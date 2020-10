FÚNEBRES | 18 de octubre del 2020

18/10/2020 - 02:03 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/10/20

- Clara Guillermina De la Vega de Rodríguez (Frías)

- Ramona Rosa Pineda (Loreto)

- Oscar Roberto Vega

- Miguel Ángel Ibáñez

- Rubén Ricardo Werenitaky (Bs. As.)

- Blanca Lidia Bazualdo

- Héctor Capellini (Ojo de Agua)

- Laura Amanda Coronel

- Juan Carlos Gómez

- María Josefa Lescano

- Lucia Argentina Soriano de Ibáñez

- Juan Manuel Vallejos (Dpto.Moreno)

- Guido Alberto Rodríguez (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR ROBERTO VEGA

(q.p.e.p.) Se durmió en el Señor el 17/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR ROBERTO VEGA

(q.p.e.p.) Se durmió en el Señor el 17/10/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR CAPELLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia , Dr. Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR CAPELLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DILVA DOLORES ITURRE DE CRÁMARO (Divi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20, y espera su resurrección.

“Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Lidia Ester Iturre de Báez (Pori), su esposo Raúl Gustavo Báez, sus hijos Raúl Gustavo (hijo), Mauro Pastor Alejandro y María Mercedes, sus nietos Nacho, Coti y Francisco Báez; su hija política Ana Carolina Neme. Participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz, Santiago del Estero.

RECORDATORIO

Dr. ALEJANDRO GÓMEZ JENSEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

Este martes 13 de octubre, se fue nuestro papá, el Dr. Alejandro Gómez Jensen. Se podría decir que todo empezó hace varios meses atrás con una cirugía por un aneurisma, y las cosas ya no volvieron a ser como antes. Su recuperación no avanzaba dado a varios factores y el aislamiento fue dentro de todo lo que anímicamente no lo ayudó. Cansado, su cuerpo decidió parar.

Sus 8 hijos conmemoran su partida, desde lejos en Córdoba, sin tiempo para llegar a despedirlo ya que se preparó todo con mucha rapidez. Aun así, lo recordamos reunidas en un punto de las sierras de Cba. que tanto le gustaban, y con fotos y recuerdos dijimos unas últimas palabras de adiós con la música de una orquesta de violines, tal y como lo habías pedido en algunas oportunidades. El cielo se nubló, el clima de despedida fue perfecto, y terminó con una linda lluvia…

Agradecemos todo el cariño recibido a través de los medios de comunicación de parte de tantos amigos y familiares que se acordaron de nosotros, nos hicieron sentir más cerca de él. Adiós pa, te queremos muchísimo! Duele profundamente estar tan lejos, sabemos que planeaste las cosas diferentes … Muchas gracias por esta familia increíble que dejaste! Descansa en paz.

Tus hijos: Coi, Vicky, Ale, Luchi, Susi, Loló, Pato y Jose; tus hijos políticos: Sebastián, Candela, Diego, Bautista y Eduardo y tus nietos: Bautista, Máxima, Sebastián, Javier, Micaela y Nicolás.

RECORDATORIO

ALCIRA DEL ROSARIO CRUZ DE AGÜERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a mi madre. Atribuyo todo mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Aquí hay alguien que te extraña y te tiene en su pensamiento y un día como hoy te echo de menos. Te amo mamá. Tu hijo Miguel, tu nuera Mimí y nietos Antonella, Juan, Miguel y su bisnieto Valentino.

RECORDATORIO

DELICIO EUFEMIO MARÍA SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/19 y espera la resurrección.

Delicio querido hoy hace un año de tu partida hacia el Reino de Dios, es tan difícil que ya no estás, que ya no te volveremos a verte, nos dejaste un gran dolor con tu partida, pero siempre te recordaremos con una sonrisa, porque vos nos enseñaste que la vida hay que vivirla con alegría, como vos siempre lo fuiste ¡Feliz! Te extraño mucho juntos con tus hijos y te amamos. Siempre te amaré, nunca voy a olvidarte pasamos tantos años juntos que me es muy difícil hacerlo.

Tu esposa Ángela, sus hijos Carlos y familia, Jossy y familia, Claudia y familia. Te recuerdan siempre al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Por siempre en nuestros corazones. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

AZUCENA DEL VALLE SAYAGO DE LUNA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/18 y espera la resurrección.

Madre estoy contigo a través del tiempo y a pesar de la muerte vives en mi mente cuando te pienso y en mi corazón, cada vez que late aunque duele, acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz, por toda la eternidad. Madre, yo sigo contigo. Te recuerdan tus nietos Marcia y Máximo.

RECORDATORIO

AMALIA YOLANDA DIAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Gracias por que sé que ahora que no estás físicamente, te has convertido en un ángel que me cuidas en todo momento. Le pido a Dios que te tenga en su gloria y que celebre contigo esta fecha. ¡Feliz día mamá!

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque haya muerto vivirá”. Juan 11:25. Al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre, sus hijos Dr. Mario del Valle Juárez y flia., Dr. Oscar Daniel Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez, agradecen las muestras de afecto y el acompañamiento recibido a la Lic. Natividad Nassif, Dr. César Monti, CPN. Norberto Zani, Dr. Ramón Vergara, Dr. Enrique Carabajal, Dra. Sonia Vélez, Dr. Andrea Dorado, Dra. Mónica Salvatierra, Dr. Ariel Trejo, Dr. Eduardo Fernández, Dra. Graciela Alsogaray, CPN. Raul Ayuch, CPN Graciela Muratore de Corona, CPN Manuel Álvarez, Dra. Carmen Farfán, Dra. Milet, Dr. Alejandro Polti, Dr. Sebastian Oddo, Dr. Ricardo Speciale, Dr. Juan Díaz Fernández, Dr. César Abregu (hijo), Dr. César Albauicech, Dra. Patricia Martínez, Dr. Marcelo Bravo, Dra. Polly Ferreyra, Dra. Carolina López, Dr. Ábalos Mussi, Hospital Mama Antula, Hospital de San Pedro de Guasayán, Hospital Independencia, Consejo de Médicos, Obra Social del Empleado Provincial I.O.S.E.P, Instituto de Cardiología P.I.S.A, Asociación Atlética Quimsa, al Sease 107 y a todos nuestros familiares, vecinos y amigos. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

INÉS RODRÍGUEZ DE LEDESMA,

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/16 y espera la resurrección.

Hoy es el día más lindo y bello, dia de la Madre Inés, vos que nos has cuidado con tanto amor, la dedicación a tus hijos Carlitos y Hectitor. Día de la madre palabra que primero decimos, hoy es un día de fiesta, no estarás presente pero estas en toda la casa, desde el Cielo, nos guías y estas con tu hijo Héctor y tus padres. Tus hijos Carlos, Ramona, tus nietos, Ines, Carlos, Carlitos, bisnieta Carmela, tu esposo Leonardo, Imanol y Alma.

INVITACIÓN A MISA

ROSALÍA ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/20 y espera la resurrección

A 9 días de tu partida a la casa del Señor donde no hay sufrimiento. Agradecemos a familiares, amigos, vecinos del Barrio Güemes, por acompañarnos en tan triste momento. Su hermana Victoria, sus hijos y nietos invitan a la misa que será transmitida el lunes 19 a las 19 hs. a través del Facebook: Parroquia San José de Belgrano Santiago del Estero. https://www.facebook.com/parroquiasanjosedebelgrano/

RECORDATORIO

ROLANDO ANTONIO CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Hermano querido, nos dejaste un in menso dolor en el alma, es imposible no estar triste, tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Al cumplirse un mes de su fallecimiento que Dios te dé el descanso eterno, es el ruego de tus hermanos Zulema, Anita, Liliana, Alberto y Walter.

RECORDATORIO

ABEL CLODOMIRO INFANTE (Chueco)

(q.e.p.d.) Se durnió en el Señor el 9/10/20 en Embarcación, Salta y espera la resurrección.

Querido e inolvidable hermano de mi dolorido corazón, a nueve días de tu viaje a la inmortalidad, te recuerdo con mucho dolor y te lloraré toda la vida. Que Dios te dé el descanso y la paz que mereces. Te amé, te amo y te amaré hasta que nos encontremos para abrazarnos, ya que no lo pudimos hacer por la distancia. Tus hermanos Mirta Infante, Edmundo, tu sobrino Coco y demás familiares te extrañan y ruegan oraciones por tu descanso eterno. Chau hermano del alma y mi corazón.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Mamá a un mes de tu inesperada partida, estás más presente que nunca en mi alma y corazón. Te amamos y extrañamos muchísimo. Yo tu hija Ana, tu esposo Raúl, tu madre Amalia, tus hermanas Verónica, Rosa, María, tu hermano José Alberto, tu ahijada Antonella y toda tu familia y amigos; agradecemos todas las comunidades que nos acompañan en nuestro dolor. Mami, sos lo mejor que me pasó en la vida. ¡¡Feliz Día!! Te amo. Hoy domingo invitamos a la misa virtual de la Dra. Graciela Cella para acompañar a través del facebook Pquia. San José de Belgrano de Sgo. del Estero, a las 19 hs.

RECORDATORIO

ASCENCIO DE JESÚS UÑATES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/19 y espera la resurrección.

Gracias por dar tu vida, por mí, por priorizar mis necesidades a las tuyas y por tu amor incondicional. No tendría vida para agradecerte todo lo que has hecho por mí, por tu amada esposa, pero te prometo que nunca te olvidaremos, siempre te tendremos presente. Es difícil seguir la vida sin ti Papito, te fuiste y dejaste un vacio muy grande en el corazón de todos nosotros. Te pido viejito aunque estas lejos solo abrázanos a mí, a tu esposa y a tus amados nietos con el pensamiento y seremos felices. Fuiste buen esposo, Gran Padre y un abuelo maravilloso.

Su esposa Cashy Barraza, sus hijos Mariela y Daniel, sus amados nietos que te extrañan mucho Milagros y Javier Tevez, con motivo de cumplirse un año de tu partida a la Casa de Dios.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

IRMA NASSIF DE BRANDER

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 18/10/2019 y espera la resurrección.

Madre querida, hoy se cumple un año de tu partida al Reino Celestial. Tengo una congoja en mi alma y un dolor tan grande, mamá. Eres el tesoro más valioso que llevo prendido en mi corazón, la razón por la cual estoy con vida. Jamás imaginé el dolor y la angustia que tu muerte me causaría y hoy me doy cuenta que he perdido lo más grande que tenía. Tu casa está vacía esperando que llegues pero sé que nunca entrarás y sigo llorando como el primer día. No sé qué decirte, sos mi mamá, el amor más grande, la que me protegía, la que me cuidaba, con quien compartía todo, nuestras vidas estaban unidas y yo pensaba que sería así por siempre. Pero también entiendo con el corazón roto que fuiste el gran regalo que tenía preparado Dios para mí, y que nuestro amor no se termina con la muerte. Hoy mis hermanos cuidan de mí y vos sabías que eso sucedería, por eso dejaste este mundo en paz. Siempre nos diste todo, tu vida entera dedicada a tus hijos, y ese.amor se extendió a tus nietos y bisnietos. Madre estarás en nuestras vidas por siempre. Tu hija Gringa.

Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus hijos Gody, Gringa y Carlos, sus hijas pol. Victoria y Sonia, sus nietos Godo, Juan Pablo, Federico, Gustavo y bisnietos, ruegan oraciones en su memoria e invitan a seguir la celebración de la misa a través de la página de facebook de la Pquia. La Inmaculada a las 10.30 hs.

RECORDATORIO

MATILDE SANTUCHO DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Para Matilde: sus hijas Lidia del Valle (La Jefa), Jorgelina Monserrat (La Jorge), Rosa Asunción (La Ayu), Nilda del Valle ( La Cudo), Blanca Pascualina (La Paca).

En el Día de las Madres la recuerdan con profunda emoción y amor por todo lo que nos diste en tu vida. Siempre te rezamos y oramos con emoción pidiendo por el eterno descanso de sus almas.

RECORDATORIO

AMBROSIA HERRERA VDA. DE ALMARAZ – BASILIA ALMARAZ – CÉLICA ALMARAZ DI TOMASO – TERESA BARRAZA DE PONCE – TRÁNSITO ALMARAZ VDA. DE LUND

(q.e.p.d) Se durmieron en el Señor el 20/9/88 – 9/4/89 – 9/12/61 – 27/12/10 y 6/5/18 y esperan la resurrección.

Amada e inolvidable mami Ambrosia los años pasan y el recuerdo de los momentos vividos, no olvidamos jamás. En tu día estás presente entre nosotros.

Basilia, hermana querida, luchadora incansable en tu día estás entre nosotros.

Teresa hermana, siempre te recordamos.

Célica hermana querida, siempre estás en nuestro corazón y mente, tienes tres nietos: dos mujeres y un varón, y dos bisnietos.

Tránsito (Cuca) nunca olvido las largas charlas y las enseñanzas de las comidas ¡Gracias! A todas. Mirta Almaraz, Marta Almaraz y flia. Claudio Almaraz y flia. Lito Gómez y flia. Ruego una oración para ellas.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Kuki, Estela y Jose Repenski acompañan con dolor a sus amigos: Negrita y Ricardo Alzugaray. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Durán e hijos, participan con pesar su partida, acompañan con afecto a su hija Negrita y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. El Departamento de Informática de la FCEyT de la UNSE, participa del fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo, Negrita Pereyra de Azugaray. Se elevan oraciones en su memoria.

BAZUALDO, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Sus hijos, hijas políticas, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, LAURA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Sus hijos Víctor, Carlos, Sergio, José, Amelia, Alba, Aida, Gladis, Francisco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Gregorio. SERVICIO ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, CELIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Sus hijos Susana, María, Lela, Lili, Miguel, Alberto, Juana, Nelli, Marcela y Luis, h pol, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

FRÍAS, HUGO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Querido amigo y ex compañero de la Esc. de Comercio Prof. Antenor Ferreyra. Que el Señor te reciba en su reino, por ser bueno de corazón y haga brillar la luz que no tiene fin. Juan Carlos Gómez, Blanca Pellene, Esteban Gomez Pellene, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS, (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. José Maria Paz y familia, participan con profundo pesar a la querida Carmen e hijos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Con la esperanza de un reencuentro con nuestras familias eternas, acompañamos en oración a sus hijos Guido y Gustavo. Su hemana Antonia del Carmen Gerez, sus sobrinos Maria Mercedes Gallo, Roman Rodolfo Gallo y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Dora Marina Rodríguez de Ciafardini y flia, participa con gran dolor el fallecimiento de su cuñada Elvira y pide al Altísimo fortaleza y consuelo para sus queridos sobrinos Gustavo y Yuly y sus respectivas familias. Descanse en paz (Frías).

GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. ¡Que brille la luz que no tiene fin! Descansa en paz. Los vecinos de su hijo Guido. Ester González de Russo y flia., Ítalo Orlando Pasutti y flia. y Amílcar Soria y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Sus hijos Carlos, Mariela, Ramón Nonato, Oscar y Ramon Enrique, sus nietos, bisnietos y demás familiars participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUTIERREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Nos toca despedirte hoy pero nunca te vamos a olvidar te llevamos en nuestros corazones. Sus hijas Pichina, Chiqui, Norma y Juana, sus nietos Silvio, Marcelo, Negu, Andrea, Cecilia, Gabriela, Fernando, Natalia, Mariela, Sergio, Alejandro, sus bisnietos y tataranietos acompañan en su profundo dolor.

IBÁÑEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Sus hijas Noemí, Marisa y Gabriela Ibáñez, sus hijos políticos Raúl Saraira y Jorge Coronel y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sara Mitre de Bolañez e hijos participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga y compañera y ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Norah G. Agüero de Rizo Patrón, su hija Ximena, hijos politicos Cristian Pita y Mariela Elías, sus nietos Amir y Maura, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Guillermo Luna Herrera, acompaña en el dolor a su familia en estos momentos dificiles.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, con gran dolor lamentan su partida. Acompañan en este difícil momento a sus hermanas Marta y Tesy y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Ing. Andrés Bobadilla, Dra. María Celia Gómez Macedo participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Carolina y flia. en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Divi querida tantos consejos que me dabas, me cobijaste en tu hogar con tu hermosa familia, me ayudaste, me guiaste, también me retabas. Siempre estarás en mi corazón, mi recuerdo, Dios te cobijará en sus brazos por grandeza de espíritu y tu sentido de solidaridad. Espero que a tus hijos, nietas y nietos, Dios ilumine su camino con tu ejemplo. Hoy no estás presente físicamente, pero si en nuestro recuerdo y corazón. Amiga querida, ya nos veremos y seguirás con tus consejos y retos, siempre con amor. Que descanses en paz, estarás en los brazos del Señor!! Elevo oraciones en su querida memoria. Acompaña a su familia en este momento de inmenso dolor, Lic. Graciela Aguilar.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus amigos Antonio y Tere de Luna, sus hijos Eduardo, Teresita, Mariela, Guillermo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus amigos Mariela Luna, Carlos Epstein, sus hijos Carla y Emiliano participan con pesar su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Natalia Paola Díaz participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Divi y acompaña a toda su familia en este momento de profundo pesar. La vamos a extrañar mucho. Oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Ing. Gustavo Díaz, su esposa Graciela, sus hijos Natalia, Gustavo y Cecilia participan el fallecimiento de la Sra. Dilva, acompañando a su esposo Hugo Crámaro y todos sus hijos en estos momentos de dolor y pesar. La recordaremos por siempre. Rogamos oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Jose Maria Paz y familia, participan con dolor el fallecimiento de la sra. esposa del Ing. Hugo Crámaro y de sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Zuni de Retamosa y Poli Nasser expresan su dolor y acompañan a su esposo e hijos. Divi descansa en el Señor a quien seguiste con fidelidad.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor a la querida Divi. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para toda su familia.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Gabriela Pfeiffer y su hija Anna Josefina Toscano acompañan en el dolor a su abuela Marta Iturre por la pérdida de su hermana.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Gianuzzo, autoridades, docentes, no docentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento de Dilva Dolores Iturre de Cramaro, hermana de nuestra Secretaria Académica Ing Marta iturre. Se Ruega oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Las buenas acciones quedan grabadas a fuego en el corazón de las personas de bien. Gracias Divi. Ana Beatriz Gatti participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su esposo Hugo, hijos, hermanos y demás fliares. en estos difíciles momentos. Que su alma descanse en paz.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Mario Federico Pinto, Susana Romero y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento de dolor.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Guillermo Catella y su esposa Fernanda Yachelini e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia, hermanos y esposos y flias. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Ing. Gustavo Díaz, su esposa Graciela, sus hijos Naty, Gustavo y Cecilia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Dilva y acompañan a sus hermanas y sus respectivas familias en este momento de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 16/10/20|. Marcelo Zanni y familia despide con mucho dolor la pérdida de su amigo Calalo y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 16/10/20|. Juan Carlos Paz y su esposa Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amigo Kalalo y ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Sus hijos José René, Silvia Mónica, sus nietos Catalina, Esteban, sus hermanos Claudio, Alberto, Elisa y demás familiars participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LESCANO, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. "Pochita querida", amiga y compañera de viaje. El señor te llamó a gozar en el cielo. Siempre te recordare, te voy a extrañar, mi sentido pésame a sus hijos Rene y Silvia y a su nieto; Tu amiga Rosa Azar.

LESCANO, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Acompañan a su hijo René en este difícil momento sus amigos de la Cueva : Pichón, Cacho, Manosanta, Piky, José Ñuis, Gustavo, Gory, Rulo y Paco elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Sus vecinos y amigos Graciela y Carlos Reynaga, sus hijos Enzo, Vanesa, Mario Franco y Carlitos sus nietos Lisandro y Fausto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan una oración a su querida memoria.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Rubia de Pantano y flia, participan con gran dolor y acompañan a su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Su amiga Betty Soriano, sus hijos Oscar, Francisco y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Amiga no temas: Que Jesus, Maria Auxiladora y Don Bosco te esperan cantando descansa en paz.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Fernanda y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Tus vecinos y amigos que te aman. Lili Gallo, Ramoncito Gomez, Gaston, Fernanda y Rosarito, viviras por siempre en nuestros corazones, acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Nélida Pereyra de Alzugaray; Juan Ángel Leguizamón y familias, acompañan a Fernanda y sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para sus familiares.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. El Departamento de Informática de la FCEyT de la UNSE, participa del fallecimiento de la madre de la Secretaria Académica de la Facultad, Dra. Fernanda Mellano. Se elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra Josefina Teresa Mabel Roldán de Mellano y acompañan en el dolor a su hija, Dra. Fernanda Mellano, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y a todos sus seres queridos.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La Secretaria, Lic. Bettiana Rafael, junto al equipo que integra la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Josefina Teresa Mabel Roldán de Mellano y acompañan en el dolor a su hija, Dra. Fernanda Mellano, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y a todos sus seres queridos.

ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La decana, Dra. Myriam Villarreal, la vicedecana, Dra Judhit Ochoa, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad, que integra la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, participan del fallecimiento de la Sra. Josefina Teresa Mabel Roldán de Mellano y acompañan en el dolor a su hija Dra. Fernanda Mellano Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y a todos sus seres queridos.

SALOMÓN, ELÍAS (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Domingo Abdala y flia. y Esther Abdala y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones por la resignación de su familia.

SAYAVEDRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Compañeros de J.L.F. Construcciones SRL participan su fallecimiento y sentimos mucho su pérdida desde lo más profundo de nuestros corazones. Rogamos a Dios que les dé fuerza y consuelo divino a Maribé, Alfredo y familia. "Que el Señor Jesucristo lo reciba en sus brazos. Que descanse en paz y brille para él la luz eterna".

SAYAVEDRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Empresa J.L.F. Construcciones participa su fallecimiento. acompaña a toda su familia y eleva oracines en su memoria.

SAYAVEDRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. José Luis Faule, Nelly, Antonella y Belén participan su fallecimiento, acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAVEDRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. José Augusto Faule, su esposa e hija participan su fallecimiento, acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCIA ARGENTINA (Cusy) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Su esposo Ibáñez Edgardo, sus hijos Emilio, Santiago y Ana Ibáñez, sus hijos políticos Cecilia, Analia, Pablo y sus nietos Julieta, Morena, Matías, Celeste, Lourdes y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Su esposo Alberto Ibáñez, sus hijos Ana, Santiago, Emilio Ibáñez, h/pol, y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en el Cemet. Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Mas allá del Sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. Hermana hoy te encuentras descansando en paz y en compañía de Jesús. Te amamos con toda el alma y te extrañaremos profundamente. Siempre estarás en nuestros corazones con inmenso amor. Su hermano Nene, su cuñada Marta, sus sobrinos Lorena, Gisela y Gonzalo y su sobrino nieto Lorenzo. Elevan una oración en su memoria.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Mi tejedora de sueños, vas a tejer con hilos de plata, bordando la luna, contándonos que descansas en los brazos de Jesús, al lado de tus amados padres. Te vamos a amar y extrañar siempre, te vamos a recordar hermosa como sos, hasta nuestro reencuentro amada hermana. Su hermana Perla, su cuñado Daniel, sus sobrinos Alvaro y Roció y tu sobrino nieto Alonso. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Q.e.p. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Rosa Esther y Rubén Dinardo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en estos difíciles momentos a sus hermanos, Perla y Nene y a toda su familia. Descansa en paz querida Cusi.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Cusy, amiga querida, siempre estarás presente en nuestros corazones, que Dios te tenga en su gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin ". Tus amigos: Amanda Monje, Arminda Monje, Walter Monje y Yolanda Monje. Ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus tíos y sobrinas Chicha Toscano, Elcide, Paola y Nahil Aodassio Toscano acompañan a sus hijos y demás deudos. Una oración a su memoria. Feliz viaje querido sobrino.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Nina y Tita Navarro Coroleu lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañan en su dolor a Sebastián, Monina y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. La Gerencia de Sucursales del Banco Santiago del Estero, Martín Gallardo, Eduardo Kalalo, Héctor Cabrera y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de su amigo y compañero Sebastian y acompañan en este difícil momento a familia.Y ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Martín Gallardo y Mariana Tarchini participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de su amigo Sebastian y acompañamos en este difícil momento a su familia, y ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Carlos Cheein e Irene Coroleu y sus hijos Diego, Monica y Virginia y sus respectivas familias despiden con cariño y los mejores recuerdos al Abu E. Que su alma descanse en Paz.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus amigos Víctor Francisco Jerez y Enrique Trejo, despiden con profundo dolor al querido Eduardo, y acompañan afectuosamente a sus hijos y demás familiares. ¡Descansa en paz amigo!

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su hno. político Dr. Pedro Walter Orieta, sus sobrinos Carola e Ignacio Orieta Toscano y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus amigos Eduardo Federico Mattar su sra. Luciana Chapex e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Lidia del Valle Catalfamo y ruegan una oracion en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus amigos de la mesa de café de Bonafide (ex Barquito): Eduasrdo González Navarro, Tesy Carrizo, Mario Basualdo, Ezequiel Chávez, Rita Ledesma, Ezequiel, Claudio, Lourdes Núñez, Mario Vieyra, Carlos Suárez, Lili Díaz y Susana Fernández participan su fallecimiento con profunda tristeza. Acompañan en el dolor a sus hijos y a la querida Lidia, rogando que su alma descanse en paz.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Eduardo amigo de tantos años, vivirás siempre en nuestros recuerdos. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar" Ing. Estela Pan (Nena) y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Eduardo y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Carlos Pesce Pastoriza y familia lamentan el fallecimiento del querido amigo Eduardo y acompañan a la familia en este difícil momento.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que vive y cree en mí aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás". Marilyn Carranza y Raúl Enrique "Pichi" Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de Eduardo y acompañan en este triste momento a Lidia y a sus hijos rogando a Dios y a la Virgen les de la fortaleza necesaria para una pronta resignación. Por la misericordia de Dios, descansa en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Evelin, Ernesto Motola y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo, pidiendo resignación a sus hijos y Lidia en este difícil momento y que brille para el la luz que no tiene fin. Q.E.P.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Compañeros promoción 1968 de la Esc. Nac. De Comercio "Prof. Antenor R. Ferreyra" participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y elevan oraciones en su memoria. Negra Romero, Coco Cáceres, Coco Ceres, Lucho Dareri, Jacinto Plaza, Petiso Silva y Juan Carlos Orieta.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori Rago, e hijos despiden con profundo dolor al amigo Eduardo y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria,

VEGA, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Su esposa Hilda Guzmán,sus hijos Luana, Soledad, Martín, Bruno, hijos políticos y nietos participan con Dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

WERENITAKY, RUBÉN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/10/20|. Hermano querido te fuiste tan joven y repentinamente, no tengo consuelo y ruego que dios te reciba y te cuide.Una oración en su memoria es lo único que pido. Rosa Werenitaky y familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pacheco Pvcia. De Bs. As.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Yo no estaré lejos porque la vida continúa y si me necesitan llámenme y yo vendré. Aunque no me podrán ver y tocar, yo estaré cerca y si oyen con su corazón escucharán a su alrededor muy suave y claramente mi amor. Hija, madre, esposa, hoy en tu cumpleaños te recordamos con sentimientos encontrados, pero nos consuela saber que estás junto a nuestro papá y eres feliz. Tu madre Isabel, tus hermanos Daniel y Kuky, su esposo José, sus hijos José, Agustina, Fernanda y Ana, su nieto Mateo, rogamos al Altísimo que descanse en paz.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (COQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Querido hermano ya se cumple un mes de tu partida al Reino de Dios, tu inesperada partida me destrozo el corazón, que difícil es recordarte sin derramar una lagrima. Negrito siempre estarás en mi corazón, descansa en paz. Tu hermana Anita que te ama.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Hoy se cumplen seis meses de tu partida. En ese cielo que todo es luz y vida junto a Jesús. Hijo mío, tú eres la estrella más brillante del firmamento. Envíanos tu luz para iluminar nuestras noches de dolor. Que Dios bendiga tu descanso celestial. Abrazos y besos al cielo. Tu madre Esther, tus hermanos Nancy y Daniel, ahijada Nahir y cuñada Mónica.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Te agradecemos el tiempo que estuvimos juntos. Tu recuerdo y tu amor, estará siempre en nuestras vidas. Al cumplirse 6 meses de tu partida, rogamos una oración en tu memoria. Besos al cielo, tu esposa Cristina y hijos Mario y Sheila.

PAZ, DELINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus hijas Teresita, Martita, Susi, Graciela y Marisa y su esposo Franco desean elevar al cielo un saludo en el día de la madre a quien fuera la más maravillosa mamá y enviarle el abrazo más fuerte y sentido que nace de nuestros corazones. Por siempre nuestra amada madre.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Madre querida: Hoy se cumple un mes de tu partida hacia el Reino del Señor, que siga brillando para Ti la luz que no tiene fin. Te amamos. Tus hijas Mirta y Rita Arias, tus nietos y bisnietos. Elevan oraciones por tu eterno descanso.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHÁVEZ DE CHAPARRO, ANDREA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Su esposo: Javier, sus hijos: Rosi y Tisiano, su madre: Nélida, hnos. y sobrinos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. Org. Amaparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, SILVIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La comunidad Educativa de la Escuela Nivel Secundario Yuchan- Agrupamiento 86089. Participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre del prof. Alejandro Sosa. Elevan oraciones al cielo rogando por el descanso de su alma.

TOMASSELLI, FRANCISCA TERESA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. La tristeza invade el alma pero el amor eterno te lleva a descansar junto a nuestra santidad.

Su hijo Héctor A. Ricciotti, su esposa Celina e hijos, Daniela Ada Silvina y Héctor y demás fliares., Participan con profundo dolor la partida al reino celestial de su Madre.se ruega oraciones en su memoria.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Su esposa Maria Hernandorena, sus hijos, hijos polit. y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Has emprendido tu viaje al cielo, verdadero soldado de Cristo.

Jorge Verón, Rosalia , hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, ruegan a Dios consuelo para sus familiares. Te extrañaremos Luis. Descansa en Paz.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. "Alégrate siervo bueno y fiel...Y entra en el Gozo de tu Señor" Mateo 25,21. Paz y Vida Eterna para quien fuera un fiel servidor de Cristo, desde la grandeza de su humildad. Alicia Giampaoli de Villalba y flia acompañan a su esposa Mary , hijos y nietos en este momento de dolor ante la pérdida de Luis, miembro de la comunidad de la parroquia Cristo Rey en la ciudad de La Banda. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Falleció en Frías. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hijo Omar Alberto Rodríguez, hija política Myriam Maatouk, sus nietos Joaquín, Gabriel y Guadalupe y bisnieta Maylen participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La Asociación de Agentes de Propaganga Medica de seccional Sgo. del Estero, participa con dolor el fallecimiento de la madre del colega y amigo Omar Alberto Rodríguez. Elevamos oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La comisión directiva de la seccional de Agentes de Propaganda Médica de Sgo. del Estero, participa con dolor el fallecimiento de la madre del compañero Omar Alberto Rodríguez. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Pedro Marcelo Nelson, Raquel Argañaraz y flia. participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Omar Alberto Rodríguez. Elevamos oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Ángel Abate, Ida Moreno, Belén, Santiago, Ignacio y Agustina participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Clarita y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Falleció en Frías. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Madre, esposa, abuela y docente ejemplar. Dejaste una huella en tus hijos, en tus nietos, con tu fortaleza y fe luchaste y dejaste un ejemplo de vida. Tus hijos Aldo y Omar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Nelly Chaud, Eduardo Maatouk, Silvia, Eduardito, Mica y Daniel lamentan su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en estos momentos de dolor.

PALLARES, PETRONA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Su hijo Roque Pallares, sus hermanas Juana, Yolanda, Marta, sobrinos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Cristo Redentor (Fernandez). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PINEDA, RAMONA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Sus hijos Graciela y Segundo, h pol, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Gregorio Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787

RODRÍGUEZ, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Su mamá Blanco Luna, hna Margarita, tu esposa Marta Fernández, hijo Emanuel Rodríguez participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza-Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VALLEJOS, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Sus hermanos Oscar, Lelia, Rubén, Miguel, Olga, Fidel, Julia, José, sobrinos, hnos pol, y demás fliares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Granadero Gatica. Dpto. Moreno. Serv. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.