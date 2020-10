VIDEO | Ariana Castillo, la pequeña gigante que desde Santiago del Estero cantará para el mundo “Que futuro me queda” en su streaming del 31 de octubre

16/10/2020 - 10:59 Camerino

Los clásicos de Thalía, Isabel Pantoja, Ana Gabriel, Pastora Soler, Marc Anthony y Natalia Jiménez se fortalecen cuando la cantante Ariana Castillo los interpreta con su meliflua voz. Con sus 14 años y una trayectoria destacada, la pequeña gigante, como la llaman, conquistó al público de la Argentina, Perú y Bolivia. Nació en Córdoba y hoy vive en Santiago.

El próximo 31 de octubre, a las 22, presentará su primer streaming. En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, la intérprete de “Qué futuro me queda”, habló de las características que tendrá su concierto online, sus sueños, sus realizaciones y proyectos.

Te recomendamos: Una joven voz deslumbra con una canción dedicada a los políticos

En tiempos de restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, Ariana también se vale de recursos, como por ejemplo este próximo streaming, para estar, decir presente y seguir soñando que nada es imposible a pesar de los sucesos inesperados.

“Al igual que todos los artistas, estamos tratando de mantenernos vigentes a través de las redes sociales porque no hay otra manera de estar en contacto con la gente porque no se puede salir. Me mantengo por las redes sociales”, reveló Ariana quien interactúa permanentemente con sus seguidores del mundo a través de Facebook e Instagram.

No es casualidad que Ariana abrace con pasión la música. Desde muy chiquita, a los 7 años, empezó a cantar. “Quien me inspiró para cantar es mi abuelo, Alejandro Carabajal, que también canta. Él me enseñó muchas cosas sobre el canto", destacó la intérprete de "Así fue", "Hasta que te conocí", "Cómo tu mujer", "A mi manera" y "Once mil".

“Me encanta. Es la música que me gusta, que siento y me encanta interpretarla”, responde con alegría al referirse al repertorio que eligió para forjar su carrera. En su voz, cobran frescura clásicos como "Aquí estoy" (Ana Gabriel), "Quien como tú" (Ana Gabriel), "Ya te olvidé", "Marinero de luces" (Isabel Pantoja), "El Adivino", "Hasta el fin del mundo" y "Amor a la mejicana" (Thalía).

En Bolivia la bautizaron como "La voz de América". Ariana se siente orgullosa de esta distinción. "Poco a poco voy haciendo realidad mis sueños", consignó la niña cantante que también tiene como referentes a Abel Pintos, Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti.