La Cámara de Comercio destacó la ampliación horaria para este sábado

16/10/2020 - 01:18 Economía

La Cámara de Comercio e Industria (CCI) destacó la decisión del gobierno provincial de realizar una mayor apertura horaria para los comercios de la Capital y La Banda durante el sábado, en la víspera del Día de la Madre, a la par que señalaron que esta iniciativa “puede ser un gran alivio y una ayuda” para el sector comercial.

La titular de la CCI, Ing. Alejandra Rafael, destacó que “nuestra institución está permanentemente gestionando como lo hacen todas las instituciones del país con sus respectivos gobiernos una serie de iniciativas que ayuden al sector. Cuando los resultados son positivos, la sociedad y los socios pueden visibilizar esa acción, pero no tenemos que dejar de ver que en estos momentos lo que determina resultados es la situación sanitaria de la provincia”.

En este contexto, detalló que “la iniciativa de ampliar el horario este sábado, pensamos que podía ser un gran alivio y una ayuda”.

Destacó que al realizar el pedido, “pensamos en la necesidad que haya más ventas, pero también pretendemos que no haya aglomeraciones”.

Agregó que buscan que “la gente y los comerciantes respeten los protocolos y las medidas sanitarias”.

Puntualizó: “Estamos muy agradecidos que esto se haya logrado. Va a ayudar a paliar y acompañar en una situación como la que estamos”.

No obstante, detalló que “también estamos pidiendo el transporte público de colectivos, porque con la apertura que tenemos en días de semana, aún en horario extendido ello no se refleja en ventas porque no hay transporte para los clientes ni los empleados”.

Desde la CCI subrayaron que “también otro de los pedidos” es “por los sectores que no han abierto como la gastronomía, cafeterías y bares. Hay muchas confiterías que están desesperados. Los gastronómicos están en situación crítica y eso nos preocupa mucho. Sería muy buena la posibilidad de abrir la gastronomía y los gimnasios además de las canchas de fútbol que han quedado fuera de las aperturas” admitidas.

Agregó que “estamos trabajando en los protocolos para los comercios que tienen empleados con casos positivos y en los tiempos que tienen que estar cerrados, en la sanitización y en los procedimientos, todo lo estamos trabajando con el COE. Hemos pedido un procedimiento que no sea tan extenso, que sea ágil para que podamos cuidar a empleados, clientes y para que los comercios no estén cerrados más tiempo del necesario”.

También señalaron que otro pedido “es que se habilite la circulación de dos personas en moto, aunque sean solo los convivientes para que los empleados y el resto de la gente pueda llegar al centro”.