de enero de 1953. Escaló posiciones y sin una educación universitaria se convirtió en profesor y posteriormente en un financiero con gran éxito, hasta que fue condenado por tráfico de menores en el mundo de élite y fue conocido como depredador sexual.

Comenzó su carrera como financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma, J. Epstein & Co. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social.

En 2005, la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigarlo, después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. Epstein se declaró culpable, y un tribunal del Estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. Permaneció trece meses en custodia con trabajo comunitario al salir, como parte de su acuerdo judicial.

En aquel proceso, se identificó a 36 adolescentes, algunas de 14 años, que habían sido acosadas por él. Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio de 2019, por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York.

El 10 de agosto de 2019, se informó que Epstein se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Tres semanas antes había sido encontrado inconsciente en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento suicida fallido. La autopsia fue realizada el 11 de agosto por la oficina del forense de la Ciudad de Nueva York.