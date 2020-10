“Manteca” Gorosito será juzgado por el brutal crimen de Álvaro Monje en el barrio Siglo XXI

23/10/2020 - 00:38 Policiales

Lautaro Santiago Gorosito, apodado “Manteca”, será juzgado por el crimen de Álvaro Javier Monje, perpetrado en junio del año pasado en una fiesta del Bº Siglo XXI. Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías, Dra. Sara Harón, al hacer lugar al pedido de la Fiscalía y elevar la causa al debate oral.

A través de una audiencia virtual, la fiscal del caso, Dra. María Alejandra Holgado, requirió la elevación a juicio de la causa, entendiendo que la investigación estaba concluida y que tenía elementos suficientes para atribuir a “Manteca” el brutal asesinato a puñaladas del hombre del Bº Sarmiento, de 37 años.

El presunto homicida simpatizante del club Güemes y la víctima, de Central Córdoba, el prólogo de la tragedia pudo gestarse en la vieja rivalidad deportiva.

El hecho ocurrió el 2 de junio del 2019 en horas de la madrugada durante el festejo de un cumpleaños en el barrio Siglo XXI, cuando el acusado atacó con un puñal a la víctima, provocándole heridas mortales.

Para la Fiscalía, el arma era de “Manteca”. Enumeró como pruebas adversas, la sangre de la víctima en la ropa del acusado, los testimonios de muchos testigos, quienes indicaron que el detenido andaba siempre con un cuchillo en la manga de su buzo.

El entorno de “Manteca” manifestó que antes de ingresar a la casa, alrededor de la 2.30, Gorosito habría manifestado: “Si el dueño de casa se hace el pícaro o canchero le voy a meter un puntazo” y después del horror, agregó: “¿Qué creía que me iba a pegar? Lo he levantao a puntazos. No tengo miedo de nada”, habría desafiado a quien quisiera escucharlo.

Está imputado por “homicidio simple”, reprimido con penas entre 8 y 25 años.

Monje recibió cortes en los hombros y una herida mortal a la altura del tórax que le atravesó el corazón.

Ahora, sólo resta que se fije fecha para el juicio oral a casi un año y medio del brutal crimen.l