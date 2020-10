Conmebol aprueba al Estadio Único y le apunta a una Copa América con público

22/10/2020 - 01:25 Deportivo

La Conmebol realizó ayer una inspección en el Estadio Único Madre de Ciudades y dio el visto bueno para su inauguracón oficial. La comitiva, encabezada por Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la entidad con sede en Paraguay, recorrió todas las instalaciones ayer al mediodía y aprobó todas las obras de una de las sedes de la Copa América 2021.

El directivo estuvo acompañado por Daniel Cabrera, country manager; Iñaki Álvarez director general Copa América; Fabiana Casadio, Gustavo Gonçalves coordinadores de protocolo; Nibaldo Benavente, gerente comercial Copa América y Fátima Gonzales, gerente de contrato. Los acompañó el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello.

Belloso dijo que no es decisión suya que Argentina y Paraguay jueguen el 12 de noviembre en el Estadio Único, pero confirmó que está listo para recibir partidos internacionales.

“Como primera impresión, la verdad que es fabuloso encontrar un estadio de este nivel en el interior de Argentina y en Sudamérica, y que podamos utilizarlo, la verdad es que es muy bueno. Sudamérica viene algo retrasada con el tema de estadios actualizados a las exigencias de hoy, es por eso que esto nos sorprendió. Tiene todo lo que se necesita para jugar un partido de primer nivel con las exigencias máximas que en este caso tenemos nosotros, como lo es la Copa América 2021. Este estadio reúne todas las condiciones”, aseveró Belloso.

A su vez, el secretario general de Conmebol dijo que apuntan a que la Copa América, que se jugará en junio del año que viene en Argentina y Colombia, con Santiago como sede, se dispute con público. “La idea de Conmebol es jugar la Copa América que viene, con la capacidad de los estadios a full”.

Al ser consultado sobre una posible sede para el partido Argentina vs. Paraguay, Belloso respondió “de las eliminatorias no puedo hablar. No somos nosotros los que vamos a decidir, el planteamiento lo hará Argentina. Ellos analizarán nuestros informes, pero de más está repetir que en esta cancha se puede jugar”.

Volviendo a la Copa América 2021 resaltó que el estadio le brindará una gran “experiencia al espectador. Es lo que se busca, esa experiencia 360º, que se basa en una buena iluminación, la puesta en escena, césped de primer nivel, todo esto donde las cámaras jueguen un rol importante ya que una Copa América se trasmite en 189 países”.

En el final, Belloso resaltó nuevamente que el estadio “es fabuloso. Nosotros vinimos a dar un impulso para la disputa de la Copa América” y concluyó “teniendo un estadio como éste y otros más de la Argentina, creo que tenemos lo necesario junto a Colombia para realizar un evento de primer nivel, con formatos novedosos, de dos zonas. Es por eso que estamos contentos de poder darle una alegría a la gente con nuestros jugadores, que son los mejores del mundo”.





Será escenario de dos partidos





Conmebol confirmó hace dos meses el calendario oficial de la Copa América 2021 y dos partidos de la fase de grupos se realizarán en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El primero de ellos será protagonizado por los seleccionados de Chile y Paraguay, el miércoles 23 de junio a las 19 horas.

El segundo partido confirmado en Santiago, tendrá lugar el 27 del mismo mes desde las 20 entre Uruguay y Paraguay. l