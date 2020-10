“El niño necesita la socialización virtual con sus pares como una parte de su desarrollo vital”

21/10/2020 - 21:47 Santiago

Ante la situación actual generada en el contexto de la pandemia por coronavirus, y en el marco del cumplimiento de las medidas establecidas por los organismos oficiales, millones de niños se vieron afectados en sus vínculos sociales, ya que el único medio por el que hoy está autorizado relacionarse son las redes y demás plataformas virtuales, dejando de lado todo tipo de contacto físico.

Pero todo tendrá un final a corto, mediano o largo plazo. Las escuelas volverán a recibir a los niños y retornarán las relaciones cara a cara también. Sin embargo, mientras tanto, no hay que descuidar en los chicos su capacidad del contacto con sus pares, teniendo en cuenta que su inexistencia podría generar graves secuelas en su socialización a futuro.

La licenciada en Psicología Infantil, Rosario Sanguedolce, habló de la situación actual de los niños e instó a padres y docentes a motivar la vinculación social virtual entre los chicos, en tiempo de pandemia.

“A pesar de la pandemia, las relaciones sociales en la niñez son sumamente necesarias. El niño necesita la socialización como una parte del desarrollo vital, y esto, al verse impedido, afecta de diferentes formas según el caso, la estructura familiar en la que el niño esté inserto y según como cada familia maneja esta situación. Cuando hay casos de niños que vienen con cierta introversión o inhibición en la parte social, y se espera que con la escuela puedan manejar esta situación desde otra forma, ayudado por alguna terapeuta o por los docentes, la pandemia se convierte en un gran inconveniente”, sostiene la Lic. Sanguedolce.

Y para ahondar en su explicación, agrega: “Con la pandemia se suspendieron todas las actividades sociales en forma real, ya no existe la relación física frente a frente. Y habrá que ver qué efecto tendrá en los niños y cómo salir de esta situación con los menores daños posible. La situación afecta a los niños introvertidos de antes y a los que se volvieron así en medio de la pandemia. A estos últimos puede afectarles el doble, desde el punto de que si está necesitando el contacto físico para un acercamiento, la pandemia entonces viene a retrasar este proceso”.

La licenciada remarcó la importancia de que “el contacto esté”.

“Es necesario que el niño tenga contacto con sus pares. Y en este punto, en el que atravesamos una pandemia, no queda otra que el contacto sea virtual, porque no hay otra forma de relacionarse, en este tiempo. Para ello hay que generar vínculos a través de las plataformas virtuales, de los teléfonos celulares, para que no se inhiba, para que estimule sus relaciones sociales, para que pueda generar vínculos con el otro, aunque sea a través de una pantalla, ya que con estos vínculos establecidos, el niño podrá aprender la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, la capacidad de compartir, y tolerar al otro que es diferente”, explica la psicóloga en torno de la importancia de mantener vigente las relaciones interpersonales, desde la condición que sea.

Es así como Sanguedolce remarca que “lo importante aquí es que no se pierda el contacto. Si bien el físico no puede haber por el momento, sí tiene que haber contacto virtual con los pares. Claro que esto también dependerá de cada familia, porque hay que ver el motivo por el que un niño es inhibido socialmente. Hay que analizar qué es lo que está pasando en esa familia, qué es lo que le genera a ese niño la escuela, para llegar a esa inhibición. Entonces, es importante que la familia pueda sostener el vínculo desde la casa”.

El rol del docente en las relaciones de los alumnos

El acompañamiento docente es también otro eslabón fundamental en la cadena de socialización del niño.

La licenciada Rosario Sanguedolce instó a los maestros, profesores y demás personal educativo a “armar actividades grupales a través de las plataformas virtuales. Esto es muy importante a tener en cuenta, más allá de que el niño pueda tener una inhibición social o no. Y si hay una inhibición social de base, que trasciende el tema de la pandemia, hay que ver qué es lo que pasa con ese niño, por qué no genera vínculos. El rol del docente es destacable porque hay que ver cómo ellos manejan a estos niños dentro de un grupo. Y hay que tener en claro que si hay algo que no se puede manejar desde la escuela o desde la familia, entonces hay que buscar ayuda profesional”.