CARTELERA TV / 17 de octubre de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. PROHIBIDO PASAR, HÉRCULES VIGILA
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 CINE. CUIDADO BEBÉ SUELTO
19.00 LOS SIMPSONS
20.00 ELIF
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO (R)
22.30 TICKET AL SHOW