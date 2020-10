FÚNEBRES | 22 de octubre del 2020 - PARTE 3

22/10/2020 - 01:58 Funebres

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Rosario Hernández y familia participan con profundo dolor rogando oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Los integrantes de la Camara de Arte "La Bohardilla" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. C.P.N. Walter Noé Tagliavini despide con inmenso cariño a la Sra. esposa de su amigo el Dr. Pichi Lucena. Acompaña espiritualmente a toda su familia, en especial a su bioquímica personal Dr. Claudia. Le pide a Dios que, por así merecerlo, le conceda "la luz que no tiene fin", y ruega oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Los integrantes del Estudio Jurídico Cerro & Asociados: Dres. Francisco Eduardo Cerro, Diego Luis Jiménez, María Guadalupe Ábalos Cerro, Julio Villalba Sianferoni, Alberto Salido Rentería, Pablo M. Yñiguez; Gonzalo Montenegro, Giannina Nediani, María Virginia Ferreyra, Adriana Sosa y Adela Díaz de Beltrán, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestros queridos Gabriel y Lucas. Acompañamos a sus familiares en esta dolorosa pérdida.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, María Magdalena, Delfina María y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Diego Luis Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Alberto José Salido Rentería y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Alberto Villaverde, Marta Galindez, hijos y nietos, Lucia Villaverde y Jorge Amado, participan su fallecimiento y despiden con mucho cariño a Pirula.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Elva Riera de Lucena, profesora extraordinaria consulta, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, y de la Salud, profesora de posgrado, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Luis Eugenio Lucena, Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El decano, Lic. Marcelino Ledesma, la vicedecana, Dra. Josefina Fantoni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad, que integra la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Elva Riera de Lucena, profesora extraordinaria consulta, de dicha facultad, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Luis Eugenio Lucena, Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El decano, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana, Dra. Nancy Giannuzzo, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad, que integra, la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Elva Riera de Lucena, distinguida docente de la UNSE, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Luis Eugenio Lucena, Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La directora, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Elva Riera de Lucena, distinguida docente de la UNSE, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Luis Eugenio Lucena, Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La directora, Mg. Myriam Maatouk, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Elva Riera de Lucena, distinguida docente de la UNSE, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Luis Eugenio Lucena, Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La directora, Ing. Rocío Carreras, junto al equipo, que integra el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Elva Riera de Lucena, distinguida docente de la UNSE, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Luis Eugenio Lucena, Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Nelly Patricia Basbus y sus hijos Jimena, Ignacio y Juan Anglade participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan profundo dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Nelly Patricia Basbus y Patricia Adriana Ávila participan el fallecimiento de la madre de su amiga María Claudia Lucena de Flores y acompañan a toda la flia en tan profundo dolor. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma eterna.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Nora R. Rafael de Jiménez, Cesar Jiménez, Juan R. Jiménez y María de los A. Jiménez y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Pirula. Abrazan con cariño a sus hijos y nietos y ruegan por su descanso en el Señor.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias acompañan a sus hijos Pety y Luis en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Instituto San Martín de Porres, Directivos, Profesores, Personal no docente y alumnos, participan con profundo dolor del fallecimiento de la señora madre del Señor Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ingeniero Luis Lucena. Acompañan con sus oraciones a su familia en este momento de hondo pesar. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Diego Sebastián Díaz participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Señor Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ingeniero Luis Lucena, por la pérdida de su señora madre. Ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Elsa Fiorini de Feijóo junto a sus hijos Jorge Luis, Ana María, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Graciela Alberdi, Jorge Luis Feijóo y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|.La Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a la Dra. Gabriela Yunes de Lucena por el fallecimiento de su madre política.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Patricia y Luis A. Rezola lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Marcelo Martinez, Celia Julián de Martínez y su hija Guadalupe acompañan a sus queridos amigos Luis y Mercedes, a sus nietos y demás familiares en tan doloroso momento y ruegan al Señor reciba con cariño a quien fuera su hija devota.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos Celia, Marcelo y Leandro, su nieta Guadalupe acompañan a Luis, Mercedes, Claudia y familias en tan tristes momentos y elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su hijo Ing. Luis Eugenio Lucena en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. EL Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participa el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculada, Dra. Maria Claudia Lucena. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en esta despedida.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero Participa el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculada, Dra. Maria Claudia Lucena. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en esta despedida.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ángel tutelar de nuestros cenáculos, tus luminosos recuerdos siempre serán el faro inextinguible de nuestra precaria singladura. Josefina Fantoni, María Lidia Juliá, Ana María Monfrini, y Elva Espínola despiden a su entrañable amiga y mentora y acompañan a sus familiares con profundo pesar en estos aciagos momentos. Elevamos preces en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Mujer fuerte inteligente sabia y de profundas raíces cristianas, deja el cimiento indestructible de una familia unida en el respeto y el amor. Acompaño a mis amigos Luis Claudia Pablo Andrea Néstor Merci con oraciones al Señor le dé el descanso eterno a la apreciada Elba. Mónica Nader.

RIERA DE LUCENA, ELBA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Elba Riera, que fuera Profesora de esta carrera. Acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Con profundo pesar PASTORAL UCSE participa el fallecimiento de la Dra. Elba Riera de Lucena y acompañan con oraciones a sus familiares y amigos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Franco Parisini y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a la familia en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ramiro López Bustos y Alejandra Voss participan con dolor el fallecimiento y acompañan a sus hijos con afecto. Se ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Santiago del Estero Golf Club participa el fallecimiento de la mamá de su socio Gabriel Lucena. Se ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Aníbal y María Angélica Aguirre y familia, acompañan en oración a sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Directores de clínica Yunes, cuerpo médico, personal administrativo, enfermería, mucamas y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de la Dra. Gabriela Yunes. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento de la Dra. Elba Riera de Lucena, destacada docente universitaria de grado y postgrado, ex Decana de la UCSE; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Raquel Battisti de Yunes, sus hijos Dr. Victor Yunes y Fernanda; CPN. Germán Yunes y Marta; Dr. Oscar Yunes y Marta; y Mariana Yunes y Patricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Decana Ing. Sara Achával de Ferreyra, autoridades, docentes, personal administrativo y técnico despiden con profundo dolor a la estimada Dra. Elba Riera de Lucena, y acompañan con afecto a sus hijos, nietos y demás familiares.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, su Consejo Académico, Decana Lic. María Rosa Barbarán de Scarano, autoridades, profesores y personal administrativo y técnico lamentan profundamente despedir a la apreciada Dra. Elba Riera de Lucena, quien fue una prestigiosa docente y ex Decana de la Universidad Católica. Transmitimos el cariño y aprecio de todos hacia su familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, su Apoderado Legal Dr. José Luis Navarro, Rectora Prof. Adriana Artaza, autoridades, docentes, administrativos y personal técnico participan con profundo pesar el fallecimiento de la apreciada Dra. Elba Riera de Lucena. Acompañan a sus familiares con mucho afecto, y esperan para ellos el consuelo de la fe.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSE, su Decano Cr. Eduardo Barragán, autoridades, docentes y personal administrativo despiden con profundo respeto y afecto a la estimada Dra. Elba Riera de Lucena, acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor. Esperan para ellos pronta y cristiana resignación.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Los Decanos de la Sede Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero Dr. Edgardo Allochis, de la Sede San Salvador de Jujuy Dr. Marcelo Brunet, y de la Sede San Isidro (Provincia de Buenos Aires) Dra. Liliana Bruzzo; autoridades, docentes y personal administrativo de dichas Facultades participan con pesar el fallecimiento de la señora madre del Rector de la UCSE.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. La Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero (ACUCSE) con profunda congoja participa el deceso de su muy apreciada socia Dra. Elba del Carmen Riera de Lucena, ex Decana y docente destacada de la UCSE y otras universidades. Que el auxilio de la fe acompañe a sus familiares.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El personal de la Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero (ACUCSE): Dr. José Luis Navarro, Dr. Luis María Álvarez Valdés, Lucrecia Heredia, Marta Jensen de Méndez, Irma Fabiana Rojas y Noemí Coronel expresan su pesar ante esta infausta noticia. Siempre recordarán con mucho respeto y afecto a la estimada Doctora Elba Riera de Lucena. Esperan para toda la familia Lucena pronta resignación.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Virginia Warde, Augusta Abdala, Ana Belén Fernández y Andrea Di Lullo acompañan al Rector de la UCSE, Ing. Luis Eugenio Lucena, por la partida de su señora madre la Dra. Elba Riera de Lucena, quien tuvo una notable actuación en el campo de la Filosofía. Elevan sus oraciones por su descanso eterno y el consuelo de su familia.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, el Director de Deportes y Recreación de la UCSE Prof. Félix Ledesma y los profesores e instructores de dicho Departamento, el Director de la Agrupación Coral de Cámara de la UCSE Maestro Mariano Valladares y sus coreutas, el Director del TUCSE Luis Lobo, el Dr. Aníbal Aguirre, Rita Luna y el equipo de Pastoral de la Universidad Católica, las integrantes del CIU, participan con profundo pesar la partida de la muy apreciada Dra. Elba Riera de Lucena. Acompañan a sus familiares en estas circunstancias tan tristes con oraciones, respeto y afecto.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Luis Alberto Guantay, José Eduardo Maidana, María Eugenia Luna de Maidana y sus familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con mucho afecto a sus hijos en este momento de dolor.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Las amigas de su hija Andrea: Belén Trejo, Silvia Abdala, Alicia Rivera, Adriana Navarro, Teresita Muñoz y Silvia Chuaire participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria,

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Graciela Saber y Graciela Ruiz despiden con gran tristeza a su querida amiga Pirula. Te vamos a extrañar. Descansa en Paz. Acompañamos a sus hijos en este doloroso momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dras. Marcia, Claudia y Sandra Zemán participan de su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos dolorosos momentos, rogando oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este tiste momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Gustavo Basbús y María José Giovanello, sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto participan el fallecimiento de la Sra. Pirula y acompañan a su hijos en este difícil momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Que el Señor Jesús te tenga en la gloria y tu alma llegue el descanso eterno". Silvia Nelson e hijos Florencia y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Claudia Lucena y pide oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Teresita Isabel Soria de Farreras y flia. Julio Augusto Soria y flia., María Inés Soria Vda. de Neder y flia., Marcela Susana Soria, Gabriela Beatriz Soria de García y flia., Elba Victoria Soria de Azar y flia., Juan Enrique Soria y flia., Walter Soria Quinteros y flia. participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Manuel Aznarez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "El que cree en mí, tendrá vida eterna". Maria Juliana Flores y Carolina Gómez Flores, participan con profundo dolor su fallecimiento y arropan con mucho cariño a Claudia y demás familiares. Paz en tu tumba y te acompañaremos en oración.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Aldo Llugdar, Ana María Reston y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia. Que en paz descanse.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Silencio eterno que guardarán sabias palabras". Dios te reciba en su santo nombre. Josefina Fantoni, acompaña en el dolor a sus hijos, nietos y bisnietos, rogando por su cristiana resignación.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia y rezan por el eterno descanso de su alma.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Eugenia Gubaira, sus hijos Alfonso, Justina y Bautista Arce participan con dolor su fallecimiento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Querida Elba, partiste hacia el amor pleno de Dios padre-madre que te dio la vida y sostuvo en la existencia. Tuvimos la enorme suerte de conocerte, aprender de sus clases, siempre novedosas y cuidadosamente preparadas. En el rol de colega, tu don de gente, tu refinada educación, tu sonrisa a flor de piel y tu sentido del humor adornaban nuestras reuniones y encuentros. Mostraste tu amistad desinteresada al brindarme tu apoyo junto a tu hijo Gabriel en los momentos difíciles de mi desempeño laboral. Hay gestos que no tienen precio, no hay modo de evaluarlos, solo cabe nuestro agradecimiento. Desde este lugar te decimos ¡Gracias profesora y amiga! Hacia el encuentro definitivo allí en el perfecto descanso en la posesión del bien infinito. Silvia Gómez, Gustavo Carreras y familia.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Alejandro Daniel Neme y Patricia Santos, sus hijos: Ale, Daniela, Juan y Leysa participan su fallecimiento y acompañan a la querida familia Lucena en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso. -

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, con pesar participan su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a sus hijos y familias. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Vaccari Fernando, Rafael Daniela y sus hijos, Lourdes, Franco y Lucio participan y acompañan a su familia con profundo dolor en su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Directivos y personal de Express acompañan a su familia en este doloroso momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

ROBLES, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Sus padres Maria Barrera, Vicente Robles, sus hnos. Daniel y Ramona Robles y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su sobrino José Rossi, Cuper y Rafaela Rossi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Dras. María Inés Olmedo de Lupica y María Emilia Sayavedra de Mitre lamentan la inesperada partida de José, una gran persona con quien compartieron muchos años de labor judicial reconociendo en él a un gran colaborador. Acopmpañan el dolor de su familia y elevan oraciones por la paz de su alma y pronta resignación para sus seres queridos. Que descanse en paz.

ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Silvia Abdala y Rheque Carrizo, sus hijos Claudia y flia; Silviana y flia; Alejandra y flia; y Matías Carrizo; Elizabeth y Ramón Carrizo acompañan a sus hijos Delma y Toto, a sus nietos Fernando y Diego en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ZAVALÍA, BENJAMÍN FRANCISCO Escribano (Boy) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/11|. Sus hijos María Victoria y Benjamín, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 09.00 hs. en la Iglesia Catedral Basílica al conmemorarse un año mas de su natalicio.

Recordatorios

AYUNTA, VÍCTOR ARTURO (Pato) Falleció el 12/10/20|. Víctor, tu inesperada partida, nos dejó un gran dolor. Rogamos al Altísimo, nuestro Señor, te reciba en su santa morada. Tu esposa Magui, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Agradecen a sus compañeros de trabajo, gremio Osperhira, amigos, a la gran comunidad Sagrado Corazón de Jesús, al padre Jorge Lobo, a la Esc. Hospitalaria Fco. Viano y vecinos, por sus palabras de condolencias y fortaleza a nuestra familia. Te recordamos, hoy a 9 días de tu partida a la casa del Señor, rogamos una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

CARRASCO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Querida Tere: Descansa en paz. Siempre permanecerás en nuestros corazones. Raquel, Rosy, Galdys y Tere Aguila; Mónica, Thomás, Claudia Reyes y tu querido nieto Milo Rosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su marido Rosa Jose Edgardo, sus hijos: Susana, Patricia, Andres, Carlos, sus nietos: Fausto, Jonas, Milo. Valentin,y Maxima, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LENCINAS DE ORISBER, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Directora, docentes y personal administrativo de la Esc. de Capacitación Nº 19 "José Hernández", participan el fallecimiento de la madre de la Prof. Nancy Orisber. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Pomy Maidana e hijos, acompañan y participan en este momento de tristeza y dolor a sus hijos Claudia, Luis y Adriana y hermanas Pichona y Susana con sus respectivas familias. Oraremos por su eterno descanso y la resginación de sus deudos.

SOSA, SILVIO RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La Comunidad educativa del Colegio Secundario La Invernada Norte, sede del Agrupamiento 86110/119, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Pamela Sosa. Elevan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (Guti) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Hoy se cumple un mes de tu fallecimiento y queremos recordarte con esa linda sonrisa que te caracterizaba y más. Hoy te recordamos con mucho cariño en todos los momentos que logramos compartir junto a vos Papito Dito. Esos momentos llenos de risas y felicidad, son los que mantienen tu alma viva junto a las nuestras. Queremos que sepas que aunque no estes físicamente a nuestro lado estas y estaras siempre en nuestros corazones. Tu esposa Blanca, hijos Eduardo, Andrea Lorena y raul y nietos ruegan una oracion en su memoria al cumplirse un mes de su partida. Invitan a la misa el día 25/10 a las 10 hs en la parroquia Sgo. Corazon de Jesus, La Banda.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Querido padre Dito... No pude estar presente cuando partiste al reino de los cielos, ni despedirme de vos por ultima vez en mi vida. Esa pena siempre la llevo conmigo, como llevo muy dentro el amor que me tenías al igual que el amor por tus nietos. Hoy padre querido te dedico mi pensamiento y en mi memoria viviras para toda la vida. Tu hija Andrea, tu hijo político Fabian Castillo y nietos Daiana, Dilan y Ludmila, ruegan una oracion al cumplirse un mes de su partida al reino de los cielos. Invitan a la misa el día 25/10 a las 10 hs en la parroquia Sgo. Corazon de Jesus, La Banda.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (Conejo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. A un mes de tu partida tan pronta y repentina, aun me cuesta comprender y aceptar tu ausencia que tanta tristeza y dolor me provoca. Te extrañaré papá. Porque estuviste ahí para enseñarme y transmitirme valores, porque nos querías y te entregabas en cuerpo y alma pr nosotros. Gracias por todo lo que me diste porque de ti me queda lo mejor que podía quedarme, recuerdos maravillosos y un amor infinito por tus nietos. Tu hija Lorena, hijo político Walter Luna y nietos Walter Eduardo y Emma del rosario Luna, ruegan una oracion al cumplirse un mes de su partida al reino de los cielos. Invitan a la misa el día 25/10 a las 10 hs en la parroquia Sgo. Corazon de Jesus, La Banda.

Sepelios Participaciones

FERREYRA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 21/10/20|. Su mamá Arminda, sus hermanos Norma, René, sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 19/10/20|. "Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae".. El Rotary Club de Loreto participa con profundo dolor del fallecimiento y acompaña a la familia en tan difícil momento.