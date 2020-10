Un día para recordar a las mujeres que cuidaron la vida

17/10/2020 - 21:37 Pura Vida

Este Día de la Madre encontrará a muchos hijos lejos de aquellas mujeres que les dieron la vida, o que cuidaron de ellos como si fueran una madre. Y si bien la distancia puede que no sea actual, cobra otro significado a raíz de la pandemia de coronavirus que limita aún más el deseo de encontrarse en un abrazo. Por eso, artistas como Manuel Orellana, del Dúo Orellana Lucca, que tiene a su madre en Frías; o Franco Ramírez, que vive en Buenos Aires, aprovecharon para homenajearlas con canciones en medio del aislamiento. Y a ese homenaje se unieron a través de EL LIBERAL Manolo Herrera, de Las Sachaguitarras Atamisqueñas; Musha Carabajal, de Los Carabajal; Teresita Pereyra y Daniela Anríquez, de Soles y Lunas para compartir su mensaje en el Día de la Madre.

Hay madres y “mamiabuelas”

Manuel Orellana aprovechó este tiempo sin presentaciones sobre el escenario para editar un video casero dedicado a su “mamiabuela” paterna, Paulina, quien fue la encargada de malcriarlo mientras compartían la vida en Frías, y a su madre Elvira, con quien no podrá compartir esta vez las habituales empanadas.

“Me he criado con mi madre y mi mamiabuela Paulina, en Frías. Y ella hace un buen tiempo que se nos fue, era la mamá de mi papa. Vivíamos en una misma casa, con mi mamá, mi papá, mi abuela, mis tíos... una casa grande de Frías. Y quise hacer este homenaje para ella que ya no está y a su vez para todas las personas que tienen alguien que ya no está,

“Ya no lloro, ella es parte del camino. Ya no lloro, ella es parte del camino”, repite Manuel en el estribillo de “Ella”, la canción de León Gieco que Manuel eligió para recordar a su “mamiabuela” y para decirle a su mamá “Feliz día”. Y sigue cantando: “Viendo fotos viejas, me dio de llorar,

Fue niña un día y yo no lo sabía, tanto elemento para un solo viaje, un minuto en sus brazos, cuánto daría”.

“Es un día para recordar a nuestra madre, a nuestra abuela, a la persona que nos ha criado y extrañamos mucho, más en estas épocas difíciles, adonde se potencia más el extrañar a los que ya no están o que están, pero no tenemos la posibilidad de reunirnos con ellos, de comer unas empanadas”, cuenta Orellana, quien hoy subió el video casero a su nueva página de YouTube.

Pero aclara: “Vamos a tener que ser pacientes, y seguir cuidándonos, para que cuando se pueda nos volvamos a ver. En mi caso, yo a mi madre, que yo pueda ir o que ella pueda venir a visitarnos aquí”.

Franco Ramírez

“Quiero mandar un beso grande a todas las madres, particularmente a mi abuela que la tengo en Santiago del Estero y a mi madre que no veo hace varios meses. Pero entiendo que tenemos que pasar por esto, que es una situación difícil, aunque el corazón y el amor siempre está intacto, nada que una videollamada o un llamado no puedan remediar esa ausencia en este tiempo de cuarentena”, dijo Franco en el video que compartió con EL LIBERAL adonde dedica la canción “A una rosa”, a “mi viejita” y a todas las viejitas. “En el jardín de mi vida, nació una rosa, blanca como el armiño, fragante, pura y hermosa”, comienza cantando Franco, en el video que se puede ver en las plataforma virtual de EL LIBERAL.

Manolo Herrera

El integrante de Las Sachaguitarras Atamisqueñas escribió hace tiempo la canción “Mami Magui”, inspirada en su madre Griselda Margarita y aprovechó este día especial para dedicársela a ella, a todas las madres, y a Adriana, la madre de sus hijos. “La canción nació una tarde. Se venía el Día de la Madre y me salió esa melodía y esa letra, y le puso Mami Magui porque así la llamamos sus hijos y sus nietos”. La canción habla del sol radiante y la alegría que significa la presencia de Magui en su vida.

Musha Carabajal

“Mando un saludo muy especial y el deseo de feliz día a todas las madres. Si yo la tuviera conmigo, le diría que es la que tiene la caricia y el amor para su hijo”, señaló Mario “Musha” Carabajal, desde Buenos Aires, en un sentido recuerdo de su madre.

“Honro y agradezco a las madres de mi familia”

“La honro como a todas las madres de mi familia, por el legado no tangible que van dejando, y desde ese legado haber podido construir mi vida, decidiendo en libertad seguir sus enseñanzas y sus modelos, o no seguirlos. Eso está escrito en una canción, una vidala que se llama ‘Vengo’ y desde esta libertad expreso ahora a todas las madres de mi familia, mi amor y mi gratitud”. Así se expresó Teresita Pereyra, integrante de Soles y Lunas, quien en su vida dedicada a las mujeres que la precedieron, señala: “Cuando yo canto se elevan sonidos, ancestros que viven en mí. Cuando respiro evoco mujeres, ancestros que vienen a mí... traigo conmigo la esencia de antiguas mujeres que vibran en mí”.

Éste es su homenaje a la maternidad en general que deja huellas en la vida de los hijos.

“Mi madre Bety alivia todo con amor”

“Mi madre es como un paisaje inmenso que me abraza, me contiene y sabe hasta el detalle más íntimo de lo que pienso y siento. Y cuando estoy triste o preocupada por algo, rápido se da cuenta, aunque a veces yo quiera disimular para no preocuparla.. Y es ahí donde pone en funcionamiento toda su artillería de amor para aliviar todo”. Así define Daniela Anríquez, integrante de Soles y Lunas, a su madre Bety, a quien define como el amor de su vida.

Por su parte, Daniela experimenta la maternidad como si con sus 4 hijos formara un gran equipo que aprendió “el arte de funcionar apoyándonos los unos a los otros”, dijo. Y agregó: “Me siento parte de un engranaje que cuando me siento cansada, los hijos empujan y acompañan. Nunca me siento sola con ellos”. l