VIDEO | La Guerra Civil en Estados Unidos y la Reconstrucción en “Grant”, un documental producido por Leonardo Di Caprio para la señal History

16/10/2020 - 15:23 Camerino

Este sábado 17 de octubre, a las 22.35, History estrena una nueva miniserie documental producida por el reconocido actor y productor Leonardo Di Caprio, basada en la biografía más vendida del New York Times de Ron Chernow, y que retrata y analiza la historia de vida del 18° presidente norteamericano, utilizando su perspectiva para explorar dos destacados momentos en la historia de Estados Unidos: la Guerra Civil y la Reconstrucción.

“Grant” se emitirá en tres partes; los sábados 17, 24 y 31 de octubre, a las 23.25.

“Grant” es una gran producción de seis horas en total que retratará a uno de los generales y presidentes más complejos y menospreciados de la historia de los Estados Unidos: Ulysses S. Grant. Basada en la biografía más vendida del New York Times del ganador del premio Pulitzer Ron Chernow “Grant” y producida por History con Appian Way Productions, RadicalMedia en asociación con Lionsgate, esta miniserie documental cuenta la historia notable y esencialmente estadounidense de un hombre humilde que supera increíbles obstáculos, asciende a los rangos más altos del poder y salva a la nación no una, sino dos veces. Con una combinación perfecta de escenas dramáticas, la palabra de expertos e imágenes de archivo bellamente mejoradas, esta serie descubre el verdadero legado del héroe inverosímil que dirigió la nación durante sus mayores pruebas: la Guerra Civil (1861-1865) y la Reconstrucción (1865-1887), todo bajo la lente del biógrafo Chernow, quien también es productor ejecutivo de la miniserie.

En el momento de su muerte, Ulysses S. Grant era el hombre más famoso del mundo que compartía junto a hombres como George Washington y Abraham Lincoln el panteón de los héroes estadounidenses. Sin embargo, hoy Grant está en gran parte olvidado, su legado legítimo empañado por una niebla de mitos, rumores y falsedades.

Grant es reconocido por su cargo como General del Ejército de los EE. UU. y Comandante General durante la Guerra Civil, pero pocos reconocen sus luchas durante su juventud, su tiempo en West Point, su servicio en la Guerra Mexicana junto con algunos de los más grandes nombres de la historia militar norteamericana o sus varias empresas comerciales fallidas antes de la Guerra Civil.

Criticado por una presidencia plagada de escándalos y con reputación de borracho, Grant fue a menudo desestimado por los académicos, incluso después de que se distinguió como un extraordinario estratega y líder militar durante la Guerra Civil. Sin embargo, un enfoque primordial de su administración fue la Reconstrucción y la hercúlea tarea de reconciliar el Norte y el Sur. Una de las iniciativas más valientes e inesperadas de la presidencia de Grant fue proteger a los cuatro millones de esclavos liberados que se habían convertido en ciudadanos estadounidenses con derecho al voto, a pesar de la enorme resistencia que enfrentó. Más notablemente después de su presidencia, Grant se embarcó en una gira mundial con la esperanza de que los estadounidenses olvidaran los escándalos durante su mandato y negoció un contrato con un amigo, el famoso novelista Mark Twain, para publicar sus ahora famosas memorias.

DESPUÉS DE “WASHINGTON”, LLEGA “GRANT”

“Grant” es la segunda miniserie presidencial premium de History después de "Washington", que se convirtió en la miniserie número uno en todo el cable en Estados Unidos con 2.6 millones de espectadores en total.

Cabe destacar además que el pasado mes de septiembre, History 2 estrenó la serie de Leonardo DiCaprio “Pioneros del Lejano Oeste”, también en asociación con Appian Way, docuserie de ocho horas que sigue las historias de pioneros icónicos que vivían en la gran frontera en la época anterior a la Revolución de Estados Unidos mientras se desplazan por tierras salvajes.

“Grant” es una producción para History” por Appian Way Productions y RadicalMedia en asociación con Lionsgate Television. Leonardo DiCaprio y Jennifer Davisson son productores ejecutivos de Appian Way Productions. Dave Sirulnick, Justin Wilkes y Fisher Stevens son productores ejecutivos de RadicalMedia. Ron Chernow es productor ejecutivo. Eli Lehrer, Mary E. Donahue y Jennifer Wagman son los productores ejecutivos de HISTORY. Brian Volk-Weiss también se desempeña como productor ejecutivo.