El Papa y las uniones homosexuales. Matices esenciales

21/10/2020 - 18:57 Opinión

En general habría que hacerse tres preguntas hermenéuticas para entender lo que dice el Papa:

Qué dijo exactamente

A quién se lo dijo

En qué contexto lo dijo

Porque las simplificaciones, las faltas de matices y contextos, tergiversa el contenido de lo dicho.

Qué dijo:

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso”.

“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”. “Yo defendí eso”.

Dónde lo dijo: en un documental sobre la vida y el ministerio del Papa Francisco, al hablar de la pastoral con personas homosexuales, están contenidas en unas declaraciones del Papa al Director del documental.

Contexto: la pastoral con personas homosexuales. Es decir, cómo acercar a Dios a las personas que tienen tendencia homosexual y viven como tales.

Matices:

El Papa, dijo dos cosas: que las personas homosexuales tienen derecho a tener una familia (y a que no se los eche de la propia familia por su condición homosexual) y afirma su opinión acerca de la necesidad de una legislación civil que garantice derechos de personas que se encuentran en una unión homosexual.

La afirmación del Papa está muy lejos de aprobar la unión homosexual. Basta ver como en Amoris laetitia 251 recoge una de las conclusiones del Sínodo:

“no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia … Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el “matrimonio” entre personas del mismo sexo”

Que sea necesaria algún tipo de legislación que se ocupe del tema, no supone en absoluto aprobar este tipo de unión. Basta poner un ejemplo: todos estaremos de acuerdo que en un país polígamo (he vivido en Uganda, donde es legal tener cuatro esposas), es bueno que la legislación proteja a la segunda, tercera o cuarta “esposa”. Y esto no significa, en absoluta, que uno considere moralmente buena la poligamia. Simplemente, siendo una realidad que existe, la legislación también debería garantizar los derechos de las personas que se encuentran en esa situación.

De hecho debe notarse que el Papa no habla de “matrimonio” sino de una ley de convivencia.

¿Esto supone un cambio doctrinal en la Iglesia? Absolutamente no.

¿Supone un cambio de actitud ante la conveniencia de la un tipo de legislación civil? Parece que sí (habría que estudiar mejor los antecedentes, implicancias, etc.), pero siendo algo que pertenece al campo prudencial, no al doctrinal, no presenta ningún problema.