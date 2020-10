Se realizó exitosamente la segunda jornada de “Abastecimiento saludable”

17/10/2020 - 22:22 La Banda

De forma simultánea en La Banda y ciudad Capital, se realizó la “Jornada de Abastecimiento Saludable con Producciones Locales”.

El objetivo de este encuentro fue para habilitar espacios de comercialización de productos agroecológicos, con bolsones mixtos de verduras y frutas locales, promoviendo así la producción local y la economía familiar.

En La Banda, los puntos de venta estuvieron ubicados en Urquiza al 400, coordinado por la Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad; y otro en Agencia de Desarrollo Social de la provincia, en Aristóbulo del Valle y Laprida.

Brenda, una de las productoras provenientes de la localidad San José, expresó: “Trabajamos toda la familia, en este caso, mis suegros vienen con esto de la huerta familiar hace mucho tiempo. Veníamos participando de las ferias en los barrios, pero con esto de la pandemia se paró todo. Con esto volvimos a tener la oportunidad de realizar la venta y estar en encuentro directo con la gente”.

“Esto es una gran posibilidad para los productores locales, que podemos ofrecer nuestros productos a costos accesibles para la gente, y sin intermediarios”, agregó.

Cada bolsón está compuesto por diez productos, tales como acelga, zanahoria, remolacha, cebolla, batata, orégano y cebolla de verdeo.

Por su parte Marta Torres, una vecina del barrio El Bosque que se acercó para hacer compras, dijo: “Lo que más me gusta es que podamos ayudar a estos productores locales, ya que debido a esta situación de pandemia están en una situación delicada. Me enteré por las redes sociales, unas amigas me compartieron por whatsapp. Además también vi un informe sobre eso en la televisión”.

En dicha actividad, colabora personal de Alerta Banda y de Tránsito para establecer el marco de seguridad, controlando el ingreso y egreso de las personas, para que se cumplan las medidas de distanciamiento social y la sanitización.

Esta iniciativa forma parte del Programa “Alimentando las ciudades”, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), en conjunto con la Municipalidad de La Banda, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; la Fundación Banco de Alimentos y la Municipalidad de la Capital.l