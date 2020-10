“Las motocicletas se producen con insumos valuados al dólar oficial y siguen esa tendencia”

23/10/2020 - 02:12 Economía

El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) Lino Stefanuto se refirió en diálogo con EL LIBERAL a la situación del tipo de cambio y señaló que ‘las motocicletas se producen con insumos valuados al dólar oficial’.

Indicó que ‘cuando el BCRA saca nuevas circulares, los bancos demoran unos días en implementarlas. Eso genera atrasos en los pagos y preocupación en las empresas. También asusta la disparada del dólar blue que no tiene incidencia en los costos de importación’.

No obstante, indicó que ‘confiamos como dijo el Presidente Fernández que no habrá devaluación y que no habrá problemas en la producción salvo atrasos normales’. En cuanto a si hubo traslado a precios por suba del dólar oficial, dijo que ‘los insumos al ser mayormente importados tienen costos en dólares oficiales y siguen aproximadamente esa tendencia’.l