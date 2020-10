VIDEO | “Chichilo” Viale, el humor y el trabajo del artista en tiempos de pandemia: “Este miserable virus nos dirá como manejarnos”

15/10/2020 - 15:14 Camerino

Amilcar Viale, “Chichilo”, el gran humorista cordobés que con su singular gracejo pinta su aldea, le hace frente a estos tiempos con trabajo y con la convicción de que alguna solución va a llegar para contrarrestar al coronavirus.

Te recomendamos: Cata Raybaud le canta a la vida con canciones propias y de Piero. “La música que hago es escléctica, pero lo que conduce todo y unifica es el amor a la canción”

“Soy de los que piensan que alguna solución va a llegar, pero tengo mucho miedo que la desesperanza que viene corriendo atrás mío te empiece a alcanzar. Esto es como una carrera contra el virus. Yo soy de los que piensa que ya está, que ya se va a solucionar, pero la desesperanza viene atrás, viene corriendo a mil y no solamente a mí sino a todos mis colegas lo tenemos atrás”, resaltó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom.

Viale, quien el 8 de noviembre próximo realizará el tercer show por streaming, reflexionó: “Todos aquellos que dijimos que tenemos hasta los 80 años para trabajar en esto que adoramos, todos estamos hoy en una situación complicada. No estoy diciendo que estemos mal económicamente ni nada. La desesperanza de saber que no podes laburar, que no tienes contacto con los tuyos es como el médico que está con el bisturí en la mano y no tiene a quien operar. Es duro, difícil”, resaltó Viale a EL LIBERAL.

El artista cordobés, de fama internacional, aseguró que en estos tiempos de pandemia “el humor cumple un rol importantísimo. Estamos en esa lucha de que la gente a pase bien de cualquier forma. El humor es un antibiótico anti estrés importante. A la gente, en este tipo de momentos, obviamente, le hace falta”.

En cuanto al espectáculo que presentará el próximo 8 de noviembre y que posiblemente lleve a Carlos Paz en la próxima temporada de verano, reveló: “Voy a meter en un mismo espectáculo todos los estilos de humor. Esa es la idea. Después, la realidad nos va a mandar otra cosa. Este miserable virus nos dirá como manejarnos”.

Te recomendamos: Alejandro Lerner lanzó “Un día”, en donde habla de la cuarentena y le pide a Dios: “Dios no nos abandones, pese a todo no quiero perder la fe, pero Dios no nos dejes solos”

El reconocido actor adelantó que en su espectáculo combinará su trabajo como humorista, contando chistes, con pases de clown, -algo que disfruta mucho hacer-, stand up y hasta un sketch con una actriz invitada.

"Stand up de barrio" se llama el show que presentará, ya lo hizo en todo el cuándo se podían hacer actuaciones presenciales, en Carlos Paz. Se trata de un espectáculo intimista por cuanto comparte aspectos de su infancia, adolescencia, juventud. Un show pleno de humanidad e identificable en todos sus aspectos.