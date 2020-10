Mari Sánchez: “Este Día de la Madre será diferente; con la idea en protegerse y proteger a los demás”

18/10/2020 - 01:34 Santiago

Mari Sánchez es mamá de tres hijos mayores, y abuela de una nena de seis años. Es la jefa de enfermeras de la UTI del Hospital Independencia, y asegura que éste será “un Día de la Madre diferente”, por la situación de pandemia, aunque estará en su casa, con sus hijos, “siempre y cuando no surja alguna urgencia por la cual deba ir al hospital”.

“Durante la semana es imposible relajarse. Así que el fin de semana descanso, aunque siempre pendiente de lo que pasa en el servicio, porque si se presentan emergencias debo estar ahí”, contó.

Dijo que hoy, “después de tantos años quedaré en casa para pasar este Día de la Madre, pero de una manera muy especial”.

“Esta situación es muy especial para nosotros que tenemos hijos, y nietos en mi caso; vemos la preocupación de las compañeras que tienen hijos chicos por mantener los cuidados, no estar tanto con ellos, separar las cosas, para no ir llevando el virus a la casa. Eso nos tiene muy asustadas, con mucho temor”, relató.

Sobre el día a día en el hogar y la forma en que compatibiliza su trabajo con la vida familiar, contó: “Tratamos de hablar mucho el tema con nuestra familia. Es fácil cuando los hijos son grandes, pero cuando son chiquitos y están permanentemente con uno, cuesta. Con mis hijos ya establecimos también formas de convivencia, separamos lo utensilios y esas cosas. Tengo una hija que trabaja en el Ejército, está destinada en el hospital de campaña del Nodo Tecnológico, así que cada una por su lado nos cuidamos. No es para nada fácil el tema de vivir distanciados, cuando se está acostumbrado a otra cosa”.

Ambiente

“En la UTI, uno vive permanentemente en contacto con la angustia de la gente, tanto del paciente como de los familiares. Al paciente se le permita que esté con el teléfono, y hacen llamadas o video llamadas con los hijos. De esa manera están en contacto con el familiar, porque no pueden entrar a verlos. Por ahí se descompensa, suena su teléfono y uno no puede atender porque lo está asistiendo. Es una situación muy dura, no es fácil. Pero tenemos que ponernos en su lugar, tener mucha empatía porque uno no sabe si en esta situación tan grave que se vive puede tocarnos algún conocido o algún familiar”, relató sobre su profesión.

Aseguró que al momento tratan de llevarlo día a día, “apoyándonos unos a los otros”.

Sobre cómo pasará este día, adelantó que irá “un ratito a saludarla a mi mamá que vive en el campo y volveré a casa. Lamentablemente no podré quedarme mucho tiempo”.

“Va a ser todo diferente y deberemos acostumbrarnos a vivir de otra manera. En mi casa tratamos de compartir lo menos posible, saludar de lejos, preguntar cómo estás, y ya no abrazos y besos. Los almuerzos o las cenas juntos ya no se puede, lamentablemente.

Este Día de la Madre no lo voy a olvidar porque será diferente, con la idea en protegerse uno y proteger a los demás”, finalizó. l