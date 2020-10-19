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CARTELERA TV / 20 de octubre de 2020

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:18 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.00 SORTEO DE TARJETA SOL - BSE

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 FUERZA DE MUJER

23.30 MASTERCHEF CELEBRITY

00.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EN ARMONIA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUILMES vs. QUIMSA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA vs. DEF. DEL SUD (R)

20.00 MÁS FUTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASION POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

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