FÚNEBRES | 22 de octubre del 2020 - PARTE 1

22/10/2020 - 01:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la Provincia, Carlos Argañaraz, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación Argentina, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. Defensor del Pueblo de la Pcia., Dr. Lionel E. Suárez y, el Sr. Defensor adjunto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Dr. Luis H. Santucho, acompañan al Ing. Luis Lucena y a su familia en tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Elba Riera de Lucena y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Express acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti y el coordinador general C.P.N. Norberto Zanni participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Ing. Luis Lucena.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr. Marcelo A. Barbur, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’ Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El directorio y personal de Aguas de Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Rector de la UCSE, y ex miembro de la empresa, Ing. Luis Lucena. Ruegan por un descanso eterno, y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Consejo Deliberante Sr. Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA AYELEN BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/20 y espera la resurrección.

Querida Ayelen, nos duele tu partida, dejaste destrozados nuestros corazones. Sabemos que estas junto a tu querido papa Cuso. Rogamos por tu eterno descanso. Tus padrinos Richard y Mónica y sus hijos Pato, Ceci y Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA AYELEN BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/20 y espera la resurrección.

Te fuiste de una manera inesperada dejando un profundo dolor en nuestros corazones. HIJA QUERIDA deseamos que descanses en paz, rogamos a Dios nos de la fortaleza para poder sobrellevar tu partida a la casa del Padre. ¡TE AMAMOS! Y QUE BRILLE PARA TI LA LUZ QUE NO TIENE FIN. Tu madre Myrian Beltrán, tus hermanos Karina, Sebastián y Federico Bravo. Sus restos serán velados en la sala velatoria de Gubaira y sepultados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA AYELEN BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/20 y espera la resurrección.

¡AYE! Mi gordi querida, como todas te decíamos cariñosamente, ¿Por qué nos dejaste? Que pregunta sin respuesta… solo deseamos que tu decisión sea la mejor y estés donde deseabas. CHANCHI TE VAMOS A EXTRAÑAR MUCHISIMO. TE QUEREMOS TUS AMIGAS.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA AYELEN BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/20 y espera la resurrección.

¡GORDA QUERIDA! Que dolor dejas en la familia, todos nosotros sabemos de tu gran corazón. Solo pedimos a Dios que te reciba en sus brazos y te de el consuelo que necesitabas. Siempre viviras en nuestros corazones.HASTA SIEMPRE TU FAMILIA…

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ANTONIO LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

"Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con mirada". Sus primos Manuel Franklín Ledesma, su esposa Lilia Carrizo e hijas Lilia y Martín junto a sus respectivas familias. Acompañan en este difícil momento a su esposa, hijas y a sus primas Rita y Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE FÉLIX DANIEL CASTELLÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/20 y espera la resurrección.

El Consejo de Administración, comisión fiscalizadora y cuerpo directivo de ASICANA participan con dolor el fallecimiento de Castellón, Jorge Félix Daniel y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE FÉLIX DANIEL CASTELLÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/20 y espera la resurrección.

El cuerpo directivo, personal académico, administrativo y de servicios de ASICANA participan con dolor el fallecimiento de Castellón, Jorge Félix Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIS ROSA ELJALL VDA. DE GASTAMINZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

Su hijo Denis Julián Gastaminza, su nuera María Mercedes Yañez, sus nietos Karina, Paola, Florencia, Fernanda, Julián, Nahir y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NURA VICTORIA MOUKARZEL DE MDALEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

CPN Norberto José Zanni, Dra. Lidia Adriana Andrade y Lic. Ethel Susana Andrade participan con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Orlando Mdalel y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NURA VICTORIA MOUKARZEL DE MDALEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

La comisión directiva de la Asociación Cooperadora Dr. Francisco Viano del Hospital Independencia participa con profundo dolor su partida al reino de los cielos y ruegan al Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin. Saludamos en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NURA VICTORIA MOUKARZEL DE MDALEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Comisión directiva, socios y empleados del Circulo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor de su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a la familia Vidal Mdalel, distinguidos socios odontólogos por más de una generación. Se ruegan oraciones en su querida memoria y por la pronta resignación de su familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. MARIO ALBERTO CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Arq. Mariana Castillo, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELCIRA ELVECIA HERRERA DE CANCECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Su amado esposo Sergio Alberto del Valle Canceco (Lito), sus hijos Luis Alberto y Sergio Arturo, nietos y bisnietos participan con profundo pesar su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados este martes en el cementerio Parque. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LETICIA MABEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

Para ti, hermanaza! Para ti Mabel Bravo. Buena Mabelita, hermanita querida, ayer te tocó partir. Pero tu huella de sol hará nido en nuestras almas. Estarás viva en nuestros corazones. Te queremos mucho y hasta siempre. En tu cuerpito, en tu talle que entraba tanto coraje, tanto ovario, tanta bondad, Descansa en paz!!! Autor Héctor R. Bravo.

A una poetiza presa. A mi hermana Mabel Bravo. Es medianoche y es cuando has empezado a estar sola, muy sola. Y a esa hora a mi alma le crecen alas y se ensancha y gana altura. Y asciende y asciende … vagabundeando libremente por el libre firmamento … Nos sé de quién seré huésped hoy … ¿Quién me abrirá las puertas de su domicilio existencial? Y si no, ¡penetraré a hurtadillas por las alcobras de tus sueños! Te haré compañía. Dialogaré, cantaré, reirás, beberás, bailarás… y luego me iré solo y tan sólo cuando la felicidad sea huésped de tu corazón. ¡Con este ramillete de flores hechas de versos de amor! Cuando haya desbordado todo el cariño contenido, para ti …cuando torrentes de palabras viajen a ti, cargadas de mí. Y se hayan derrumbado barrotes y cárceles y fronteras… ¡Amiga mía! Poetisa de la libertad y la dignidad! No hay poder que pueda, cuando la voz del pueblo es tu voz… Entonces, sí, me acostaré y descansaré cuando llegue mi noche más noche, y la oscuridad más oscura. Se hará luz la palabra sagrada, se hará amor. Se hará causa. Se hará bandera. Se hará florcita zapatista. Su hermano Héctor Bravo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LETICIA MABEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. Defensor del Pueblo de la Pcia., Dr. Lionel E. Suárez y, el Defensor adjunto de los Derechos de la niñas, niños y adolescentes, Dr. Luis H. Santucho, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Bravo, quien fuera madre de Alejo, un colaborador de nuestra dependencia, a quien acompañamos en esta difícil situación.

RECORDATORIO

CARLOS PONCE ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/18 y espera la resurrección.

Hola papá dime como estas, los años pasan y no hemos vuelto a hablar; y no quiero que pienses que me olvidado de ti.

Yo por mi parte trabajando como siempre igual aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad sin ti.

En el fondo tu y yo somos casi iguales; tal vez la vida nos separó; nos alejó… pero gracias a la vida yo te quiero y te recuerdo cada día mas.

Hola papá dime cómo estás, hay tantas cosas que te quiero contar.

Papá los años pasan pero no quiero que piense que por un segundo me olvidado de Ti, porque estarás eternamente en mi corazón toda mi vida.

Su hija Nora Ponce y su esposa Beatriz Corvalán lo recuerdan con todo amor y ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

HELENA SOLEDAD LÓPEZ

Sus padres, hermanas, abuela, sobrinos y demás familiares, invitan a compartir una oración, pensamiento, recuerdo de su querida memoria en el día de la fecha, al haberse cumplido once años de su desaparición física y recordar, como si fuera ayer, que hace más de una década se nos fue Hele, transformando nuestras vidas, para mejor en su homenaje. Nos reunimos, como todos los días, para recordar su sonrisa y expresiones.

RECORDATORIO

MARTA BEATRIZ INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/20 y espera la resurrección.

Mi reina, mi vida, mi amor, hoy se cumplen seis meses de tu partida a la eternidad para irte con el Señor y con tus padres, nos dejaste huérfanos de tus cuidados y de tu amor hacia nosotros. El dolor difícil podamos superarlo. Tu estás en nosotros, te sentimos, nada ni nadie ocupará tu lugar en mi corazón que está lleno de ti. Deseamos que estés gozando en tu descanso en el cielo. Te recuerdo, allá en el cielo frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Te despedimos con todo el amor que te tenemos. Tu esposo Carlos Tevez y tus hijos Andrea y Fabián. Descansa en paz. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR NÉSTOR EUSEBIO ROJAS - CECILIA CORNELIA ENRIQUETA CUOZZO - ILDA ANTONIA CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/10/80 - 8/10/94 y 22/10/13 y esperan la resurrección.

Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus hijos Carlos Alberto, Jorge Humberto y sus respectivas familias, en el mes de sus respectivos fallecimientos les brindan este recordatorio y ruegan por sus eternos descansos. Ruegan oraciones por sus queridas memorias.

RECORDATORIO

LIDIA DEL VALLE FIGUEROA DE MEMA

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 23/10/10 y espera la resurrección.

A diez años de tu partida madre querida, te recordamos con mucho amor en todas tus enseñanzas, tus consejos en todas tus palabras sabias que nos brindabas en todo momento. Estamos seguros que estás descansando después de tanto sufrimiento en un lugar lejano, tranquilo junto al Padre Celestial y que desde allí nos proteges como siempre lo hacías. Descansa en paz madre amada, en este día te recordamos con mucha tristeza, tus hijos Gady, Rody, hijas políticas Roxana y Marcela, nietos Martín, Matías, Marcelo, Giuliana, Agustina, Máximo y Nahuel. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA CON FOTO

MARCOS LEONARDO CASTELLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

"Tan corto tu paso por esta vida bastó para dejarnos un inmenso amor, ternura, compromiso, entrega y tesoro grandioso de tus cualidades. Un ser excepcional con tus padres, que no tienen consuelo, hermanos, sobrinos, tíos, amigos y compañeros que hoy te lloran sin entender el porqué. Rogamos a Dios que te cobije en sus brazos y brille con su luz". Sus padres Ana María Pereira, Ramón Castellano, sus hermanos Nini, Kety, Ale, José, sus hermanos políticos Carly Castillo, Maria Mautino y demás fliares., invitamos a la misa realizará el viernes 23/10/20 a las 9 hs. en iglesia Catedral.

ALTAMIRANDA, MARíA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposo Héctor Campos, hijos Miguel, Emilio, Romina Copetti, Emanuel, Mauricio Campos, nietos Ignacio, Massimo, Mateo, Sofía, Gonzalo participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en crematorio El Polear. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Sus amigos del Bº Primera Junta acompañamos en este momento de tristeza y dolor a su hijo Alejo, a sus hermanos Marta y Hector por el fallecimiento de Mabel. Rogamos resignacion en tan dificil momento. Familia Mariano Alonso, Edmundo Alluz, moni Perez, Sandoval, Arroyo, Paez, Mansilla, Guzman, Sanchez, Rojas, Gomez, Avellaneda, Fioretti, Sosa, Santillan, Cevilan, Elvecia y Josefina Romero.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Betty Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Alejandro Caro, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hna. de su amigo Héctor.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Marcos, Lucas y Mariano Cortés participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su gran amigo Alejo.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Dr. Miguel Antonio Juarez Quiroga, participa con dolor el fallecimiento de su colega y amiga y acompaña a sus familiares en estos momentos de tristeza HLVS.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Que gran dolor nos dio tu partida a la casa del Señor y brille para ella la luz que no tiene fin. Tu gran amiga Lita González, Bochín Llapur, Jony González y familia., Liliana González y familia. Participan su fallecimiento. Mabel descansa en paz. Que así sea. Amén.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Te recordare eternamente amiga y colega querida te voy a extrañar siempre. Dra. Silvia Sandoval.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Sus colegas y amigos Carlos Bernardo y María Argentina Weyenbergh despiden con dolor a la querida Mabel rogando oraciones a su memoria.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. El consejo directivo del colegio de Abogados de Santiago del Estero. Dres. Andrés Barrionuevo, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandán, Agustín Meneghini, Natali Soria y el tribunal de Disciplina participan del fallecimiento de su colegiada. Se elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Su madre Miriam, Hnos. Karina, Pablo, Federico, Cuñados, David, Eugenia, Abuela Chicha y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Directivos y personal de Diario El Liberal SA. participan con dolor el fallecimiento de la hermana y sobrina de los empleados Federico Bravo, Luis Ricardo Beltrán. Elevan oraciones en su memoria.

BULACIA, LUIS ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Vicky Eleán y familia, participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amiga Jesi y su familia, para que encuentren consuelo en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Con todo cariño acompañamos a su esposa Nené y a sus hijos y flias, en estos dolorosos momentos. Nuestro amigo Marito partió y ya está junto al Señor, gozando de luz y paz. Rogamos bendiciones para toda su familia. Amilcar Buenvecino, Pory Pereyra y flia..

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia De La Cruz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su entrañable amiga Nené y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Álvaro Cantos, Leonor y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Nené y familia. Ruegan oraciones por su eterna memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus vecinos del Pje. Salvador Carfi participan del fallecimiento de una honorable persona y acompañan a su familia. Dios guarde su alma y su recuerdo permanecerá en los que lo trataron.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Carlos Unzaga, sus hijas Silvina, Laurencia, María Mercedes Unzaga y Leonardo Azar, acompañan a su familia en tan dificil momento. Se elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. José Aliaga, su esposa Claudia Inés Llinás y familia acompañan en el dolor a su esposa Nené y a sus hijos Diego y Mariana. Ruegan oraciones por su descanso en el Señor y la pronta resignación de sus seres queridos.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Erika Avila y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ramón Rosa Videla, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Julio Víctor Navarro, su esposa Ana Maria y sus hijos participan el falleciiento del querido amigo Negro y acompañan a su esposa Amalia, sus hijos Marita, Julieta y Raúl, nietos y demás familiares en estos momento de gran dolor. Oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Jose Fragaliti y flia, Marta Fragaliti de Jimenez y flia, Marcia y Guillermo, Maria Cristina Fragaliti y flia, Claudia Fragaliti y flia, y Norberto Fragaliti y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino y ruegan oración en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Querido y entrañable amigo, decente, bondadoso, padre ejemplar y excelente, sentimos inmensamente tu partida. Compañero leal y buen esposo de nuestra querida y apreciada amiga Amalia. Lamentamos tu partida: Gloria Herrera de Abalos, Dr. Mario Roberto Abalos e hijos Mario Roberto Abalos (h) y Maria Florencia Abalos. Acompañan a su señora, hijos, nietos y bisnietos en estos tristes momentos. Participamos con gran pesar su fallecimiento. Que Dios lo guarde en su regazo.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Familia Brizuela y familia Sabasta participan con dolor el fallecimiento de don Raúl Dorado y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Margarita Muratore de Gonzalez, hijos y respectivas familias lamentan la perdida de su vecino Raúl Dorado y acompañan a sus familiares y amigos, rogando que su alma descanse en paz.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Que el amor de Dios, lo cobije eternamente en una paz infinita". La Escuela Hospitalaria Domiciliaria Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. directora Julieta Dorado y acompañan a toda la familia en tan irreparable pérdida. Rogando el eterno descanso de su alma y pronta resignación a su familia.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ruego al Señor reciba en sus manos a don Raúl Cesar quien ha sido un hombre de bien, buen vecino, servicial a quien agradezco la última comunión de mi madre en casa. Gracias don Raúl, Dios bendiga su alma y llegue todo su ruego de salud y bienestar a su flia. Que el Altísimo les de resignación y conformidad. Descanse en paz por siempre. Alba Lía de López y flia.

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará " Chini Habra Fernandez y Lisardo Rodríguez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Descansa en Paz amigo querido!

DORADO, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. En la casa de mi padre muchas moradas hay....voy a preparar un lugar para vosotros " Maria Isabel, Marcela y Emiliano Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de Negrito y acompañan a su esposa Amalia, sus hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (Negrito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ya estás con nuestro Señor, gracias por todo tu amor. Siempre vivirás en nuestros corazones". Tu cuñada Marina Tapia de Dorado, tus sobrinos: Ramón, Marina y Hugo con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Frías.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ramiro López Bustos y Alejandra Voss participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Sandra y Juan Pablo. Se ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Nilda Rosa Montenegro, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida amiga Teresita y demas familiares. Oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mirta Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo a Teresa por la perdida de su querida hermana. Ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Silvina Diaz Miguel y Ricardo Bravo, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en este triste momento a su familia, en especial a nuestra querida amiga Tere y flia.. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Juan Caldera, Elsa Danela y familia, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hermanas y demás familiares en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Rosa Figueroa de Zani, sus hijos Carlos y flia, familia de Osvaldo Zani y Jose Zani y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en sumemoria.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus fliares. Elias Saadi, María Hallak, Yanie Sáadi de Palazzo y flia., Con dolor acompañan espiritualmente a sus hijos, hermanos y demás fliares..rogamos por su eterno descanso para nuestra querida chola

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Elisa Medina de Chemes y sus hijos despiden con tristeza a su querida amiga Chola y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su descanso eterno y la resignación de sus seres queridos.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, con gran dolor lamentan su partida. Acompañan en este difícil momento a su hijo Marcos y familia. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. "Yo en Dios tengo mi gozo, bendice a Dios alma mía". Sus primos Gladys Herrera de Contreras y flia, Y Rafael Herrera participan con pena su deceso y ruegan a Dios por su eterno descanso y para su flia cristiana resignación.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Susana S. de Ottinetti participa con profundo dolor la partida de su apreciable vecina y acompaña con dolor a su esposo Rico e hijos Oscar y Marcelo.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Que el amor de Dios te cobije eternamente junto a Ricky en una paz infinita. Carlos Ottinetti, Meme y sus hijos Marcos, Emmanuel y Joaquin participan con dolor su inesperada partida y acompañan a su esposo Rico e hijos Oscar y Marcelo.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Gloria de Garcia y Jose Garcia, hijas y nieto, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos y ruegan al Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Saludamos en el dolor a su esposa, hijos, e hijas politicas y nietos. Sus retos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus compañeras de la promoción 59 de la Esc. Normal Manuel Belgrano la despiden con profunda congoja con un gran abrazo colmado de cariño y con el profundo dolor de haber dejado de vernos durante tanto tiempo. Te amamos y sabemos que estarás feliz con tu hijo en el regazo del Señor donde habitarás por largo tiempo.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. La promoción 1956 de la Esc. Normal "Manuel Belgrano" participa con dolor el fallecimiento de la hermana de la compañera de promoción, Beatriz Ana Herrera. Elevan oraciones es su memoria.

HERRERA, DIEGO JOEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Su mamá Máxima Cativa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Querida Divy sentimos mucho tu partida. Abrazamos con mucho cariño a Rodri, Huguito, a su hermana Martita y a toda la familia. Pachacho, Sara, Maxi ,Vir y Lea Costas.

JUÁREZ, BERTA ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Sus hijos Lucía, Norma, Rubén, Verónica, Milton, H. pol., Luis, Chicho, Ariel, Graciela, Susana, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en horas de la mañana. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, CILENIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposa Victorina Maldonado, sus hijos, Alba, Estergidio, Nora, Delicia, Luis, Genoveva, Eduardo, Aldo y Maria, h pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sus primas Alba Luz Bravo Paez y Delia Ruse Paez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Cristina Perez de Privitera, su esposo Daniel Privitera, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijas y en especial a sus hermanas Rita y Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Las ausencias que va dejando en el camino la vida, no pasan a ser recuerdo, con alegría, con tristezas, momentos compartidos, se hacen siempre presentes, pero ninguna oscuridad opaca esa luz que fuiste y seguirás siendo más allá de la vida, resucitando en la vida eterna, como ya lo hicieron los que nos enseñaron a ser y vivir como hermanos. Nene Dios ya te recibió con un coro de ángeles y brillarás como otra luz que no tiene fin. Norma Negrita Sayago, Juan Hrymajlo Sayago, Guilermo Medina.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Luis Nazario, María Amelia Zuain; Ruth Enrique Gallego acompañan a Ricardo y Patricia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|.

Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón y flia. Lamentan el fallecimiento de quien fue una excelente persona, buen vecino y muy correcto en su trato. rogamos que su alma descanse en la paz del señor.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Prof. Daniel Fischer, Prof. Germán Fischer y sus respectivas flias., lamentan la irreparable pérdida del estimado Nene y acompañan en el dolor a sus queridas amigas Rita, Marta, Natalia, Sandra y Rosi. Elevando oraciones en su querida memoria.