La prevención es fundamental

18/10/2020 - 21:40 Opinión

Por el Dr. Gonzalo Joaquín Martínez

E stamos cursando el mes rosa o mes de la concientización del cáncer del mama en una época complicada para toda la población mundial debido a la pandemia por Covid . Esto nos hace pensar en nuestra tarea como profesionales médicos en la atención de esta enfermedad y conociendo que aproximadamente se diagnostican en nuestro país más de 20.000 casos de cáncer de mama con más de 6000 muertes anuales siendo la enfermedad oncológica mas frecuente en la mujer (aunque también puede ser desarrollada en hombres a mucho menor escala ). Por lo enunciado previamente es fundamental no diferir los controles mamarios y ante cualquier signo o síntoma consultar con su médico de cabecera .

Describiremos brevemente esta enfermedad para colaborar con el objetivo de concientización y aportar algunas recomendaciones que a pesar de múltiples campañas a nivel nacional y mundial no ha logra disminuir en las ultimas décadas los números de casos nuevos y fallecidos en nuestro país; no precisamente por la terapéutica que gracias a la ciencia ha evolucionado en forma exponencial logrando tremendos éxitos en nuevas intervenciones quirúrgicas menos invasivas y de reconstrucción mamaria, en medicamentos más exitosos y métodos de diagnóstico más certeros, si no en que el porcentaje de la población que debería realizarse los estudios de diagnóstico precoz (mamografía ) no lo realizan o en otros casos no consultan al percibir cambios anatómicos en sus mamas , situación fundamental en la lucha contra esta enfermedad .

PREVENCIÓN

No existen metodologías de prevención comprobadas científicamente que tengan un gran impacto en la disminución de la morbilidad y mortalidad, pero obviamente que los hábitos de vida saludable como baja ingesta de alcohol , peso saludable, la actividad física y la lactancia influyen favorablemente. Lo que sí está demostrado es la relación del cáncer de mama con la genética (entre un 5 y 10 % de los casos) por eso actualmente el Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país recomienda que todos los pacientes que presenten antecedentes oncológicos (madre o hermana o hija con diagnóstico de cáncer de mama y especialmente cuando el mismo fue diagnosticado antes de los 50 años, cáncer de mama en ambas mamas y antecedentes de cáncer de ovario) son motivos importantes para realizar un asesoramiento genético en Oncología la cual es una herramienta a través de la cual se abordan y ordenan todos los aspectos necesarios para un correcto manejo y contención de familias que generalmente presentan criterios de sospecha de cáncer hereditario. Consta de una entrevista donde se reúnen la mayor cantidad posible de información del paciente acerca de sus antecedentes personales y/o familiares de cáncer y a través de un software poder evaluar el aumento de riesgo individual y familiar de cada persona de ser portador de mutaciones genéticas y realizar de ser necesario estudios moleculares que puedan explicar el cuadro personal y/o familiar o en otros casos para poder diseñar estrategias de seguimiento personalizadas para poder realizar una detección precoz.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

El mayor esfuerzo de todas las medidas se deben basar en el diagnóstico precoz, lo cual es fundamental para lograr la detección de esta enfermedad en estadios no palpables y la única y mejor manera es con la utilización de pruebas de cribado o tamizaje realizadas con la mamografía, estudio que nos permite encontrar lesiones sospechosas en los tejidos mamarios en etapas que no podrían ser detectados en el autoexamen o en el examen físico por parte de los profesionales. Recordemos que las lesiones detectadas en estadios no palpables pueden ser curados en mas del 90 % de los casos. La edad de comienzo de las mamografías deben ser realizadas anualmente a partir de los 50 años hasta los 69 años (recomendación del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación, la misma se basa en la mayor carga de la enfermedad en ese grupo etario y en el mejor desempeño de la mamografía en ese grupo), otras recomendaciones plantean el comienzo de los estudios a partir de los 40 años como la de la Sociedad Argentina de Mastología. Por lo que es fundamental la consulta con tu médico ginecólogo/mastólogo o de cabecera para que evalúen dependiendo de tus antecedentes una estrategia individual.

QUE ES LA MAMOGRAFÍA :

Son radiografías de las mamas y es la mejor herramienta para la detección precoz del cáncer de mama.

EL CÁNCER DE MAMA ¿ES CURABLE ?

Hoy octubre del 2020, se puede decir que el cáncer de mama es curable en innumerables situaciones donde se realiza un diagnóstico precoz y una terapéutica correcta. Dentro del proceso de control de la enfermedad hay diversas etapas que implican tiempo y sacrificio por parte del paciente, pero que llevarán a resultados exitosos.

TRATAMIENTO

Las ciencias médicas evolucionan a grandes velocidades y la Mastología, que es la especialidad dedicada al tratamiento de las misma no esta ajena a estos cambios. Por eso en la ultimas década el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad se ha convertido en casos de tumores pequeños en cirugías mínimamente invasivas que implican la extracción de la lesión con márgenes sanos (es decir sin enfermedad) y la extracción de un ganglio a nivel axilar llamado ganglio centinela que nos informará si la enfermedad está localizada en el tejido mamario o si ha migrado. Esto se llama estadificación quirúrgica que es fundamental para definir el pronóstico, planificar un tratamiento adecuado y valorar los resultados obtenidos y poder plantear un seguimiento adecuado. Es fundamental realizarlo correctamente ya que una sobreestadificación nos llevara a errores en la estrategia terapéutica con tratamiento más agresivos y una subestadificación a tratamientos insuficientes .

Una vez que se realiza un diagnóstico presuntivo de una lesión mamaria con alta sospecha de cáncer de mama ya sea por mamografía o durante el exámen físico y complementada con ecografía y en algunos casos con resonancia magnética, se deberá realizar una biopsia para poder tener una confirmación anatomo patológica de este diagnostico, la misma se podrá realizar en consultorio a través de una punción directa o también guiada por ecografía o mamografía dependiendo de las características (tamaño) de la misma y en algunos casos el diagnostico puede ser realizado durante el mismo acto quirúrgico de extracción de la lesión tumoral y ganglio centinela (biopsia intra quirúrgica ). El tratamiento de esta enfermedad puede constar de varios etapas una de ellas es la etapa del procedimiento quirúrgico como ya nos referimos previamente y otra el tratamiento complementario o adyuvante que puede ser con quimioterapia donde se usan medicamentos ya sea en pastillas que se toman o drogas endovenosas para reducir o destruir las células tumorales, hormonoterapia que son medicamentos que impiden que ciertos tumores crezcan y radioterapia que utiliza rayos de alta energía para matar las células malignas.

TRABAJO EN EQUIPO

La lucha contra esta enfermedad no depende de un trabajo individual si no de un gran equipo multidisciplinario para lograr ganar esta batalla . Una de las tantas definiciones de salud que existen se refiere a ésta como el estado de bienestar físico psíquico y social. Por eso, para obtener resultados exitosos la coordinación de este equipo formado por el mádico de cabecera, ginecólogo/ mastólogo, anatomo patólogo, oncólogo clínico, radioterapista, diagnóstico por imágen, kinesiólogo, psicólogo, enfermería, terapista ocupacional junto al paciente y su familia es prioritaria y fundamental.

MENSAJE

En honor a todas las mujeres y hombres fallecidos por esta enfermedad y por todas las valientes que luchan día a día debemos insistir en la comunicación e informar a nuestros familiares, amigos y vecinos la importancia de la detección precoz de esta enfermedad que es la única y más valiosa herramienta para ganar esta batalla.l