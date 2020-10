Netflix se armó de un elenco de estrellas para un nuevo filme

15/10/2020 - 21:09 Pura Vida

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y Cate Blanchett encabezarán el reparto de lujo de “Don’t Look Up”, comedia dirigida por Adam McKay (“Succession”, “El vicepresidente: más allá del poder”) cuya filmación se prevé que comience a fines de este año y se estrenará luego por Netflix.

El filme, que según la agencia de noticias DPA tiene un presupuesto de 75 millones de dólares, trata sobre dos científicos (Lawrence y DiCaprio) que descubren un meteorito que caerá en la Tierra en seis meses y deben advertir del peligro a una población poco receptiva a la llegada del Apocalipsis.

El reparto de la película estará completado por figuras de la talla de Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley y Rob Morgan.

“Adam siempre fue muy oportuno cuando se trata de hacer películas inteligentes, relevantes e irreverentes que representen nuestra cultura. Incluso si de alguna manera termina prediciendo la inminente desaparición del planeta Tierra, estamos emocionados de agregar esto a nuestra lista antes de que todo llegue a su fin”, aseguró Scott Stuber, jefe de películas de Netflix, a través de un comunicado.

Antes de “Don’t Look Up”, DiCaprio protagonizará la adaptación de “Killers of the Flower Moon”, dirigida por Martin Scorsese y en dupla con Robert De Niro, en tanto Streep rodará “The Prom”, de Ryan Murphy, y “Let Them All Talk” a las órdenes de Steven Soderbergh.

Por su parte, Blanchett se encuentra rodando “El callejón de las almas perdidas”, a las órdenes de Guillermo del Toro.

McKay, creador de la aclamada serie “Succession”, es también conocido por dirigir títulos como “El vicepresidente: más allá del poder”, “Policías de repuesto” o “La gran apuesta”, que le valió un Oscar en la categoría de mejor guión adaptado.