A los 92 años, doña Olga Paz tiene doble festejo: su maternidad y la victoria frente al Covid-19

18/10/2020 - 01:38 Santiago

Olga Epifanía Paz de Paz tiene 92 años, dos hijos, 4 nietos, 10 bisnietos; muchas anécdotas para contar, muchas pruebas superadas y una más: le hizo frente al Covid-19 y salió victoriosa. Si bien el virus le quitó el olfato y el gusto, y un poco de fuerzas en sus piernas, a ella lo que más la angustió fue que la haya dejado sin sus caminatas por la vereda, sin la posibilidad de regar sus plantas, y sin poder recibir a su hijo y a los pocos nietos que podían visitarla desde que se decretó la pandemia de coronavirus en la Argentina, allá por marzo.

Por eso, esta celebración del Día de la Madre tendrá sabor a muchas cosas, para ella misma y para su familia, que temió perderla en esta lucha cargada de incertidumbre, porque si hay algo que no se sabe a ciencia cierta es qué efecto tendrá el coronavirus en cada organismo. El de Olga indudablemente es fuerte, y según cuenta se lo debe a su propia madre, doña Eloísa, quien le enseñó a alimentarse correctamente, a esquivarle a las grasas y a comer lo suficiente.

“Yo tenía una madre, Eloísa, que me decía esto tienes que comer y esto no, o esto vas a comer, pero poco porque puede hacerte mal. No a todos nos hace bien la comida, y a veces somos las personas las que no sabemos alimentarnos. Ahí está la educación de nuestra madre…”, dice doña Olga, una de las vecinas más longevas del barrio Colón.

“A mí me gusta ser madre y mandar, no que me manden mis hijos. Yo quiero ser madre para educarlos. Cuando eran chicos los mandaba a la escuela para que aprendan a leer y a escribir, aunque no querían ir, los mandaba igual y se las arreglaban conmigo. Si me decían ‘no tengo zapatillas nuevas’, les contestaba ‘póngase la vieja’. Ahora estoy alegre de verlos cómo han crecido”, relata Olga.

A lo largo de su vida, esta “guerrera” fue ganando fortaleza, a tal punto que hoy se considera un “quebracho”. Cuando tenía 12 años, junto a una de sus 2 hermanas dejó El Churqui, adonde aún tiene sus animales, para instalarse en la casa de un tío. La movieron de domicilio su afán de completar su formación académica. Cursó sus estudios en la Escuela Zorrilla y en la Escuela del Centenario, y más tarde consiguió su primer empleo como enfermera en el Hospital Mixto. Después pasó al Hospital Regional adonde se desempeñó en el Banco de Sangre, y luego se hizo cargo de la Sala 3 de Cirugía del antiguo Hospital de Niños “Eva Perón”, adonde se jubiló a los 55 años.

¿Qué regalo espera para el Día de la Madre? “Que me visiten”, dice Olga, y regresan las imágenes de esos 15 días de absoluto aislamiento por el coronavirus. “Me amargué del todo porque soy una persona que salgo al centro, al campo (El Churqui) a ver mis cabras, mis animales, y ahora no poder salir… estaba perdida en mis cerrazones”, señala.

Es su hija Elba quien traduce lo que significó para ella no poder recibir a nadie en su casa. “Ella me preguntaba por qué no venía nadie, por qué no veía a nadie pasar por la vereda, por qué mi hermano nos dejaba la comida a través de la reja y a un metro de distancia. Yo le decía que era por el coronavirus, y a ella le preocupaba si el virus estaba también en El Churqui. Le decía que sí, que es una pandemia, y otra vez, otra pregunta, ¿por qué pandemia?, porque está en todos lados, “pan”, muchos… ‘ah sí, así me enseñaban en la escuela”, comenta Elba que conversaba con su madre.

Le gustaría prolongar por mucho tiempo más su paso por este plano. Sin embargo, advierte: “Yo quiero seguir viviendo, pero recuerde que nosotros tenemos un Dios, una Virgen, que controlan nuestra manera de vivir. Nosotros queremos vivir y hacer todo el bien que podamos, pero es Dios el que debe responder a nuestros deseos”.

Y agrega: “Yo le pido a Dios que me cuide la salud, y yo le voy cumplir con todo lo que Él manda”. l