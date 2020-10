Murió el activista y crítico de Trump, James Redford, hijo del legendario actor Robert Redford

19/10/2020 - 19:46 Pura Vida

El guionista James Redford, hijo del actor Robert Redford, murió de cáncer a los 58 años, anunció su esposa desde hace 32 años, Kyle, a través de un sentido mensaje en la red social Twitter.

Hijo de Robert y de Lola Van Wagenen, que estuvo casada con el actor de 1958 a 1985, James estaba cercano desde hace mucho a causas humanitarias y en esa corriente se había alineado contra los negacionistas del coronavirus, con Donald Trump a la cabeza.

Ambos habían escrito un artículo llamado "El costo del fallido liderazgo del presidente Trump" donde marcaron: "No logró actuar de modo rápido y decidido, probablemente pensando más en sus intereses y dañándonos a todos nosotros", recordó un despacho de la agencia italiana ANSA.

Cabe recordar que Robert, de 84 años, había perdido en 1959 a su primer hijo, Scott, fruto de su primer matrimonio con Lola Van Wagenen. Cinco meses después de nacer, Scott falleció por muerte súbita, un síndrome apenas conocido entonces y con el que Robert sufrió mucho. “Como padre tiendes a culparte a ti mismo, eso te deja una marca que nunca se curará”, decía. Pero el actor y su esposa decidieron tener más hijos, Shauna, James y Amy, todos ellos dedicados al mundo del cine. Redford posteriormente se casó con la pintora Sibylle Szaggars, que es su actual esposa.

James y Kylie Redford, cuya relación comenzó en el colegio, son padres de Lena y Dylan Redford, ambos con carreras relacionadas con el cine. Documentalista de profesión y conocido por su labor activista, en 2005 James fundó junto a su padre The Redford Center, una organización sin ánimo de lucro que produce documentales para concientizar al público sobre medio ambiente y otras causas en pos del planeta, pasión que compartía con su padre. Mediante esta plataforma, James produjo “Happening: A clean energy revolution” (2017), un documental sobre la dependencia de los Estados Unidos a los combustibles fósiles, o “Raise the River vs. Move the Ocean”, en 2018.