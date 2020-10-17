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CARTELERA TV / 18 de octubre de 2020

- 21:34 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

16.00 CINE. TODO POR AMOR

17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGêL?

18.45 ELIF

20.30 POR EL MUNDO EN CASA

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 ANIMAPAKA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR

EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA vs. DEF. DEL SUD

22.30 SGO., PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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