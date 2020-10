Unos 4.000 chicos santiagueños esperan definiciones sobre su ansiado viaje de egreso

22/10/2020 - 22:34 Santiago

El ansiado viaje de egresados de unos 4.000 estudiantes de nuestra provincia, quedó en suspenso debido a la pandemia por coronavirus que castiga a la humanidad en estos tiempos. Muchos de ellos ya tienen el paquete pagado, otros quedaron con cuotas atrasadas, y muchos incluso han desistido debido a la situación sanitaria.

No obstante, es un importante número de adolescentes y jóvenes que esperan que haya definiciones sobre el tema, para saber cuándo y de qué manera podrán cumplir con el sueño del viaje de fin de cursos con sus compañeros.

“Esta situación por la que atravesamos es sumamente complicada, pero se acaba de abrir una pequeña ventana con los últimos anuncios realizados en materia de turismo en el país, así que estamos a la espera de alguna buena noticia respecto del turismo estudiantil”, indicó Miguel Figueroa, presidente de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero.

El directivo confirmó además que “tanto los destinos como las empresas que prestan el servicio están listas, y ya existe un protocolo sanitario, para concretar los viajes en cuanto se autoricen y se habilite la circulación interprovincial”.

Figueroa afirmó que en marzo, había más de 4.000 chicos de los últimos cursos de los niveles primario y secundario, figuraban entre los contingentes que saldrían en viajes de fin de curso hacia destinos nacionales e internacionales, aunque algunos se quedaron en el camino.

Situaciones

“Un gran porcentaje de chicos ya tiene los paquetes cancelados, mientras que con el transcurrir de la pandemia, algunos se atrasaron en las cuotas y habrá que ver si quieren ponerse al día cuando se habiliten los viajes, porque se actualizaron las tarifas, mientras que otros directamente desistieron, debido a la situación sanitaria, algo que resulta lógico también”, comentó el presidente de la entidad que nuclea a los empresarios del turismo provincial.

De todos modos, planteó que se deben esperar las disposiciones nacionales, “principalmente sobre la forma en que se realizarán los viajes y los protocolos que se deberán respetar en los destinos.

“En los paquetes hay excursiones y salidas que no sé si serán habilitadas. Por ejemplo, si no se abrirán los boliches o no se permitirán excursiones, los chicos no querrán viajar, porque son las principales atracciones que tienen los viajes”, analizó Figueroa.

Espera

Dijo que no hay que perder de vista que hay muchos aspectos todavía de la apertura de la temporada de verano que no están muy claros ni definidos, y que “habrá que esperar el anuncio oficial”.

“Por ejemplo, en principio se dijo que no se abrirían los teatros en Mar del Plata, y ahora están analizando nuevamente la situación, así que falta mucho todavía para que haya una definición sobre este tema”, indicó.

Finalmente, Figueroa pidió “paciencia” a los chicos, y especuló con que “hasta mediados del mes que viene, el panorama estará un poco más claro, por el estado de la situación sanitaria por la que vayamos atravesando”.

Sobre los anuncios realizados recientemente por el gobierno sobre la posible apertura de la temporada de verano, Figueroa se mostró cauto, aunque admitió que en el sector se recibió la noticia con grandes expectativas.

“No está nada definido aún y la situación sanitaria sigue siendo complicada, pero no deja de ser una información alentadora. Podemos decir que se nos abrió una ventanita de esperanzas de cara a la temporada turística de verano”, aseguró el diálogo con EL LIBERAL.

Del mismo modo, indicó que todos los destinos tienen desde hace tiempo sus protocolos, pero “mientras no mejore la situación epidemiológica”, habrá que rever muchas cosas, “especialmente hay que ver si todas las provincias autorizarán la circulación y de qué modo lo harán”.l

