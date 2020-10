Néstor Garnica ya tiene otro heredero musical en Santiago

20/10/2020 - 20:31 Pura Vida

Este año la vida sorprendió a Néstor Garnica, como a todos los mortales, con la pandemia de coronavirus, pero además con la llegada de su tercer hijo, el primero de su relación con la joven docente María Paz Amicucci, quien dio a luz en la madrugada de ayer en el hospital de Vicente López, en la zona Norte de Buenos Aires, adonde se trasladaron desde La Plata, ciudad en la que reside el músico desde hace largo años.

Si bien la primera idea de Néstor era recibir a su hijo Santiago Florencio en su ciudad natal de La Banda, la multiplicación de casos de Covid-19 se lo impidió. “Teníamos ganas de ir a Santiago en septiembre y quedarnos hasta diciembre, pero el viaje solo nos aseguraba llegar a Santa Fe. Ahí nos teníamos que bajar y con María con el embarazado tan avanzado no nos animamos a correr ese riesgo”, contó Néstor a EL LIBERAL .

Lo cierto es que igualmente Santiago obligó a sus papás a hacer un pequeño viaje, 70 km desde La Plata al hospital, luego de que María rompiera bolsa cerca de la 1.30 de la madrugada. “Como ella es de Tigre, todos los controles se los había empezado a hacer en esa zona Norte de Buenos Aires. Por suerte, no había nadie en la autopista a la madrugada, así que llegamos rápido. Fue como atravesar una mesa de villar”, dijo Néstor mientras señaló que una vez en le centro asistencial los recibieron con todas las medidas sanitarias protocolares: “No nos cruzamos con nadie más que las personas que la iban a atender en el parto”.

El violinista santiagueño pudo acompañar a su novia durante el parto, lo que motivó el reconocimiento posterior a todas las mujeres que dan a luz por la “tremenda valentía” con la que asumen el “trabajo de parto”.

Santiago Florencio Garnica pesó 3,600 kg y, según su padre es “bastante largo. No sé qué irá a ser este muchacho en el futuro, pero está para llevarlo a que practique básquet en Olímpico o Tiro Federal”, bromeó.

Y al hablar del futuro del pequeño, Néstor reveló que si bien espera que sus hijos, tanto el recién nacido como los dos mayores, Malena y Mateo, elijan libremente a qué dedicarse en la vida, sabe que la música la llevan en la sangre. En el caso de Santiago lo lleva incluso en el nombre, ya que Florencio se llamaba el abuelo de Néstor, “el pilar de la música en mi familia”. “Con él empieza la música en la familia. No sé qué irá a pasar con este muchacho, pero todos mis hijos tocan un instrumento. No tienen por dónde escapar, pero eso lo van a decir los años. Lo único que nos queda es acompañarlos”, reflexionó.

Sobre la experiencia de traer un hijo al mundo en medio de una pandemia, Néstor comentó: “Desde el principio nosotros sabíamos que esto iba a durar mucho. Ha sido algo raro, porque habíamos planificado otra cosa para nosotros como familia, y no se ha podido dar. No se puede hacer nada más que seguir para adelante. A veces me pregunto, qué otra cosa peor nos puede pasar. Sin embargo, estamos acostumbrados, (como sociedad) a vivir cosas difíciles, pero bueno... Hemos nacido en la crisis, crecido en la crisis y hemos aprendido a vivir en la crisis”.

Sobre su propio futuro con la música admitió que aún falta mucho para que vuelva a los escenarios. “Yo para que vuelva a tocar creo que va a pasar un año. Tengo una posible ‘tocada’ para el 1 de mayo de 2021. Este año no pasa nada”, señaló.

Por otra parte, agradeció este tiempo en el que podrá dedicarse a verlo crecer a Santiago Florencia, mientras continúa acompañando a sus hijos Malena y Mateo, y siguen “soñando una vida juntos”.