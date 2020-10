Desafíos en pandemia

19/10/2020 - 00:52 Santiago

Por el Dr. César Santos

MN 140660 (Pediatra y emergentólogo pediátrico @mipapapediatra)

El 20 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Pediatra, recordando que un día como hoy, pero de 1911 se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Nos toca atravesar este año un Día del Pediatra muy distinto, ya que el coronavirus se ha apoderado de la agenda mundial. ¿Qué pasa con el coronavirus en los más chicos? ¿Cómo afecta la cuarentena a niños y adolescentes? ¿Cuál es el rol de los pediatras en este contexto?

Mucho se discute aún si los niños se ven más o menos afectados directamente por esta enfermedad, si contagian y cuánto -estando sin síntomas o con escasos síntomas- y hemos visto las consecuencias de esas discusiones en el desarrollo y mantenimiento del aislamiento preventivo en nuestro país y en las limitaciones impuestas al desarrollo escolar y a otras actividades formativas o lúdicas de forma presencial.

El coronavirus Covid-19 tiene una población de riesgo definida, no entrando los niños sin enfermedades preexistentes y mayores de 1 año dentro de esta población que cursa la enfermedad con un riesgo a priori de mayor gravedad. Dicho esto, cada niño en particular presentará una vez contagiado una respuesta individual que deberá ser evaluada por los cuidadores y el pediatra a lo largo de la evolución y a nivel individual. Los niños no están exentos de internaciones, secuelas y mortalidad.

Transcurridos tantos meses desde el inicio de la pandemia es clave destacar la importancia de las consecuencias indirectas en la salud de niños y adolescentes, entendiendo la salud según la definición de la Organización Mundial de la Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, no pudiendo entonces los pediatras desconocer nuestro rol fundamental en la protección de estos niños que están sufriendo las terribles consecuencias económicas, sociales, mentales y afectivas debido de la pandemia y la cuarentena.

Debemos poner nuestros años de formación y experiencia y nuestra capacidad y voluntad de aprender día a día los desafíos de esta nueva realidad para, de forma empática, con alto grado de responsabilidad social y ética, ser ese primer eslabón del sistema sanitario que vele por los derechos de la niñez en cada rincón de nuestro país.l