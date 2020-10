Red de docentes repudió fallo que dejó libre a un acusado de abuso sexual a una menor

18/10/2020 - 02:00 Santiago

“Desde la Red de Docentes por el Derecho a Decidir expresamos nuestro repudio al fallo del Dr. Juan Carlos Storniolo, en el que hizo lugar a un hábeas corpus que declaró nula la detención de un hombre sospechado de abuso sexual”, comienza diciendo el pronunciamiento de la agrupación cuya referente es Valeria Lazarte.

La red está compuesta por 50 docentes de todos los niveles con implicancias nacionales. La entidad aseguró que coincide con “nuestra compañera Cecilia Canevari, docente investigadora de la Universidad Nacional, al considerarlo inadecuado con una perspectiva garantista, dejando a la víctima con una desprotección al liberarlo, entones el garantismo está puesto del lado del victimario y no de la víctima, lo que es bastante grave”.

Expuso la Red de Docentes que “como docentes acompañamos a estudiantes, implementando la ESI, colaboramos vehiculizando denuncias de abusos de toda clase y este tipo de medidas no ayuda al cambio cultural que queremos ver para detener el avance de este tipo de delitos. Los casos de abuso a NNA son terriblemente difíciles para las víctimas, constituyendo esta una de las razones por la que muchos no son reportados, prefiriendo estas cargar con el dolor de su sufrimiento en silencio. Si se le añade que estas circunstancias pueden llegar a acarrear un estigma social y una justicia que no garantiza equidad, muchas familias evitan reportar los casos de abuso e intentan lidiar con los problemas por su cuenta. Necesitamos el apoyo del sistema judicial para acabar con este sistema patriarcal que oprime a mujeres y niñez por igual”.

“Nuestra provincia adhirió a Ley Micaela que obliga a funcionarios públicos a capacitarse justamente para evitar estas impericias –señala la Red- y así mantener un criterio obligatorio de aplicar justicia con perspectiva de género y que establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas.

Entendemos que este es un mensaje muy negativo a toda la sociedad que atenta contra la lucha de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Es prioritario que las condenas sean ejemplares para abusadores considerándolos como delitos gravemente ultrajantes, protegiendo a las víctimas y garantizando sus derechos. Como Red de Docentes seguiremos acusando a quienes continúen fallando en beneficio de abusadores sexuales, sosteniendo firmemente nuestro compromiso para lograr infancias sanas y libres de violencias”, finaliza el pronunciamiento. l