Flavio espera poder trabajar este verano

21/10/2020 - 21:06 Pura Vida

“Yo tengo un protocolo que es mucho más seguro que ir al supermercado. Hay programas de televisión donde se contagian todos los días personas y siguen trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos puesto ventilación extra en el teatro porque es cerrado”. Con esas palabras se pronunció Flavio Mendoza ante los últimos anuncios del gobierno de Buenos Aires sobre la futura temporada de verano en Mar del Plata, que en principio se desarrollaría sin espacios de entretenimiento abiertos al público.

Si bien Mendoza tiene su sala teatral en Córdoba, cuyas autoridades aún no especificaron qué medidas tomarán para la temporada del próximo verano, el coreógrafo ya adelantó que con la intención de trabajar realizó reformas en la sala, que incluye una nueva ubicación de las butacas respetando la distancia social. “El supermercado tiene techos bajos y no tiene ventilación, pero como es esencial y la gente tiene que comprar comida para vivir, eso sí está bien. Pero nunca hicieron un protocolo sobre cómo ir al supermercado. La verdad no entiendo nada”, señaló, según lo reflejó Teleshow.

Con respecto a su situación económica, Flavio aseguró que su empresa “está fundida”. “Tengo una deuda muy grande y, como está el país, no sé cómo la voy a saldar”, dijo y explicó que para cumplir con algunos pagos y el sueldo de sus empleados tuvo que vender algunas propiedades y pedir dinero prestado. También está analizando el poder realizar espectáculos en el exterior para recaudar fondos.l