Kapanga dará su “Night Show” por streaming

21/10/2020 - 22:11 Pura Vida

Como muchas de las personas que forman parte del mundo del espectáculo, la banda Kapanga tuvo que encontrar la manera de adaptarse a la nueva normalidad, “que es anormal”, dirá Martín “Mono” Fabio, su líder, para no perder el vínculo con el público. Así nació el Kapanga Night Show, que es más que concierto por streaming, y cuya segunda entrega se concretará este sábado 24 de octubre.

“Es muy difícil transmitir desde un dispositivo todo eso que la banda transmite en vivo”, apuntó “Mono” sobre la experiencia virtual a la que los empujó la pandemia de coronavirus. Y agregó: “Al buscar un formato para nuestro streaming, nos pusimos como premisa que no sea un embole, que no sea un plomazo. Ya le estás proponiendo a la gente algo que es extraño, un streaming, es nuevo, se tiene que acostumbrar. Pero, ¿cómo lo hacemos? Con una propuesta atractiva, distinta. Si la gente quiere escuchar a Kapanga como en un show adonde paga una entrada, lo escucha y se va, tiene miles de cosas gratis en YouTube. Nosotros queremos darle algo distinto”.

¿Qué diferencia al streaming de Kapanga de las otras propuestas?

Pensamos en un formato televisivo, ya que es transmitido por una cámara; un late night show como el de Ed Sullivan de los 70, pero muy conurbano, con el presupuesto del conurbano bonaerense. Nosotros pensamos Hollywood, pero somos Quilmes.

¿Con qué se va a encontrar el público?

Vamos a tener un conductor o un presentador, que en este caso será “Pollo” Cerviño. Él será una especie de maestro de ceremonia; y como si se tratara de un programa de televisión, nosotros seríamos sus partenaires y la banda estable. En el programa se desarrollan canciones, alguna actividad, algún chiste, juegos, gags; y también estará invitado “Piti” Fernández, de Las Pastillas del Abuelo. A él le vamos a proponer hacer algo fuera de lo musical o del ámbito adonde se lo conoce. Es buscarle la vuelta. Como si estuviéramos transmitiendo MasterChef.

¿Cuesta la ausencia del público en los shows virtuales?

Eso es algo muy difícil más aún en una banda como la nuestra que genera un clima especial en los conciertos. No es que desmerezco el público sino que hago un paralelismo...no tenemos el público de Valeria Lynch que por ahí se compra una entrada para verla en el living de su casa tomando un martini. Nosotros estamos acostumbrados a que la gente viaje, que la gente haga previa, que se reúna, agite, aplauda, participe. Por eso pensamos en un formato televisivo, en el que reciba más que canciones. La verdad es que desde el primer streaming nos sentimos apoyados por el público. Creo que más allá de querer disfrutar del show es también un reconocimiento a los 25 años que le llevamos alegría. Cada entrada es un gesto de “estar en las buenas y en las malas” con la banda y lo agradecemos.

El doble vínculo del “Mono” con Santiago del Estero

“Con Santiago me liga un cariño especial. Aunque no ha sido una de las provincias en las que más hemos tocado, las pocas veces que tuvimos la oportunidad de ir yo sentí que tienen un cariño extremo hacia mi banda y mi persona”, señaló Martín “Mono” Fabio, el líder de Kapanga, en referencia al vínculo de “padrino” que mantiene con el Escuadrón Malegría, que nació con un propósito solidario a partir del fallecimiento de André, un fan de la banda, y Los Arcanos del Desierto, la banda de guaracha que se presentó en un certamen televisivo también bajo su padrinazgo. Con Los Arcanos colaboró incluso en “Me tiene loco”, una guaracha que grabaron el año pasado y editaron en pandemia. “Aparte de conocer un bandón, que a mí me voló la cabeza desde el primer día que los escuché, me parece que es gente que merece esa oportunidad de exposición”, por el talento y el esfuerzo. l