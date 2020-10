El realizador de “Okupas” pide “asumir más riesgos”

16/10/2020 - 21:12 Pura Vida

El guionista, productor y realizador Bruno Stagnaro, quien este domingo celebrará dos décadas del estreno del primer episodio de “Okupas”, afirmó a Télam que en este momento de omnipresencia del formato de la serie hace falta “asumir riesgos y jugar un poco más”.

“Se estandarizó un poco y hoy las series se transformaron en el consumo cultural. Eso es bueno y malo”, opinó el cineasta, que encara la adaptación como serie de “El Eternauta”, la clásica historieta de Héctor Germán Oesterheld.

Pese a que en su carrera ha creado más ficciones televisivas que películas -entre las que figura “Un gallo para Esculapio”-, Stagnaro confesó que recién hace pocos años comenzó a ver series con asiduidad.

“Si bien los yanquis la tienen clarísima y estás frente a algo que está construido con una astucia tremenda y un conocimiento muy fino de la artesanía que significa, al mismo tiempo no dejan, en general, de estar agarradas de recursos y mecanismos bastante estandarizados para mantener la atención, y trato en la medida de la posible no quedar preso de eso”, explicó.

Para el director, esa búsqueda por fuera de las recetas establecidas es lo que distinguía a “Okupas”: ‘Si algo tenía ‘Okupas’ y que me gustaría no perder, es esa ingenuidad en la mirada que te permitía jugar y no estar atado permanentemente a la fórmula de las cosas”.

En tanto, Stagnaro se mostró preocupado por el estado del sector audiovisual a raíz de la pandemia: “Más allá de que me llena de frustración y dolor, son situaciones en las que muchas veces estas limitaciones impiden, pero cuando lográs atravesarlas podés transformarlas en una fuerza a favor, plasmar algo que de otro modo no hubiera sucedido y más genuino”, dijo y añadió sobre le esencia de la industria audiovisual argentina “uno de los atributos que tiene es hacer mucho con poco y ahora estamos obligados a entrar en esa dinámica”.