Real Madrid, con Deck, intentará volver a la senda del triunfo

18/10/2020 - 00:23 Deportivo

Real Madrid, con la presencia de Gabriel Deck en el plantel, enfrentará hoy a Bilbao Basket, en calidad de visitante, en el marco de la jornada 6 de la Liga Endesa del baloncesto español.

El partido se jugará en el Bilbao Arenas, desde las 15 (hora argentina), con público reducido en las tribunas.

El conjunto “merengue” intentará volver a la senda del triunfo, luego de la derrota sufrida el viernes ante Olimpia Milano (78 a 70), en suelo italiano, por la Euroliga.

Gabriel “Tortuga” Deck se encuentra en perfectas condiciones físicas, por lo que estará a disposición del entrenador Pablo Lasso, que le dio la titularidad ante Olimpia Milano. También estarán el cordobés Facundo Campazzo y el bonarense Nicolás Laprovíttola.

Otros partidos

La jornada de hoy se completará con estos partidos: 7.30, Real Betis vs. Estudiantes; 12, Zaragoza vs. Murcia; 13.30, Baskonia vs. Barcelona (por DeporTV); 15, Gran Canaria vs. Unicaja.

En los partidos disputados ayer se registraron estos resultados: Fuenlabrada 100, Manresa 102 (Juan Pablo Vaulet, 11 puntos); Andorra 87, San Pablo Burgos 82; Obradoiro 85, Gipuzkoa 76; BC Canarias 86, Joventut 82.l