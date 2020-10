Se viene “Romeo y Julieta” en versión santiagueña

22/10/2020 - 21:42 Pura Vida

Williams Shakespeare nunca imaginó que su clásico “Romeo y Julieta” tendría una versión santiagueña, pero con ritmo de chacareras, con una historia enfocada en el romance y tragedia de adolescentes oriundos de Santiago del Estero que vivirán una historia similar al de los personajes de la obra del popular dramaturgo, poeta y actor inglés.

“Ramón y Julia” es el nombre de la película que prepara Carlos Oscar Carabajal, “Peteco”. Así como el Romeo y Julieta del también llamado “Bardo de Avon”, el Ramón y Julia del músico, cantante y pintor bandeño vivirán esa historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición familiar, harán prevalecer el dictado de sus corazones.

“Una historia de amor, tragedia, o sea Romeo y Julieta trasladada a Santiago del Estero. Es una familia que llega para fin de año a la provincia, que hace mucho que no visitan. Es santiagueña la mujer, pero está en Buenos Aires, y viaja con sus hijos, entre los que está una adolescente de 16 años, más o menos. Ella también nació en Santiago, pero hace mucho que no viajaba a la provincia; y allá se junta con una familia grande que tiene, de muchos primos, primas, tías, risas, comida, y todo lo que es Santiago para fin de año. El asunto es que hay un primo que es un poquito más grande que ella, que nunca la había visto y para él no representa una prima...”, adelanta Peteco y señala que mientras tanto la historia irá mostrando un poco lo que es Santiago, la música que se escucha, y lo que ocurre entre los jóvenes con la chacarera. El amor también aparecerá en uno de esos escenarios entre la joven y un extraño que despertará la tragedia.

Otro de tus trabajos es “Cien años de chacarera”, el libro que están presentando. Decir “Cien años de chacarera” remite a “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. ¿Tiene algún punto en común el término de la familia Buendía, de García Márquez, con la familia Carabajal, en Santiago del Estero?

Pienso que sí, en la comunidad. Hay muchos puntos en común que son las dos familias, las excepciones son también muy locas porque nosotros hoy en día somos 500 y pico de personas, los derivados de un solo matrimonio. No contamos a otra gente que puede haber tenido el mismo apellido. Solo contamos a los descendientes de Rosario y María Luisa. Es muy loco llegar a 500 personas y tan cercanos. Mi abuela es muy cercana en la memoria, mi abuelo también; los 12 hijos varones han construido un vehículo, por lo menos original...Yo siempre digo “Feo,sucio y malo”, como la película. Nosotros somos un poco eso. Incluso los que de alguna manera hemos logrado una trascendencia por lo artístico, como mi viejo, o Agustín, Cuti y Roberto, Los Carabajal, Roxana somos pocos con respecto a toda la familia. Después toda la familia es completamente común y con todos los problemas que acarrea el ser común, ser desde incluso menos del medio para abajo. Y nosotros, los que hemos logrado una notoriedad, también estamos de un poco del medio para abajo, pero la notoriedad nos tira para arriba y de pronto nos hace estar en un hotel de primer nivel, en otro país, ser atendidos, ser invitados en Embajadas, acceder a teatros importantes en el mundo... pero siempre somos de la mitad para abajo la gran mayoría de la familia Carabajal.

Hace poco lanzaste una nueva canción dedicada a Alfredo Ábalos, ¿qué significó para vos?

Alfredo creo que ha significado para todos nosotros un artista cantor increíble, de los mejores, que siempre se renueva. Cada vez que lo escuchas te produce emociones. Y además es un hombre que ha sabido querer con mucha personalidad y fuerza el lugar adonde ha hecho una familia, ha tenido hijos. Eso me representa, un tipo de gran corazón que se ha aquerenciado en Santiago del Estero, y que ha sido un santiagueño de los más grosos.

“Con Jacinto hemos sido un dúo sin serlo, entre el 80 y el 85”

El domingo 25 se cumplirán 29 años de la trágica muerte de Jacinto Piedra, con quien Peteco Carabajal compartió “Los Santiagueños”’, y en diálogo con EL LIBERAL, lo recordó así: “Con Jacinto hemos vivido cosas lindas, espaciadas, pero lindas, desde chicos, desde los 12 años. Coincidimos en Morón, en un barrio. Nuestras familias se frecuentaban y empezamos a ser amigos. Ya más grandes nos encontramos de vuelta, como a los 22 ó 23. Los dos empezamos a andar juntos. No solo andaba conmigo sino con Cuti (Carabajal) y (Raúl) Trulleqnue. Él vivía en Villa Luzuriaga y aprovechaba y venía con ellos para el centro, adonde nos encontrábamos y nos quedábamos en alguna guitarreada o peña, día de semana. Y así, sin darnos cuenta íbamos armando una cosa de cantar juntos, pero yo seguía con Los Carabajal. Entre el 80 y el 85 hemos andado como un dúo que no éramos, pero éramos porque yo seguía con Los Carabajal. Él era un tipo que tenía su suerte, tal vez la provocaba. Hemos vivido muchas cosas con Jacinto. l