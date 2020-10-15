CARTELERA TV / 16 de octubre de 2020

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CANAL 7
07:55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08:00 DEBATE ABIERTO
08:30 NICK JR.
09:30 LAS RECETAS DE MORFI
11:00 ALAS ROTAS: ESTO PASÓ
11:30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11:45 ALAS ROTAS: ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12:00 30 AÑOS JUNTOS: AVENIDA BRASIL
13:00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14:00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14:15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14:30 CORTÁ POR LOZANO
17:00 ALAS ROTAS
18:00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
18:15 FLORICIENTA
19:15 ELIF
20:15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20:30 NOTICIERO 7-
EDICIÓN CENTRAL
21:30 FUERZA DE MUJER
22:30 LA PASIÓN DE CRISTO
00:30 STAFF
00:45 CUENTOS INOLVIDABLES
01:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)
15.30 ANIMAPAKA
16.00 FANÁTICAS
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. REGATAS
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)