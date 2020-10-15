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CARTELERA TV / 16 de octubre de 2020

A LAS 14:30 CORTÁ POR LOZANO

- 20:52 Cartelera

CANAL 7

07:55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08:00 DEBATE ABIERTO

08:30 NICK JR.

09:30 LAS RECETAS DE MORFI

11:00 ALAS ROTAS: ESTO PASÓ

11:30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11:45 ALAS ROTAS: ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12:00 30 AÑOS JUNTOS: AVENIDA BRASIL

13:00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14:00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14:15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14:30 CORTÁ POR LOZANO

17:00 ALAS ROTAS

18:00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

18:15 FLORICIENTA

19:15 ELIF

20:15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20:30 NOTICIERO 7-

EDICIÓN CENTRAL

21:30 FUERZA DE MUJER

22:30 LA PASIÓN DE CRISTO

00:30 STAFF

00:45 CUENTOS INOLVIDABLES

01:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)

15.30 ANIMAPAKA

16.00 FANÁTICAS

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. REGATAS

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)


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