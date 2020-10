Central Córdoba y Mitre podrían animar un superclásico amistoso el sábado

19/10/2020 - 01:49 Deportivo

El viernes 30 de octubre se pondrá en marcha la Copa de la Liga Profesional, con la participación de Central Córdoba. Y ocho días más tarde, el sábado 7 de noviembre, arrancará la Primera Nacional, con la presencia de Mitre.

Si bien ambos equipo transitan por diferentes etapas de sus preparaciones, existe la posibilidad de que el próximo sábado se enfrenten para darle vida a una nueva edición del superclásico santiagueño, en versión amistoso de pretemporada.

Hace un par de semanas hubo un contacto de la dirigencia ferroviaria con sus pares del Aurinegro. Pero en aquel entonces no llegaron a buen puerto porque el equipo de dirige Hernán Darío Ortiz recién se estaba armando.

Ahora la situación podría ser diferente. Si bien Mitre aún no completó su plantel (se estima que en esta semana llegarán dos defensores y así se retiraría del mercado de pases), también es cierto que todavía no disputó amistosos y necesita llegar al certamen con rodaje.

Central Córdoba jugó un solo amistoso y lo ideal sería jugar uno más. Ya se cayó Atlético Tucumán (por casos de coronavirus), como posible rival, y también San Martín (por el reclamo ante el TAS, comenzó tarde su preparación). En el Oeste piensan que lo mejor sería jugar contra Mitre, porque ninguno deberá viajar y eso es una gran ventaja en el contexto actual de pandemia.

De todas formas, habrá que mantener cautela porque en el 8 de Abril prefieren completar la plantilla (además de los refuerzos que faltan, hay algunos jugadores que aún están cumpliendo el aislamiento) antes de concretar amistosos. En la semana, habrá charlas entre las dirigencias y los cuerpos técnicos de ambos equipos para ir definiendo el tema. ¿Habrá superclásico?

Mateo Montenegro quiere ganarse un lugar

Más allá de que el entrenador Alfredo Berti ya parece tener definido el equipo titular para arrancar la Copa de la Liga Profesional ante Independiente, los que por ahora no están dentro de esos once no pierden las esperanzas de ganarse un lugar.

Uno de ellos es el volante Mateo Montenegro, quien también fue utilizado como lateral derecho por el DT.

“Como siempre lo digo, voy a jugar de lo que el técnico quiera o lo que le guste y le convenga. De mi parte voy a tratar de cumplir con lo que él me pida para después dar todo en la cancha”, señaló.

El santiagueño habló sobre el inicio del certamen. “Estamos un poco ansiosos porque nosotros, como jugadores, no vemos la hora de jugar, de estar en competencia. Por ahí el día a día se hacía más duro, pero ahora que tenemos la fecha la situación es otra”, explicó.

A Montenegro le gustaría poder jugar algún otro amistoso antes de competir. “Venimos haciendo prácticas de fútbol entre nosotros que han sido de un nivel muy bueno y de alta intensidad. Estamos preparándonos para lo que viene, si hay más amistosos, mucho mejor y sino competiremos entre nosotros sanamente”, comentó.

“Es algo positivo que yo no haya sentido ninguna molestia o alguna lesión. Los chicos por ahí algunos sintieron, pero es normal por tantos meses de estar parados. No es fácil. Esperemos que todos se recuperen pronto para estar todos a la misma altura y al mismo nivel”, concluyó Montenegro. l