El sorprendente vídeo de una niña paseando a un tigre con una correa

17/10/2020 - 18:57 Mundo Web

Una niña fue grabada paseando a un tigre amarrado a una correa por las calles de México y el insólito video se volvió en las redes sociales.

El suceso se dio en una calle de Guasave, en la ciudad mexicana de Sinaloa, donde una joven fue captada paseando a un tigre de bengala. El video fue captado por un conductor que la interceptó y le preguntó por el curiosos suceso.

Las imágenes muestran a una chica paseando al enorme felino con total tranquilidad, como si se tratara de un animal doméstico. "La gente sale a pasear con un tigre. El animal caminaba sumiso a su lado como si fuera un perrito, solo que no ladraba", dijo el hombre que grabó el video.

Luego el conductor le chista pero el tigre no hace caso. "Esta es la más chiquita", comenta la paseadora. "¿No come eso, o qué?", le pregunta el hombre y ella contesta entre risas que no.

El felino iba caminando con total tranquilidad, atado con una cuerda, mientras la chica no parecía preocupada en absoluto por el lado salvaje del animal. El video se volvió viral en las redes sociales, donde cientos de usuarios se mostraron sorprendidos por el insólito suceso.