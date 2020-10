Peteco compartirá los temas que piden todos

22/10/2020 - 21:44 Pura Vida

El próximo 19 de noviembre, Carlos Oscar “Peteco” Carabajal realizará su concierto “Peteco por Peteco”, por streaming, en donde interpretará sus clásicos.

¿Desde dónde y bajo qué premisa vas a realizar tu presentación?

Va a ser bajo las condiciones que estamos viviendo y que estamos llevando adelante cada uno como puede en la realidad. El intento es el de poder seguir en marcha, no detenernos en esta tarea que es la de ir llevando un mensaje que tiene algo de propio, pero que también es compartido por muchos y que parte desde Santiago del Estero hacia el mundo, y en este momento ese mensaje está en las canciones, en la música, en la identidad, en muchas cosas que uno representa, junto a muchos compañeros y compañeras. Para mí es una alternativa esta modalidad del streaming, que permite verlo en vivo y desde la casa; y sobre todo teniendo en cuenta que yo siempre estoy haciendo vivos, que los hago musicalmente y generosamente. Siempre estoy compartiendo tocadas mías en mi casa, en la intimidad que es cuando mejor toco, donde doy mi espíritu, mi alma íntima, estando solo, me gusta compartirla. Es mi forma de ser, de sentir, de comunicarme. Y ahora este streaming donde voy a hacer Peteco por Peteco, me va permitir compartir en un escenario todos esos temas que las gente siempre me los está pidiendo cuando yo quiero cantar otras cosas. Aquí estoy para complacer todos los temas que quieran escuchar desde “Las manos de mi madre”, “Perfume de carnaval”, “Andando”, “Borrando fronteras”, “La Estrella Azul”, “El bailarín de los montes”... todas las chacareras, todo ese repertorio que está en mí, en mi memoria. Por ahí si no hubiésemos estado en pandemia este “Peteco por Peteco” yo lo iba a presentar en lugares chicos”.

Peteco Carabajal ya pasó por la experiencia del streaming con Riendas Libres, el trío que comparte con Martina Ulrich y Homero Carabajal. Ahora, compartirá su repertorio en solitario, producido por Riendas...l