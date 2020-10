La soprano Ivanna Speranza le hace frente, en Italia, al coronavirus con trabajo: charlas, discos, conciertos y la convicción de que “el canto no tiene que ser un desahogo, tiene que ser un acto de amor”

20/10/2020 - 11:29 Camerino

Días intensos y de pura creatividad son los que vive Ivanna Speranza, soprano argentina radicada en Italia. En tiempos de restricciones como consecuencia del coronavirus, desde conciertos solidarios en asilos hasta la puesta en escena de grandes conciertos líricos en proscenios imponentes de Italia, la grabación de un disco mitad lírico y con algunos tangos y un próximo concierto en vivo en la RAI (compañía de radiodifusión pública de Italia), marcan el presente próspero en su vida artística.

Pero, este jueves 22, desde el Lago de Como (situado en la región de Lombardía, en el norte de Italia) un mundo de sensaciones la embargará cuando, vía Zoom, brindará una charla abierto, titulada “El canto consciente” para el Teatro del Libertador San Martín, de su Córdoba natal, el escenario que la vio nacer artísticamente cuando fue elegida para integrar el elenco de la ópera “Elixir de amor”. Allí fue el inicio de su carrera como cantante lírica.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, por Zoom, Ivanna detalló lo que realizará, en estos días, en Italia. “Más allá del período difícil por el que estamos atravesando, estoy muy contenta porque estoy trabajando mucho y desarrollando proyectos muy interesantes”, remarcó Ivanna, quien, tras establecerse en Italia, tuvo como maestro, en Italia, a Arrigo Pola, el célebre tenor y recordado maestro de Luciano Pavarotti.

“Estoy en la mitad de la grabación de un disco que se llama Sin Confines. Justamente, he elegido este título porque me pareció representativo del momento que estamos viviendo y de ese anhelo y esperanza que tenemos todos de poder ir hacia adelante más allá de las dificultades. Este disco ha tenido como pianista y arreglador a mi hermano Mariano y el Parma Opera Ensemble y un bandoneonista de Buenos Aires”, destacó Ivanna.

“EL CANTO CONSCIENTE”

Este jueves 22, a las 19 (hora argentina, medianoche en Italia), Ivanna brindará la charla “El canto consciente”. En ese sentido, la artista comentó: “Para poder cantar bien hay que tener presente que hay que decir bien. Un canto que no dice nada no tiene razón de ser. Para poder decir algo tenemos que hacer muchas preguntas. Hay muchos ingredientes que nos hace falta analizar con lucidez, con la conciencia para saber que le damos al otro porque el canto, el ejercicio profesional del arte, no tiene que ser nunca un desahogo en donde le lanzamos al otro, sin criterio y una previa elaboración y selección, nuestras emociones. El canto no tiene que ser un desahogo, tiene que ser un acto de amor. Para poder llegar a confeccionar eso que nosotros le queremos dar a la gente tenemos que hacer un trabajo enorme. Yo quería hablar con los chicos (del Teatro del Libertador, de Córdoba) acerca de todos estos elementos interpretativos, psicológicos e intelectuales. Es como encender una lamparita para que hagamos preguntas y seamos artífices voluntariamente de lo que estamos haciendo y no nos dejemos llevar por la corriente”.

Para Ivanna, el escenario del Teatro del Libertador fue el que le dio “los instrumentos para poder venir. Es un círculo que se cierra. Yo necesito volver, volver dando. Cuando yo debuté en el Teatro del Libertador, con el sueldo de ese rol de la ópera que hice yo me pude comprar la valija para venir a Italia. Compré la más grande, una de color verde. Después, en el teatro, me dieron la posibilidad de hacer otro trabajo antes del viaje a Italia. Y con ese sueldo me compré un grabador para poder grabar las clases de Arrigo Pola y de Pavarotti, la personas con las que después tuve el privilegio de estudiar. Ese teatro está muy ligado a mí. Ahora vuelvo, aunque virtualmente, para retribuir todo lo que me dio”.





CONCIERTO EN LA RAI DE MILÁN

El 7 de noviembre próximo, Ivanna Speranza, junto con la pianista italiana Enrica Ciccarelli, realizará un show en vivo desde los estudios de la RAI de Milán. Precisamente, con la concertista nacida en Sondrio (norte de la región de Lombardía) grabó su disco tributo al compositor italiano Francesco Paolo Tosti.

TANGOS EN EL MUSEO REGIONALE DELL´EMIGRAZIONE

Como un tributo a miles de inmigrantes italianos que poblaron la Argentina, Ivanna, acompañada por Francesca Lanza y Laura Vattano, presentó el pasado 16 de octubre, en el Museo Regionale Dell´Emigrazione un espectáculo de tango cantado.

“Es tanto lo que yo perdí, es tanto a lo que yo renuncié para poder yo estar acá (Italia) y aprender lo que aprendí. Me costó tanto que lo poco o mucho que la vida me dio que yo lo festejo porque es un privilegio. Ser útil o tratar de serlo es la manera más linda de demostrar gratitud a la vida y de poder ser ejemplo para alguien”, remarcó Ivanna, quien en reiteradas oportunidades brindó Master Class presenciales en Santiago, además de presentar conciertos, con músicos santiagueños, en el teatro 25 de Mayo y también en el Fórum.

SIEMPRE SOLIDARIA

Tanto en Italia, como cada vez que viene a su tierra natal y también a Santiago, Ivanna ha protagonizado historias artísticas que ennoblecen a la condición humana.

¿Qué representa poder ayudar al prójimo a través de tu arte?

Lo vivo como una sensación de deber porque yo nunca me olvidaré de que mi infancia la transcurrí en mi Argentina, en Córdoba. Yo empecé a cantar cuando era niña. El sueño mío de cantar parecía una utopía. Cantar en Europa y dar vuelta el mundo cantando fue un sueño que nació cuando yo era una niña y hoy pude hacerlo realidad. Entonces, he decidido comprometerme y venir a Santiago para brindar un concierto solidario. Es como brindar un poquito de luz y esperanza a tantos niños que tienen sueños que tengan o no que ver con la música, pero sueños de acceder a posibilidades en la vida que es lo más difícil. Nada es imposible cuando uno tiene sueños. Yo soy un testimonio de esto. Yo me fui de la Argentina sin nada, con una valija, y hoy puedo decir que mi sueño de niña se concretó. La vida me ha dado esas posibilidades porque yo nunca he dejado de estudiar. Hasta el día de hoy sigo estudiando como en el primer día. Cuando uno ya ha obtenido satisfacciones de la vida significa no haber cambiado. Uno puede seguir teniendo esa memoria de donde uno salió, de donde uno empezó significa que cerrás un círculo. Les digo a los jóvenes que tienen que creer en ellos mismos. Y a los padres de hoy de los niños del futuro, les pido que cada vez que un niño manifieste un sueño lo tiene que escuchar. Por más imposible que parezca, porque uno no sabe exactamente las vueltas que da la vida y el potencial que tiene cada ser humano. Es importante que esto suceda. Acompañar los sueños es fundamental para el crecimiento personal y profesional.