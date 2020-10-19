CARTELERA TV / 20 de octubre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
18.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.00 SORTEO DE TARJETA SOL - BSE
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 FUERZA DE MUJER
23.30 MASTERCHEF CELEBRITY
00.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 EN ARMONIA
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUILMES vs. QUIMSA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA vs. DEF. DEL SUD (R)
20.00 MÁS FUTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASION POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)