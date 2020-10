FÚNEBRES | 21 de octubre del 2020 -parte 2

21/10/2020 - 00:30 Funebres

Fallecimientos

- Soraida Teodomira Padilla

- Carlos Andrés Díaz (La Banda)

- Simón Ernesto Savin (La Banda)

- Argentina Rosa del Valle Herrera de Lissi

- Mario Rubén Zermoglio (Tucumán)-

- Lilia del Valle Almaraz de Díaz (Frías)

- Raúl César Dorado

- Amanda Guillermina Lencinas de Orisber (La Banda)

- Mirta Isabel Olmos (Colonia El Simbolar)

- Carlos Alberto Jiménez (La Banda)

- Alberto Mario Maldonado

- Leticia Mabel Bravo

- Eduardo Antonio Ledesma

- Carlos Antonio Rasquides Castillo

- Pedro Armando Luna

- Marta Margarita López (La Banda)

- Miguel Ángel More (La Banda)

- José Oliveiro Coronel

- Nura Victoria Mukarzel de Mdalel

- Pedro Gulotta (Bandera)

- Juan Lucila Figueroa

- Luis Adolfo Bulacia

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

ALAGASTINO DE PEREYRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Nodocente Negrita Pereyra. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Su hijo Alejo Bode sus hnos Marta y Hector Bravo sus sobrinos colegas y amigos sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. "Que el amor de Dios te cobije eternamente en una paz infinita". Doctores, Laly Luna Gil, Maida Noelia Gil, Eugenia del Pilar Pons, Emilio Ricardo Juárez Rabí, Veralides Elizabeth Chávez y Rosa Navarro, de la Jurisdicción Monte Quemado, Copo, participan con profundo dolor del fallecimiento de la amiga y colega. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Edmundo Alluz, Rina Pérez Lobo, sus hijas Marcela y Gabi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su hijo Alejo, sus hermanos Héctor y Martha y a nuestro amigo Jorge. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Los amigos de la infancia de su hijo Alejo: Marcos, Lucas, Carlitos, Pablo, Matías, Rodri, Osvaldo, Santi y Mauro participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan elevan oraciones por su eterno descanso.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Alicia Noli despide a su querida amiga Mabel con dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Juan Llinas, Santiago y Barbará Llinas Mathieu y Luis María Rigourd despiden con dolor a Mabel y acompañan a su hijo.HLVS.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Indiana Garzón y Alejandro Auat participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Amiga: Fuiste una gran luchadora en todos los aspectos de tu vida. Fiel compañera y consejera de tus amigos. Nunca te olvidaremos. Ruego que descanses en paz y llegues a la morada que el Señor tiene preparada para vos. Tu amiga Dra. María Luisa Cárdenas y sus hijas Florencia Infante y Milagros Infante, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su hijo Alejo en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Despedimos a la amiga generosa, divertida, defensora de causas justas, siempre estarás en nuestros corazones: Graciela Bravo, Rita Ledesma, Charo Ávila, Patricia Orellana, Tere Santillán, Analia Santilli y Marcia Figueroa participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Tus compañeras de aventuras y viajes: Patricia Cartuccia y Graciela Bravo participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Perla Fernández, Mario Fragola y María Constanza Fabián participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Mabel y acompañan en este difícil momento a su hijo y hermano.

BULACIA, LUIS ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposa Marga, hijos Luis, Iván, Noe, Álvaro, H. pol., Luisa, Rocío, Emanuel, Cecilia, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTELLANOS, MARCOS RAÚL (q.e.p.d) Falleció el 18/10/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus primos hermanos Mori, Hector, Aldo y Nige Campos y sus respectivas flias, acompañan con dolor a Marta y a su flia su inesperada partida.

CASTELLANOS, MARCOS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ex compañeros de la promoción 1969 (Loreto) y amigos de su esposa Marta García participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan plegarias en su memoria y ruegan a Dios proteja y fortalezca a su familia.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Perla Fernández, Mario Fragola, Constanza Fabian, Lupita y Nora, participan del fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Mariana y la acompañamos en este doloroso momento de despido

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Las ex compañeras, amigas y hermanas de la vida de la promoción 1980 del Colegio Belén, acompañan a su hija Mariana en este momento de tan profundo dolor por la partida de su padre al Reino del Señor. Que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. La Promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Nené López Pasquali. Con oraciones se une también a sus hijos y nietos rogando por el descanso en el Señor Jesús de su esposo Mario.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Las amigas de su esposa Nené: Marta Polti, Ana María Quainelle y Yolanda Nasser la acompañan en este difícil momento y ruegan por el descanso de su alma en la paz y el amor de Dios.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Te acompañamos mariana en este durísimo momento. Lucho, Josefa, sus hijos Valeria, María José, Soledad, Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nelly de Basbús, Nelly Patricia, sus hijos Gimena, Ignacio y Juan participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. "Que el Señor te tenga a su lado". Lito, Eugenia, Matías, Josefina, Milena y Aldana Seidel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Familia Quiroga y familia Ruiz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Berges, Verónica Russo. Acompañan a sus familiares en este momento de pesar y desean que el Altísimo los ayude.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Con gran tristeza participamos el fallecimiento de nuestro muy apreciado amigo Mario. Acompañamos a Nené, su esposa, hijos y nietos, con el cariño de siempre en estos momentos de dolor. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña.

COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su prima Ana Maria, Mela, Guillermo Alegre, sus hijos Ana Karina, Eleonora y Jorge Alegre, su nieto, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Oliva Pécora de Collado, Enry Collado, sus hijos Marianela y Francisco Sánchez, Mariana Collado y Marcelo Cordone participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a Blanquita e hijos en este momento de dolor.

COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela y nietos, acompañan en este doloroso momento al amigo Coco. Rogando resignación ante la repentina pérdida de su apreciado hermano.

COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Zulema Arde de De Marcoy flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, ex vecino y gran ferroviario. Acompañan a su flia. y hermanos en este momento de gran pesar ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su memoria.

CORONEL, JOSÉ OLIVEIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10.30 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposa Amalia Barbasa, hijos Raúl, Marita, Julieta, H. pol. Marcela, Oscar, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su hermano Coco y su esposa, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Claudio Dorado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Dios lo reciba en su gloria y le de consuelo a sus familiares. Frías.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Rodolfo Luna, Daniel, Silvia, Marcela, Eugenia, Gabi y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida al Reino Celestial del compadre, padrino y querido tío Negro y acompañan a Amalia, a sus hijos y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Señor ya esta junto a Ti, recibelo con tus brazos abiertos. Azucena y Susana Gauna participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Julieta y acompañan a toda su familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El personal de oficiales, suboficiales y ex soldados del Batallón de Ingenieron de Combate 141participan con pesar su partida y acompañan en el afecto a su Sra. esposa, hijos y familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Porque la vida de los que en Ti creemos Señor no termina, se transforma... Porque creo que mi Redentor vive y que en el último día he de resucitar y con mis ojos veré al Señor. Los amigos de su querida hija Julieta. Silvina, Valeria, Mónica, Antonia, Lorena, Fernanda, Esteban, Guillermo, Leonel, Claudio, Andrea, Juan Pablo, Franco y sus respectivas flias. participan con profundo dolor la partida de su papi. Rogando por el descanso eterno de su alma y pronta resignación a su flia.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Srta. Bazán y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Los ángeles lo llevaron a los brazos del Señor, a su Casa Celestial, donde tendrá su descanso eterno. Sus amigos Lilia de Acevedo y sus hijas Noemí, Myriam y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Papichulo no sueltes nunca nuestras manos. Sé nuestra guía, sé muestra luz. Ahora es tiempo de descansar y sé que junto a tu amada Virgencita de Sumampa nos cuidarás. Hasta pronto mi negrito lindo y pícaro. Te amamos tus hijos Julietta y Oscar, tus nietos Vale y Dani y tu hija política Kity. Que en paz descanses.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ramón Ferreiro y su esposa Adriana Jiménez Fazzio, y sus hijos María del Rosario, Facundo y Augusto, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Que el sol brille para ti, que todo a tu alrededor sea amor y que la dulce luz de tu interior guie tu camino". Su ahijada María Ángela Campos participa su fallecimiento.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus compadres y entrañables amigos Miguel A. Campos y Estela Khairallah, sus sobrinos en el afecto y ahijada Miguel Esteban y María Ángela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación para su querida familia.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ricardo Cappelletti, sus hijos y nietos despiden con cariño al gran amigo Raúl y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Siempre te vamos a extrañara.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá" (Jn.11,25) Sus amigos de siempre Valle de Gadda, Patricia Gadda, Dr. Cesar Alberto Monti, Martina y Luisina participan consternados su fallecimiento.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Daniel Suárez, su esposa Roxana Molina y sus hijas Maria Agustina y Helena María participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Hugo Ernesto Billordo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Acompañamos en este triste momento a su esposa Amalia, hijos y nietos. Daniel Luna y Sra; Diego, Rodrigo y Yessi,; Santiago y Maiu. Ruegan oraciones en su memoria.

ELJALL VDA. DE GASTAMINZA, LIS ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. La comisión directiva de CRUSAMEN participa el fallecimiento de la mamá y abuela de sus miembros Estela Mari Gastaminza y Santiago Gallo Gastaminza. Ruega a Dios que encuentren en la fe resignación y que Lis descanse en paz.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrino Marcelo Oscar Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli y sus hijos Matías, Benjamin y Bautista te recuerdan con cariño y lamentan tu partida.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus sobrinos Pepe, Perla, Pibe, Graciela Figueroa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus sobrinos Juan Alberto Figueroa, su esposa Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo, Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus sobrinos Azar Leiva, su esposa Graciela Figueroa, sus hijos Sebastián, Julieta y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Azucena F. de Sayah Correa y flia. acompañan en su tremendo dolor a sus hermanas y demás fliares. Que Dios los reconforte y ella la tenga en la gloria. Que así sea.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Norma Rafael de Anauate y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de María Esther, abrazan con sincero afecto a sus hnas. Ruegan pronta resignacion a toda la flia. por tan dolorosa perdida. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Adelita y demás familiares en este momento de gran tristeza.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en estos momentos.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Luis Alberto Miguel e hijos participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en su dolor.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Oscar Luis Karam y flia, Ana María Karam e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos María Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto participan su partida al Reino Celestial y ruegan al Señor darles cristiana resignación a su querida familia. Rogamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Francisca Abraham de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys, su hermana Selva de José y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chola. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mercedes Serrano de Abdala, sus hijos Mario, Mónica y Ricardo acompañan en este momento tan doloroso a sus hijos y a sus hermanas Marta, Adela, Teresa y Cuca elevando oraciones por su descanso eterno.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Luis A. Guzmán (Lucho) y familia acompañan en este duro momento a su amiga Sandra Wede y familia. Rogamos un eterno descanso.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hermanas e hijos. Que descanse en paz.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|.Chola tu vida fue un ejemplo de entrega hacia el trabajo; inculcaste principios de solidaridad y buenos ejemplos para tu apreciada flia.,sus primos de Suncho Corral Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas flias., acompañan en el dolor a sus familiares.Elevan una oración a su querida memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Señor recibela en tu regazo" Coty Jorge de Nassif, sus hijos: Silvia, lic. Daniel, Dr.Eduardo Nassif con sus respectivas flias. Hacen llegar su más sentido pésame a su familia.rogamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|.Nicolás Tejeda y flia participa el fallecimiento de la hermana de la Sra. Teresa de Murad y la acompañan junto a los suyos compartiendo el dolor producido por el deceso.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Con mucha tristeza recibí la noticia de tu partida al Reino de los cielos. Hoy estás en una estrella brillando para iluminar a tu querida flia., son muchas las palabras que quisiera decirte, pero solo te digo Gracias, muchas gracias por todo lo buena que fuiste conmigo al igual que mis hijos de la querida tía chola, dejaste mucho cariño en las flias. Y todos los que te supieron tratar, siempre atenta a todo es difícil expresar tus cualidades que adornaban tu persona, hoy me cuesta despedirte de voz que tanto querías a Suncho. Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel, Juan, Marcela y Andrea, participa con inmenso dolor su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a su flia. Descansa en paz querida chola tu hermana del corazón.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Marcos y Celso, nietos Florencia, Agustín, A. Pol. Tere y Hnos. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 10. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Juana Lucila Figueroa y acompañan en el dolor a su hijo, Tec.Marcos Coronel, Nodocente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Jefe del Laboratorio de Mecánica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y a toda su familia.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Nodocente Marcos Coronel. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias

de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su hijo Marcos Coronel en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento de la Mamá de Técnico Marcos Coronel, jefe de laboratorio del Departamento Académico de Mecánica. Se acompaña en el dolor a sus familiares

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Directores, docentes y técnicos del departamento académico de Mecánica (UNSE) lamentan su fallecimiento. Acompañan al apreciado Marcos y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

GULOTTA, RUBÉN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Nuestro padre abrió sus brazos para recibirte y ahora estás en el sol de la mañana, el lucero de la tarde y el rocío de la noche. Estás y estarás para siempre en tu familia, tus amigos porque la luz existe y vos eres luz". Sus primos Luci Gulotta y flia, Norma Gulotta y flia. y Pedro Walter Gulotta y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GULOTTA, RUBÉN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos será el cielo". Sus tíos Aldo Antenor Corvalan, Teresa Russo y Ángela Russo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

GULOTTA, RUBÉN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su amigo Norberto Scaraffia y familia despiden a su querido amigo con profundo dolor y acompañan a su familia con oraciones.

GULOTTA, RUBÉN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Carlos Enrique Ledesma participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

GULOTTA, RUBÉN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Señor, ya está ante Ti, recibelo en tus brazos y cubrelo con tu paz, tu misericordia y tu amor. Tus tíos Victorio Gulotta y Noemí Gómez, tus primos Gustavo y Soledad, Thelma y Roberto con tus sobrinos, participan con hondo pesar tu trágica partida y acompañan a tu madre, esposa e hijos. Rogamos oraciones por tu querida memoria.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su esposo Ricardo Lissi, sus hijos Marcelo y Oscar Lissi, h pol Luciana y Carolina, sus nietos Franco, Santino, Ivan y Valentina Lissi, y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros servicio realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Amor, Dios te reciba en su Reino. Ya estás con tu querido hijo Riki. Su esposo Ricardo.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Yoyi Gerez y flia, Ariel Gerez y flia, Vicky, Tobías Gerez participan con profundo pesar y dolor el fallecimiento de la estimada y respetada amiga de la infancia, colega y vecina Monina. Sus valores personales, morales y espirituales restacables, harán que el Señor le de descanso eterno en su santa gloria y ofrecerá a su esposo, hijos, nietos y hermanos y demás familiares y amigos cristiana y digna resignación.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gringa, Gustavo, sus nietos Nelson, Sebastian, Alan, Jorgelina y Guadalupe y su bisnieta Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra apreciada vecina Monina y acompañamos en el dolor a su esposo Rico, sus hijos Oky y Machi, que brille para ella la luz que no tiene fin. "Monina ya estás con tu amado hijo Riky".

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Juan Delicio Camuz, su esposa Leticia Carlina Ovejero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Familias de Robert Lissi, norma Lissi de Taboada y gali Lissi, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor . Elevan oraciones en su querida memoria.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Despido a una gran e inolvidable amiga con mucho cariño y acompaño en el dolor a su esposo e hijos. Sara Arce de Liendo.

JUÁREZ, JUAN CARLOS (CALALO) (q.e.p.d) Falleció el 16/10/20|. Acaba de fallecer un gran amigo y vecino que fuera en vida un gran amante del fútbol, querido por muchos amigos del deporte, el cual siempre tenía una palabra de aliento para todos que le recordaban la cancha, también el recuerdo de esa escuela primaria que amó mucho. Te abrazo y espero que encuentres amigos en el cielo para hacer rodar la redonda. Tus amigos de toda la vida Segundo "Soco" Mansilla y Sara Rosa Yrene, desean que brille para ti la luz que no tiene fin.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposa Mabel Córdoba y sus hijas Natalia Ledesma, Sandra Ledesma, Patricia Ledesma, Gabriela Ledesma, Florencia Ledesma participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposa Mabel Córdoba sus hijas Sandra, Patricia, Gabriela, Natalia, Florencia h. politicos Adrian, Luis, Ricardo, Gabriel,nietos Maxi, Antonela, Gaston, Nahiara, Benjamin, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su hija Natalia Ledesma, su hijo político Luis Santillán y su nieto Gastón Santillán Ledesma participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Este es nuestro Dios, ahora y para siempre!!! el Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte!! Salmo 48;14. Su hija Dra. Patricia Ledesma, su yerno Ricardo Jorge y sus nietos Nahiara Jael y Benjamin Atie participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus hermanas Rita Mercedes Ledesma y Marta Barrientos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Siempre vivirás en nuestros corazones. Sus sobrinos Rosi, Dadi, Beti Corlli y sus respectivas familias.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus primos José D. Barrientos y Yolanda Martínez y su hijo Luis A. Barrientos participan su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a su esposa Mabel e hijas y a sus hermanas Rita y Marta. Que brille para el la luz que no tiene fin. Descanse en paz.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116;15. Familia de Patricia Elizabeth Jorge, familia de Marcela Jorge y familia de Claudia Menjoulou participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Nuestra gran amiga Naty: hoy el cielo recibe a tu padre, el ángel que te cuidará y acompañará desde otro lugar. Que la pena que siente tu corazón se vea aliviada por el amor de aquellos que te rodean. Queremos que sepas que estamos con vos abrazándote en este momento. Pedimos que el Señor te conceda a ti y a tu familia paz y fortaleza. Que brille para tu padre la luz que no tiene fin. Mónica, Rosita, Consty, José y Luciana.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El centro integral de educación Permanente Cooperativa de trabajo Limitada participa con dolor el fallecimiento del Sr. Eduardo Ledesma, hermano de la presidente del consejo de administración Lic. Rita Mercedes Ledesma, padre y tío de las asociadas Prof. Sandra Ledesma, Prof. Natalia Ledesma y Lic. Rosa Corlli, respectivamente. Se ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del instituto Integral de Educación Permanente participa el fallecimiento del Sr. Eduardo Ledesma, hermano de la ex rector Lic. Rita Mercedes Ledesma, padre y tío de las docentes Prof. Sandra Ledesma, Prof. Natalia Ledesma y Lic. Rosa Corlli, respectivamente . Se ruega oraciones en su memoria

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La representante legal del instituto Integral Permanente , Lic. Guillermina Ramos participa con dolor el fallecimiento del Sr. Eduardo Ledesma, hermano de la ex rectora Lic. Rita Mercedes Ledesma, padre y tío de las docentes Prof. Sandra Ledesma, Prof. Natalia Ledesma y Lic. Rosa Corlli, respectivamente. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Prof. Daniel Hugo Subils acompaña a Rita, Marta y familiares en este triste momento por la partida al cielo de Nene. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Imelda Ramos, Guillermina Ramos y Elva Ramos participan con dolor el fallecimiento de Nene y acompañan a Rita, Marta, a su esposa, hijas y sobrinas. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La comunidad educativa del CEI Nº 50 para personas con discapacidad visual San Juan Pablo II participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Psicóloga de la institución Lic. Sandra Ledesma. Se ruega oraciones a su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El servicio de orientación educativa del CEI Nº 50 para personas con discapacidad visual San Juan Pablo II participa con profundo dolor el fallecimiento de padre de su compañera Lic. Sandra Ledesma. Se ruega oraciones a su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino. Patricia Chazarreta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Pilar Elena Pérez, Ramona Estela Pérez, Juan Carlos Pérez y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Siempre serás un pilar fundamental en la familia, un hombre de palabra, que en todo momento estuvo para nosotros, sé que estas en un lugar mejor en los brazos de Dios. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, te siento en mi corazón, vives en él y así será eternamente. Te amo papá para toda la vida gracias por todo lo que nos diste. "Aunque mi corazón y mi cuerpo desfallezcan, mi refugio y mi heredad por siempre es Dios". Salmo 73.26. Tu hija que te ama Florencia Ledesma.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Tu siempre vivirás en nuestros corazones porque para nosotros eres eterno por todos los momentos maravillosos que vivimos juntos, todo el cariño que nos diste se ha quedado en nuestra alma. Una persona maravillosa como tú no tiene otro destino que el cielo sé que pronto nos volveremos a encontrar junto a Dios. "Él limpiará cada lágrima de tus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque lo malo ha pasado". Apocalipsis 21: 4 Te amamos Florencia Ledesma y Gabriel Pérez Chazrreta.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y cúbrelo con tu misericordia, paz y amor. Su amigo Chamaco Fernández, su esposa Pupy, su hija Silvia y familia acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Acompañamos a su hija nuestra querida amiga Sandra y pedimos al Señor resignación por la irreparable pérdida de su papá. Profesoras Kelly, Vicky, Mónica, Silvina, Ileana, Marcela, Adriana, María Rosa, Lucy, Ana, Fabiana, Lili, Ximena y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Querido Nene, siempre estarás vivo en nuestros corazones, descansa en paz y en el amor de Dios. Dr. Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Luis F. Agüero, Zunilde Barrientos y sus hijos Fernando, Paola, Exequiel y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso

LEGUIZAMÓN, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Luchi Reimondi y Maria Rosa Muratore e hijas, participan con dolor el fallecimiento de Doña Rosa, acompañan a su flia. en el dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEGUIZAMÓN, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Hoy fuiste a encontrarte con nuestra madre a quien tanto querías y extrañabas. Gracias Rosa por todo y por tanto. Descansa en paz. Tus hijos y nietos del corazón: Inés y Daniel Palazzi; Cristina y Chamaco Iglesias; Anita y Daniel Merlini; Mariana Palazzi, Agustín Palazzi, Federico Palazzi y Pablo Retamosa; Emilia, Ignacio y Santiago Iglesias; Luciano Griet y Mercedes Arges participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su esposa Norma Bravo sus hijos Marcela, Eduardo, Armando h. politicos Sebastian y Veronica y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Que el Señor te tena a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin". Su hermana Amanda Luna de Márquez, su cuñado Carlos Eduardo Márquez y sus sobrinos Eduardo, Fernando y Luciana. participan con dolor su fallecimientof. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su hermano Manuel Luna, su esposa María Coria, hijos Mariela, Brisco y Martín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su sobrino Martín Luna, su esposa Soledad Campos, hijos Tomas, Martina e Isabella participa con inmenso pesar su fallecimiento.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su sobrino Armando Luna, su esposa Eugenia Loto, hijos María José, Felipe y Delfina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su sobrina Mariela Luna, su esposo Juan Hass, hijos Agustín y Fabricio participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MALDONADO, ALBERTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su madre Alcolina Almaraz Sus hnos Carlos, Sabino, Hugo, Dimas, Mirian, Glida, Francisca, Eva, Orlando, Vello, sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de flores Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su hijo Luis Ángel Mdalel, su hija politica Luisa Teresita Correa Martinetti, su nieto Luis Ariel y Alejandro Roberto y su bisnieta Sofía Mdalel.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus hijos: Orlando, María Cristina y Luis Ángel Mdalel, sus hijos políticos y nietos participan su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro Leon Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Despedimos con inmensa tristeza a la mamá de nuestro querido Orlando, Marta Otero de Ochoa, sus hijos: Elena, Yudith, Cecilia y Horacio, sus hijos políticos Sergio y Lucía y sus nietos, ruegan oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de mi compadre y hermano del corazón Luchy Mdalel. Descansa en paz querida Pila!. Marisa Cura y familia, participa su fallecimiento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|.

Rosario C de Peña e hijos, Catalina, Rufino y Ángel, participan su fallecimiento y acompañan a Orlando Luchi y Cristina y familias en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Catalina Peña e hijos, Valeria, Mariano y Marcos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Orlando Luchi y Cristina y respectivas familias, en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Querida Pila: te extrañaremos mucho, siempre estarás en nuestros recuerdos. Sus vecinos y amigos de toda la vida, José Luis Guzmán, Marisa Olivera y sus hijos Ana Belén, Juan José, José Ignacio y José Martín participan con sentido pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Orlando, Cristina, Luchi y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Ruegan y elevan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Franklin Villalba y Flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Orlando Mdalel. Ruegan una oración en su memoria. QEPD.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Los inseparables amigos del basquet de su hijo Orlando. Dr. Faisal, Paz, Lochissano, Díaz, Eberle, Peralta y Villalba participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre y ruegan una oración en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sara Liliana Zuain e Hijos Jorge y Yamile Isac participan su fallecimiento y acompañan a Orlando y Minina en tan doloroso momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Kuky Espindola, Marisa Domínguez, Nora Abalos, Susana Corvalan, Juana Santillan, Ana Asencio, Mary Estellés y Sara Zuain, participan y acompañan a Orlando y Minina con afecto.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Julián Alberto Serrano y Ana Asencio e Hijos acompañan a Orlando y Minina en tan doloroso momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dra. Rossana R. Argibay y su Hijo Joaquín Rey , participan el Fallecimiento de la tia Pila , y elevan una oración a su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Amiga estarás siempre presente en nuestros corazones. Alba Nicolau, sus hijas María Alejandra y María Soledad Canllo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este tan doloroso momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Alba Nicolau y Vicente Pullarello participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|.Fernando Tauil, María Alejandra Canllo, sus hijos Agustín y María Paz participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Pila querida, nuestra vecina , nuestra amiga...te vamos a extrañar en cada reunión familiar, con tus historias , tu alegría, tus consejos ...tu presencia siempre impecable. Saludamos y acompañamos en el dolor a Orlando, Luchi y Cristina y sus respectivas familias . Jorge, Karina, Rosario , Jerónimo y Matías Morra.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su hijo Víctor Padilla, nuera María Luisa Paz y sus nietos Anabela, Exequiel, María, Agustín, Mauro, Edgard, Constanza, Milagros y Gabriela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su hijo Pascual Padilla, su nuera Nora Nieva, sus nietos Moño, Claudio, Gabriel, Damián, Roberto, Yanina y Lautaro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) falleció el 19/10/20|. Sus hijos: Pascual, Victor, Niña, Carolina, Laura, Felina, Graciela, Esther y Roxana, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) falleció el 19/10/20|. Liz Bovati y Agrupacion Santiago Querido, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) falleció el 19/10/20|. Los Directivos de Clínica Arcadia Teresa Sánchez Cantero y Roberto Costilla, acompañan a la querida Esther y familia en este momento de tristeza.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) falleció el 19/10/20|. Personal Médico y compañeros de trabajo de Clínica Arcadia de su hija Esther, participan y acompañan con mucha tristeza el fallecimiento de su madre y elevan una oración en su memoria.

POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus amigos; Cacho Braia, Zully Herrera junto a sus hijos, Diego, Analia, Lucas, David con sus respectivas familias y Maria Lia Braia participan con cariño su fallecimiento. Acompañan en su dolor a los hijos Rody y Fernando, nietos, bisnietos y demás familiares elevando oraciones por su eterno descanso. Amen.

POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su ahijado David Braia, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento, rogando junto a ellos, oraciones en su querida memoria. Amén.

POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Querida amiga, eso no hace... El partir imprevistamente de viaje a un hermoso y mejor lugar, dejando además "pendiente" la charla del domingo a la tarde, para saludarnos como mamas y recordando a las nuestras como siempre lo hacíamos en tantas otras fechas. ¡Disfruta! Porque ya descansas en paz con la gracia de Dios.Zully Herrera acompaña a tus hijos, hermano, hijas políticas, nietos y bisnietos con inmenso dolor. Amén.

RASQUIDES CASTILLO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus hijos Marita, Patricia, Susana, Kana, Antonio y Lorena, nietos Florencia Rita, Facundo, Hazaed, Ignacio, Agustin, Ana, Paula, Emma, Marcos, Emilia, Maximo, Santino, tus bisnietos Lucas, Gonzalo,Santiago, Mateo y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposa Mirta, hijos Gustavo, Paola, Carina, Daniel y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus estos serán inhumados en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S.V) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus hermanos Kaly y Lita, sus sobrinos Sandra y Rubén, Gabriel (a), Adrián y Antonella Rossi. Despedimos con profundo dolor al querido Oreste, nos dejas un vacío tan grande, te vamos a extrañar. Elevamos plegarias para que Jesús en su infinita misericordia te de el descanso eterno. Amen.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dadle el descanso eterno. Su sobrina Mary Azan de Paoletti, su sobrino político Ítalo Orlando Paoletti y flia participan con profundo dolor su partida y elevan oración para que el Señor le alcance resignación a su familia. Ruega oraciones a su querida memoria.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su prima Rina, sus hijos Verónica, Claudia, Jorgito y Martín Hazam participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. Parque de la Paz.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus sobrinos Marcelo, Gringa, Negra y Cristian Perez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Primo querido, nos dejaste un inmenso dolor en el alma, es imposible no estar triste. Sus sobrina Stella Corral de Hazam, sus hijos Exequiel, Jacqueline y Guadalupe Hazam sus sobrinos nietos, Nicolás Alejo, Lucas, Bauty, Agostina, Salvador y Mónica. Que descanses en paz y brille para él la luz eterna.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus cuñados Nilda, Choco y Nene Perez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Familia Suárez participa con gran dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Choco Perez y Toti Gómez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Marisa Araujo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Bar El Bocadito acompaña a toda su familia en estos momentos tan difíciles, rogando por su eterno descanso.

SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela Jacobo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor loi tenga a su lado y les de a su esposa Fanny y a sus hijos pronta y cristiana resignacion ante tan dolorosa perdida.

SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Dr. Durval José Palomo, su Sra. Elena Díaz Esteve y sus hijos Daniel, Marcia y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Eduardo Alfredo Toscano Acosta, y acompañan en el dolor a su hija, Soledad Toscano, integrante de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a toda su familia.

TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "Señor envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para toda su familia". Las compañeras de su hija Sole Toscano de la FHCSyS de la UNSE: Martita Guzmán, Claudia Aguirre y Ceci Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Manuel J. Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus amigos Delma y Toto Moreno. Elevan oraciones en su memoria.

ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Miryam Moreno y Marita Córdoba acompañan a sus hijas Delma y Gricelda con profundo dolor el fallecimiento de su mamá Nelly. Ruegan oraciones en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Amor de mi vida, Lucía hay un mes más de tu dolorosa y repentina partida. Te recuerdo como lo que fuiste, un ser maravilloso. Alegre, honesta, desinteresada, única, con una hermosa sonrisa y un inmenso amor que me hiciste sentir siempre. Te extraño, te voy a amar hasta mis últimos días. Su esposo y compañero de toda la vida Daniel Brandan invita a la misa virtual a realizarse hoy a las 19hs a través de la siguiente dirección de redes sociales: @parroquiasanjosedebelgrano

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Querido René, siempre estas presente en nuestras vidas. Te recordamos tal cual eras, un luchador. Josefina Avendaño, Toro, Analia, Jorgelina, Gustavo e Ivan, nietos Bautista, Ignacio, Augusto, Justino y Josefina. Rogamos en tu querida memoria una oración al cumplirse 9 dias de tu fallecimiento.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Hoy se cumplen 9 días de tu ausencia física, pero siempre estarás presente en nuestros corazones. Aún te recordamos como una gran persona. Tu amiga y compañera Negrita Neme, melina, Jesús, Luis María, Xenia, Valentina, Facundo, Thiago y Martina. Que brille para el la luz que no tiene fin.

DÍAZ, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Carlos, Nanci y Guillermo, h pol, Sandra, sus nietos Maxi, Franco, Nahuel, Camila, Gonzalo y Martina, su bisnieta Lucia y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cemnterio privado Jardin del Sol, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Con profundo dolor acompañamos a la flia en la partida de nuestro querido amigo (Tanco). Sus amigos: Ramón Rojas, Magui Carrizo y flia. Rogamos una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su hija Sandra y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

LENCINAS DE ORISBER, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su hija Susana, hijo políticos Telesforo Gonzalez, nietos Dr. Jorge, Arq. Gabriel, Dr. Ivan, Arq. Exequiel, Dra Carolina Gonzalez Orisber, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

LENCINAS DEORISBER, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Alfredo Orisber, Nancy Orisber y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. " Bello Angel vuela junto a Dios".

LENCINAS DEORISBER, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su sobrino Reynaldo Eberto Lencinas (h), su esposa Cristina Margarita Correa, sus sobrinos nietos Fernando G. Lencinas, Pablo L. R. Lencinas y Romina A. Lencinas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus hijos Claudia, Luis, Adriana,Arce h. politicos Julio , Carlos, Miriam nietos Mauricio, Eugenia, Lourdes, Oriana,Narela, Luciana, Gbriel, Angeles, Mia, Victor, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Marta Margarita López de Arce, y acompañan en el dolor a su hijo, Lic.Luis Arce, Nodocente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y a toda su familia.

LÓPEZ, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La Secretaria, Lic. Mónica Martinez, junto al equipo que integra, la Secretaría de Ciencia y Técnica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Marta Margarita López de Arce, y acompañan en el dolor a su hijo, Lic.Luis Arce, Nodocente de la Secretaría, arriba mencionada, y a toda su familia.

LÓPEZ, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Nodocente Luis Arce. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

MORE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus hermanos Miryan, Tita, María, Norma primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio la Misericordia. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAVIN, SIMÓN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos, Ernesto y Aldo, h pol Claudia y Maxima, sus hermanos Juan, Ana, Olga, Guillermo, Maria, nietos , bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

ALMARAZ DE DÍAZ, LILIA DEL VALLE (Lila) (q.e.p.d.) Falleció 16/10/20|. El Apostolado de la Oración de la parroquia Inmaculada Concepción participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

ATÍA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La "Pitu" promoción 84 de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio S, Victoria" de Fernández participa con inmenso dolor al fallecimiento de su compañero y amigo "Beto" elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en a Gloria del Señor.

ATÍA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Con gran dolor despedimos a nuestro querido "Beto". Evelina S. de García, Nancy García y su esposo Héctor Moya y sus hijos. Romina, Gabriel y Gonzalo, hijos políticos y nietos acompañan en el dolor a su familia. Pedimos oraciones en su memora.

OLMOS, MIRTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su esposo Juan Caseres, sus hijos Melodi, Javi, su nieta Jazmin su papa Juan Olmos sus hnos. Mirian, Ester, Gladis, Rosa, su sobrina Anahi y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Colonia el Simbolar. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y brille para el la luz que no tienen fin. Su hija Maria Constanza Zermoglio, hijo político Pablo A. Masino, sus hijos, nietos Juancito y Amparito. Participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucuman.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Sus tíos políticos de Constanza, Marcelo Beltran y Monica Tello y sus hijos Marcela, Florencia y Marito. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Todo hombre muere, pero no todos los hombres realmente viven como tú lo hiciste. Sus consuegros Juan José Masino, Ana M. Beltran, sus hijos Gaston, Mirtha y Ester participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Tucumán.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Liliana y sus hijos Fernanda, Mariano y Daniela Melem participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida Constanza.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Silvia, Claudia, Rocio y Loretta participan con dolor el fallecimiento del fallecimiento del papá de nuestra querida Constanza.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Constanza, Pablo y familiares en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. "Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad, Gustavo azar, Vicky, sus hijos Pato, Victoria y Josefina participan con profundo dolor.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|."Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Gabriela Azar sus hijos Lemisse, Lourdes, Gabriela, Yanky, Nacho Melem, participan con profundo dolor.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo". Siria Daher sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela, César Azar y sus respectivas flias participan con profundo dolor.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi y aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Mariela, María Esther, Miry, Mayra y Meco participan su fallecimiento y ruegan paz para su alma y resignación para su familia.