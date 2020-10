FÚNEBRES | 17 de octubre del 2020

17/10/2020 - 01:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/10/20

- Eduardo Alfredo Toscano Acosta

- Elvira Enriqueta Gerez de Rodríguez

- Francisco Antonio Muzio

- Silveria Azucena Aranda de Urquiza

- Mercedes del Carmen Ibáñez (La Banda)

- María Margarita Martínez

- Trejo Aurora Herminia

- Ramón Albino Coronel

- Ambrocio Coronel (Dpto. Silípica)

- Silvio Ramón Sosa (La Banda)

- Camila Daiana Bustamante (La Banda)

- Hugo Dante Frías

- Patricia Lorena Frías

- Felisa Sala (Añatuya)

- Luis Rodolfo Ledesma

- Francisca Teresa Tomasselli (La Banda)

- Josefina Teresa Mabel Roldán de Mellano

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en estos momentos y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de BSE participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en esta dolorosa pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Jorge Gonzalez y familia participa con dolor su fallecimiento. Se unen en oración por su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

El directorio de Comintel SA. participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALFREDO TOSCANO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Compañeros y amigos de Comintel S.A. acompañan a la familia en este momento tan doloroso, especialmente a su hijo Sebastián. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Roberto Palau, Arturo Lorente, Santos Salvatierra, Pachacho Costas, Osvaldo Palau, Héctor Salvatierra, Daniel Nassif y Luis Roldán acompañan a los queridos amigos Martín, Yuli y familia en este momento de dolor. Elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Roberto Palau, Arturo Lorente, Santos Salvatierra, Pachacho Costas, Osvaldo Palau, Héctor Salvatierra, Daniel Nassif y Luis Roldán acompañan a los queridos amigos Martín, Yuli y familia en este momento de dolor. Elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas Eduardo Lian Allub participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Carolina Crámaro. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

María Inés Suárez, Ricardo Magnien y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo, a sus hijos y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Organización Amparo participa con pesar su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a toda su familia. Descanse en paz sra. Divi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Hoy el Señor abrió las puertas del cielo para recibirte. Hombre intachable, generoso, amigo entrañable, bueno, caballero de mirada franca y de sentimientos nobles nos encontraste en tu camino y nos llegaste a compartir de tu hermosa vida. Gracias por hacernos parte de tu bella familia, tu esposa amada, tu Negrita que solo eran amor, y tus amigos. ¡Gracias por tanto Matteo! Vamos a extrañar tu distinguida presencia, tus buenos hábitos y tu alegría. Descansa en paz amigo querido. Dr. Carlos A. Frías y flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar en verdes prados me lleva a descansar”. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos, Alejandro, sus bisnietos, su sobrina Lina Listorti, Cacho y Melina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/20 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA TERESA MABEL ROLDÁN DE MELLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento de la mamá de la Dra. María Fernanda Mellano, secretaria académica de la facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares y ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

SEGUNDO CLAUDIO VILLAVICENCIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/18 y espera la resurrección.

A 2 años de tu dolorosa partida, te recuerdo todos los días con mucho amor y a la vez con un inmenso dolor de no poder entender el porqué de ésta mala jugada del destino. Fuiste una gran persona en todo sentido. No hay un solo momento que no te recuerde amor mío. Tu ausencia apagó la mitad de mi vida. Dios te tenga en la gloria por toda la eternidad. Descansa en paz “esposo querido”. Tu esposa Noemí López y flia, ruegan una oración en tu querida memoria. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque haya muerto vivirá”. Juan 11:25. Al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre, sus hijos Dr. Mario del Valle Juarez y flia., Dr. Oscar Daniel Juarez, agradecen las muestras de afecto y el acompañamiento recibido a la Lic. Natividad Nassif, Dr. Cesar Monti, CPN Norberto Zani, Dr. Ramón Vergara, Dr. Enrique Carabajal, Dra. Sonia Velez, Dr. Andrea Dorado, Dra. Monica Salvatierra, Dr. Ariel Trejo, Dr. Eduardo Fernández, Dra. Graciela Alsogaray, CPN Raul Ayuch, CPN Graciela Muratore de Corona, CPN Manuel Álvarez, Dra. Carmen Farfan, Dra. Milet, Dr. Alejandro Polti, Dr. Sebastian Oddo, Dr. Ricardo Speciale, Dr. Juan Díaz Fernández, Dr. Cesar Abregu (hijo), Dr. Cesar Albauicech, Dra. Patricia Martínez, Dr. Marcelo Bravo, Dra. Polly Ferreyra, Dra. Carolina López, Dr. Abalos Mussi, Hospital Mama Antula, Hospital de San Pedro de Guasayan, Hospital Independencia, Consejo de Médicos, Obra Social del Empleado Provincial I.O.S.E.P, Instituto de Cardiología P.I.S.A, Asociación Atletica Quimsa, al Sease 107 y a todos nuestros familiares, vecinos y amigos. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

MARIO NICOLÁS ABDALA

(qe.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/19 y espera la resurrección.

“No pienses que me he ido

No llores, solo imagina que estoy dormido.

Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio.

Nunca pienses que me he ido, porque entonces… si habré muerto”.

Dicen que nuestros seres queridos que han fallecido nunca se van, siempre están a nuestro lado, que siempre serán nuestros ángeles, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y es así como te sentimos querido papa, todavía sentimos tu presencia, tu paz, tu amor. Vives en nuestro corazón, en nuestra casa, en los rincones en donde solías estar, tu recuerdo nos calma y nos emociona, por tu bondad, tu humildad y persona de bien que fuiste, esa es tu mayor enseñanza, te amamos y te extrañamos todos los días. Recordándote siempre con todo nuestro amor por ti. Descansa en paz querido papá.

Al cumplirse 1 año de tu partida rogamos oraciones en tu memoria. Tu esposa Coca Maldonado de Abdala, tus hijos Diego Nicolás y Alejandra, tu nieta Isabel, tu nuera Mary Ibañes de Abdala y tu yerno Arsenio L. Moyano.

RECORDATORIO

Esc. CARLOS. R. MAGUNA

(qepd): Se durmió en el Señor el 17/09/20 y espera su resurrección.

A un mes de tu partida, tan pronta y repentina, aún nos cuesta comprender y aceptar tu ausencia que tanta tristeza y dolor nos provoca, pero los innumerables recuerdos que invaden constantemente nuestra mente y nuestro corazón, son un bálsamo que acarician nuestras almas e intentan darles un poco de consuelo. Porque fuiste presencia de bondad, humildad y compromiso. Porque, permitiste con tus dones, ser un instrumento de Dios en esta tierra; porque fuiste, todo lo que es correcto, y porque simplemente fuiste el mejor esposo y padre que podríamos haber tenido, estarás en y con nosotros para siempre!.

Te extrañamos y amamos profundamente. Tu esposa Rosa Castro; tus hijos Gugui, Mariano, Sol, Milagros y Marcos; nietos e hijos políticos elevan una oración en tu memoria.

RECORDATORIO

HNA. EDITH DEL CARMEN BROGGI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/10/89 y espera la resurrección.

“No puedo cerrar el oído al llamado de Jesús que me habla a través de los pobres”. Que profundo sentimiento alberga estas palabras ¡!! Y no pudo… no pudo hacer la vista a otro lado, Jesús la llamó por su nombre y la tomó de la mano… no pudo…. Se enamoró de Él y Él la amó… amó a ese ser íntegro que con su sonrisa y sus palabras calmaba las mayores de las tempestades, amó a esa amiga fiel que estaba al servicio desinteresado…. Amó a esa hermana que con su alegría cambiaba todo a su alrededor… la amó tanto que ella no pudo evitar seguirlo aunque haya costado su muerte. Una muerte que no fue en vano, una muerte cargada de dolor y tristeza, una muerte injusta para los que nos quedamos aquí en la tierra, una muerte que encierra un sí !! Un sí como lo hizo María, sin entender mucho, así fue su sí, una entrega plena sin egoísmo y diciendo aquí estoy Mi Señor… y escuchando sus palabras… tan solo quiero que me sigas… así lo hizo. Misa el sábado 17 de octubre a las 9 hs. en la Casa de la Juventud. (San Juan 582).

RECORDATORIO

MERCEDES PAULINA CARDOZO - PABLO ONÉSIMO VARAS

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/7/06 y el 17/10/85 y esperan la resurrección.

Padre bueno: hoy queremos recordar en forma especial a nuestros queridos padres Paulina y Pablo que nos han regalado la vida y ya han partido para ir a tu encuentro. Con su partida hemos perdido a nuestros padres y verdaderos amigos que con su presencia, palabras y silencios nos brindaban inmensa felicidad. Dios mío tú conoces el vacio que sienten nuestros corazones y sabes que es muy grande. Solo nos consuela la certeza de que tu bondad, cariño y ternura de Padre hacen brillar para ellos la luz que no tiene fin y están gozando del descanso eterno. Danos el gozo de la fe y la esperanza de saber que un día volveremos a encontrarnos en el cielo para gozar juntos de tu amor. Al cumplirse un nuevo aniversario de sus partidas al Reino Celestial se ruegan oraciones en sus queridas memorias.

RECORDATORIO

RICARDO LUIS CORBALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/10/20 y espera la resurrección.

Te fuiste de nuestro lado completamente calladito, estabas como sonriente y en paz. Eras muy protector de tu familia y conocidos. Te recordamos con mucho amor tu esposa Élida, tus hijos Ana, Ricardo y Cecilia y tus nietos Gerónimo y Pilar. Agradecemos a los que de una y otra forma nos dieron su pésame y rogamos una oración en su memoria al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MERCEDES A. TREJO DE ROBLEDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/16 y espera la resurrección.

A cuatro años de tu partida, madre querida, el tiempo y tu ausencia duele igual que aquel día. Aquí nada es como antes, pero nos consuela saber que estás bien al lado de Dios y tus padres y que sigues a nuestro lado. Sigue brillando y guiándonos. Sos y serás irreemplazable. Te queremos con el alma tus hijas María Belén y Ana y tu marido Pocho. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en parroquia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

MARÍA AUDELINA DELGADO DE CORONEL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/10/86 y espera la resurrección.

Vivirás eternamente en el corazón de quienes te amamos con el alma, madre entrañable. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, nos unimos en oración para rogar por el eterno descanso de su alma y brille para ella la luz que no tiene fin. Al cumplirse hoy dos años de su partida al reino celestial donde goza de paz infinita.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Nélida Alagastino de Pereyra y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Nélida Pereyra de Alzugaray, Nodocente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y a todos sus seres queridos.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Daniel Gómez y familia participan profunda pena su fallecimiento y acompañan a su hijo Dante en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Gregorio Herrera, Aída Roldán junto a sus hijos Ariel, Pablo, Guillermo y Agustín participan su fallecimiento y acompañan a Negrita y Ricardo y a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Querida amiga: más de 50 años de conocernos y de compartir tantas charlas y hermosos momentos bajo la parra del patio de su casa o en la mía o esos momentos de oración que nos llevaba el espíritu. Las vueltas de la vida hicieron que no podamos compartir estos últimos años, pero siempre ha estado en mi mente y corazón. Doña Nelly como respetuosamente la llamaba, ahora el Señor de la Divina Misericordia la recibe para hacerla gozar de su morada y tener su descanso eterno. Sara Isabel Fiad y sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, Joye y Adriana, Maruchi y José, y Fray Juan José Herrera (O.P.), sus nietos y su bisnieta participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Dora Nélida Pereyra de Espeche, sus hijas Myriam del Valle y Lilyam Eddy Espeche, Walter Gregorio Corvalán y Leandro Agustín Nobile participan el fallecimiento de su hermana política y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Con el recuerdo hermoso de lindas charlas con el Dante. Te despido dulce Nélida!. Pido a Dios resignación para Hugo, Graciela, Negri, Ana María, nietos y bisnietos. Mónica Nader

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Jesús motiva nuestra esperanza y nos invita a afianzar nuestra fe. Querida Negrita, en este difícil momento que estas pasando, al perder a tu madre te acompañan con profundo dolor tus amigas Sara, Inés, Margarita, Liliana y sus respectivos esposos. Ruegan al Señor derrame su misericordia sobre negrita y familia, dándoles fuerza, resignación y consuelo; y a su madre concédele la luz, la alegría y la paz que no tiene fin.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. La muerte no es un fin, es un nuevo comienzo. No es soledad, es reencuentro con seres que amas y con Dios. Jimena Coria Vignolo y familia acompañan a sus hijos Ana María, Negrita, Graciela y Hugo; hijos políticos Ricardo, Sandra y José María; nietos y bisnietos elevando oraciones para su descanso eterno.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Esmeralda Filippa y Chini Filippa de Guber participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Negrita y Ricardo y a sus nietos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA DE URQUIZA, SILVERIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Su esposo: Ramón, sus hijos: Sonia, Daniel y Nancy, sus hijos pol.: Romina y Aldo, sus nietos: Ignacio, Facundo, Milagros, Marcos, Micaela, Santiago, Bautista, Abigail, Alejandra y Mateo, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement de San Marcos. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Familia Gonzalez - Ponce Faila, participan acongojados el fallecimienyo de Marquitos y acompañan en el dolor a sus queridas sobrinas: Ariadna y Carito, nuestras amadas nietas y a toda la flia. Castellanos especialmente a su mamá Ana y su hermana Keti. Que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Solo te nos adelantaste querido colega, amigazo y hermano del alma. Dios sabrá recompensarte en el cielo por tanta nobleza y entrega y por tanto sacrificio y preocupación por tu amada flia. Descansa en paz que te lo mereces, besos al cielo para despedirte. Gracia Ponce Faila participa su fallecimiento.

CORONEL, RAMÓN ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Elva, Manuel, Adelia, Beti primos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta la Barranca COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FRÍAS, HUGO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su hermana Eva, primos Elvira, Roberto, Teresa, sobrinos Jose, Tatiana, Abel, Lautarito, participan su fallecimiento, sus restos fueron uinhumados en el cementerio Parque de la Paz, SERV- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Lic. Adela Chedid y familia acompañan a su amigo Hernán y a su familia en especial a su esposa Carmen, hijos y nietos en este momento de gran dolor.

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. ¡Que amable es tu morada Señor! Mi alma suspira y hasta languidece por los atrios del Señor; mi corazón y mi carne gritan de alegría al Dios que vive. Su hijo Guido Rodríguez, Magalí Moyano, nietos Micaela, Claudio y Adrián participar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su hermana política María E. Leal de Rodríguez, sus sobrinos Fernando E; Andrea C. y Paola V. Rodríguez Leal y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Guido (Yuly) y Gustavo en este doloroso trance y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Sus hijos: Yuly y Gustavo, sus hijas pol.: Magali y Silvia y sus nietos: Miky, Maxi, Jesús y Adrian, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. "Que nuestro padre Dios, en su infinita misericordia, te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Los hermanos políticos de su hijo Guido: Ana Moyano, Walter Omar Moyano, Julio Sosa, Gabriel, Rita, Alvarito, Agustina, lamentan participan con enorme dolor la partida al reino celestial de la querida Elvira. Elevamos oraciones en su memoria, y una cristiana resignación a sus hijos Guido y Gustavo.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. ... Aquellos que nos han dejado no están ausentes, sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas. San Agustin. Su partida repentina dejó un profundo dolor en nuestro corazón,. Nos queda el recuerdo de una persona amable y sonriente, siempre con una palabra de aliento. Rogamos al Altísimo y resignación a su familia ante tan irreparable pérdida. Su vecina Lulu Carabajal de Garcia y su hija Lili García acompañan a sus hijos y a sus respectivas familias. Descansa en paz.

GUTIERREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Te fuiste sin decir adiós pero nos dejaste una larga vida llena de hermosos recuerdos. Mi esperanza es que con la ayuda de Dios nos volveremos a ver. Su hija Mabel, sus nietos Alejandro, Sergio, Mariela, sus bisnietos Amarú, Lisandro y Candela, nietos políticos Antonela, Elisa, Cristian participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos el 16/10/20.

GUTIERREZ ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su nieta Maria Luz Bulacio y su esposo Rubén Dario Silva, participan con profundo dolor su partida. Descansa en paz abu Keta.

GUTIERREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus bisnietos Carolina, Christian, Franco y Enzo Silva y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

GUTIERREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus tataranietos Nuria, Agustin, Bianco, Agostina, Pilar, Bruno, Geraldine y Fausto Silva Bulacio participan su fallecimiento.

ITURRE DE CRAMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus hermanas Tessi, Chelín, Pori, Marta y Gaby participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRAMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su hermana Tessy, hno. político Nene, sus sobrinos Gonzalo y Constanza, Ramiro y María José, sus sobrinos nietos Lisandro, Julieta y Felicitas, te despedimos con mucha tristeza y profundo dolor, elevamos oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo, Fernando y Gabriela, sus hijas políticas Jorgelina y María, sus nietos Marcelito, Maximiliano, Roque, Vera y Luciano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su primo hermano Juan Manuel Yturrez, su esposa Ely, sus ijos Elbio y Emilce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ITURRE DE CRAMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Nené Touriño de Cuadros, hijos y nietos despedimos a la querida Divi en su partida a la casa del Padre y celebramos su encuentro con el Señor. A su vez acompañamos con cariño a Hugo, sus hijos y nietos y oramos para que tengan la fortaleza que nos da la fe en este momento de dolor. Descansa en paz querida amiga.

ITURRE DE CRAMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Acompañan en esta triste pérdida a sus hermanas Tesy y Marta Iturre, sus amigas María Eugenia Luna y Ceci Otrera. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Los miembros de la Fundacion CePSI Eva Perón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Dra. Carolina Crámaro y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. El Dr. Rolando Filippa, acompaña en este dificil momento a Carolina y Carlos por el fallecimiento de su señora madre. Ruega oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia acompañan con profundo dolor la partida de su muy querida amiga Divi. Abrazo fuerte a toda la familia en este momento de inmensa tristeza, Consuelo divino para ellos.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Familia Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (Divi) (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "El que cree en mi, aunque muera vivirá". El grupo de voluntarios del Centro Misericordista San Vicente del Barrio La Católica participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amada servidoria Divi, rogando al Altísimo pronta resignacion a su querida flia. Estarás siempre en nuestro corazón y nuestras oraciones.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. María Estela Gómez despide con tristeza a su querida amiga Divi. Acompaña a su esposo, hijos y nietos en este doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Roberto Enrique Pinto, Maria Elena Villegas de Pinto y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Divi. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Divo, acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Tucho Gorosito y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Personal docente y nodocente de la Facultad de Ciencias Médicas participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Carolina Crámaro. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Familia Qüesta Ruz participa el fallecimiento de la mamá de su amiga Carolina Crámaro. Eleva oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor del fallecimiento de la señora Dilva, esposa de nuestro amigo Hugo Crámaro. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Susana Julia Gómez y familia, acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida.