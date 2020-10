FÚNEBRES | 23 de octubre del 2020 - parte 2

23/10/2020 - 02:28 Funebres

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dr. Orlando Antonio Mdalel. Ruega una oración en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Madre de su Matriculado, Dr. Orlando Antonio Mdalel. Ruegan una oración en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Carlos Virgilio Zurita (h), Ana María Lamas y Marquesa Adriana Zurita lamentan participar la partida hacia el reino de los cielos de la mamá del Dr. Orlando, distinguido profesional de la salud. "Que el Señor la recoja en su gloria".

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Carlos A. Sánchez y sus hijos Cecilia, Máximo y Josefina Sánchez Mocchi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la Dra. María Cristina Mdalel y familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Carlos Groppa, Beatriz Saccavino y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Cristina y demás familiares en este triste momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Anita Sialle, Vicente Sayago y flia, acompañan a sus hijos Orlando, Cristina y Luis en estos momento de dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Hugo Agostinelli, su esposa Francisca Cordoba e hijos Hugo, Gabriela y Andrés, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Silvia Llugdar Vda. de Ugozzoli, sus hijos Natalia, Mario, Florencia y Pablo con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Orlando, Luchi y Cristina. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dr. Hugo Egea y sus hijos Mauricio y Lorenzo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Prof. Héctor Bustamante, su esposa Lic. Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Orlando Mdalel y acompaña a toda su familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos y familia lamentan participar el fallecimiento de la madre de su estimado médico Dr. Orlando. Elevan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Señor Jesús con tu misericordia Divina dadle el descanso eterno en tu gloria a tu hija Nura Victoria". Amigas del Club de Abuelos de La Banda de su hermana Barbarita de Ganem: María Luisa, Alba, Eliz, Marta, Isabel, Estrella, Olguita, Eva, Carmen, Norma, María Isabel, María Antonia, Ester, Rosarito, Ilda, participan de su fallecimiento. Elevan oraciones al Señor Jesús y abrazan con cariño a Barbarita y familia; dándoles fortaleza para afrontar el dolor por la pérdida irreparable.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Mario Simón y su esposa Graciela Juárez García, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su amigo Orlando y familia en este doloroso trance. Rogando oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Lucho Zanello y Bochín Salomón saludan a su hijo el Doctor Orlando en estos tristes momentos de despedida a su querida Madre , una muy apreciada y gran Señora. Roguemos que su alma descanse en la paz del Señor.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Enrique R. Aza y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dra. Eugenia Vaccari y Dr. César Nelli participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Orlando Mdalel. Elevan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Carlos Arturo Juárez, Ana Rivero y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Luchi. Ruegan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando y Pablo con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Beatriz Ducca de Kozameh, sus hijos y nietos acompañan al Dr. Orlando y a sus hermanos en este momento de dolor.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Marcelo Lugones y Alicia Cesca, junto a sus hijos Virginia y Esteban, Alfonso y Anita, Germán y Daiana y Javier Lugones Cesca y nietos, Camila, Augusto, Leticia, Lorenzo Lugones y Nicolás Gay Lugones, participan sentidamente del fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, hijos políticos y nietos con sus respectivas familias dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Daniel Elías, su esposa Silvia Kairuz participan el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. Orlando Mdalel, acompañan a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. José Díaz Beltrán y Ceci Mussi participan el fallecimiento de la madre de su amigo Orlando Mdalel, acompañan a sus familiares en este triste momento.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. CristinaJarma y sus hijos Alejandro, JimenayAgustin Conesa participan y acompañan a sus hijos nietos y bisnietos. Y ruegan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dr. Alfredo Basbús y María del C. Del Vitto acompañan al Dr. Orlando Mdalel y a su familia por la pérdida de su madre.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Polo Mackeprang y Magali Sily y flia; Mario A. Sily e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan y abrazan con mucho cariño al Dr. Orlando en su tristeza y dolor por la pérdida de su Sra. madre. Ruegan por su descanso en los brazos y la paz del Señor. Amén.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|.

El Personal del laboratorio del Sanatorio San Roque participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Orlando Mdalel.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|.

Dr. Jorge Fernando Lissi y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Orlando Mdalel.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Nilda Bravo de Mazzoleni, Mario A. Mazzoleni participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dra. Eugenia Vaccari y Dr. César Nelli participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica Nader. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, SORAIDA TEODOMIRA (q.e.p.d.) falleció el 19/10/20|. Su nieta Nahir Gaggero acompaña a su padre Alberto Padilla y a toda la familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

RASQUIDES CASTILLO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Acompañan con dolor de su fallecimiento. Daniel Maidana, su mamá Consuelo Matilde y su hermano Alvaro Ramón. Ruegan una oración en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. José Luis Abdo y su esposa Judith Quelas participan con dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. U24 Emergencias y colaboradores lamentan y acompañan al Dr. Lucena Gabriel en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su madre. Se ruega oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Marisa Martínez, Mariana Ibarra, Susana Achával, Carolina Flores y Ana Alicia Mirolo, participan el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Claudia. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Juan Carlos Leguizamón, Ana Alicia Mirolo, sus hijos Gonzalo y María, Juan y Dolores, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Emilia Isorni de Saber junto con sus hijos Claudio, Luciana y María y demás fliares, participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y por el eterno descanso de su alma. Acompañamos en estos tristes momentos a sus hijos, nietos y demás familiares.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Claudia Cavallotti, su esposo Bruno Migliorini, y sus hijos Gisella y Bruno Ignacio participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus queridos hijos con mucho afecto y elevan oraciones por su descanso y la resignación de su familia.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Compañeras de sus hijos de la Universidad Católica de Santiago del Estero: Maria Elida Cerro, Ana María Feijóo, Claudia Cavallotti, Mercedes Clusellas, Sara Achával, Liliana Abdala e Ileana Villavicencio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia con afecto.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Emma Caballero, Pedro Argés y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina lamentan el fallecimiento de Pirula acompañan en el dolor a sus hijos y nietos, ruegan resignación para ellos y elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia y en especial a su hijo Luis Eugenio en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Jose Ricardo Jiménez, Adriana Rozze y sus hijos Jose Ricardo, José Ignacio y Maria Belén participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ricardo Maldonado, su esposa María Martha Yocca, sus hijos Facundo, Rodrigo y Camilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente a nuestra querida amiga Claudia y a sus hermanos Luis, Pablo, Gabriel y Andrea y a toda su familia. ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Consejo de Facultad, decano, vice-decano, secretaria, directores de carreras, personal administrativo, docente y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE participan con pesar el fallecimiento de la madre del Sr. rector Ing. Luis Lucena y de su docente Prof. Andrea Lucena y elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Querida Piru: "Que el Señor con su divina misericordia, te reciba en sus brazos y descanses en paz". Nené Touriño de Cuadros.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria. ¡Descanse en paz, señora Elba!

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Las compañeras y amigas de su hija Claudia de la Promocion 78 de las Hnas. Franciscanas, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Marcelo Oller y Alicia Bejarano, participan su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Claudia y flia, en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Rosita Beltrán de Hamann, Eduardo Julio Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su estimado amigo Luis Eugenio. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Víctor Marcelo Raed, su esposa María Inés Abdo, su hijo Fortunato; participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus hijos y nietos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ana María Barrionuevo y sus hijos Augusto, Belén y Santiago Carnero, participan su fallecimiento, acompañan con cariño a Luis, Mercy y familia en estos tristes momentos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dr. César Oscar Miranda y Dra. Cristina Gambone, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga y colega Dra. Claudia Lucena. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Con mucha tristeza participa el fallecimiento de Elba, una mujer sin tiempo, sabia, apasionada de su profesión, culta, de un espíritu exquisito, amoroso, orgullosa de su querida familia a quienes acompaño en el dolor. Elevo oraciones en su querida memoria, Su médica Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor, rogando oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario Sanjuan, sus hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, y expresan a sus hijos y demás familiares, nuestro inmenso pesar ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sara Mitre de Bolañez, sus hijos Jorge, Carlos, Rodolfo y Guillermo con sus respectivas familias, envían sentidas condolencias a toda la familia Lucena-Riera por el fallecimiento de excelente madre.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Tere Pandolfi y Máximo Sanz Terán, participan y acompañan en el dolor a Claudia y sus hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Luis Alberto Guantay, Pablo Manuel Castro, Juan Carlos Amaya, Noe Tagliavini, Cristian Silva, Martín Di Lullo, Valeria Pizzi, Pablo Portorreal, Carlos Gutierrez, Pablo Colucci, Viviana Jiménez, María de los Ángeles Mayuli, Belén Centeno, Emiliano Morales, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan con mucho afecto a sus hijos Ing. Luis Eugenio Lucena, Dra. Andrea Lucena, y Dra. Claudia Lucena de Flores en este difícil momento de dolor. Esperan para ellos y sus familias el consuelo de la fe.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El Director del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero Dr. Pedro C. Yachelini, profesionales y personal técnico y administrativo de dicha oficina, participan con dolor el fallecimiento de la estimada Dra. Elba Riera de Lucena, destacada señora de la cultura santiagueña, muy reconocida por su aporte a la Filosofía, y una madre y esposa ejemplar. Acompañan en su tristeza a sus hijos Luis Eugenio, Andrea y Claudia ante tan dura circunstancia.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Que nuestra generación perdone la osadía, porque también en su nombre te despedimos en esta, tu Pascua hacia la verdadera vida, cita que compartimos desde la alegre jovialidad de la Fe en tus buenos y duros avatares. Hoy nos asiste tu sonrisa y el ejemplo de tu férrea entereza. En el silencio del templo entramos y salimos del universo de Jesús el Cristo, que es su hospedero. Que fue el sol en tus horas oscuras y la lucidez de la alborada. La secular cultura santiagueña, cuyo espíritu nos une sin excepciones, esa que sustenta y a la que fecundaste del mismo modo, está de duelo. Eduardo Miadana y familia.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Enrique Bonacina, Blanca Ines Castiglione y flia participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ing. José Mario Simón, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hijo Luis Eugenio y familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Alba Lia Colucci de Castro y sus hijos Bunchi, Emilio, Fernando, Pablo y Santiago con sus respectivas familias; participan con profunda tristeza la partida de la querida Pirula y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Marcelo Conelli, su esposa Silvia Agüero y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Alejandro Auat, Indiana Garzón y Hetel Matach participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Luis y Mercedes.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Poli Nasser participa del dolor de sus hijos Claudia, Luis, Andrea, Gabriel y Pablo por la pérdida de su querida mamá y ruega junto a ellos para que el Señor la reciba en compañía de sus ángeles y santos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Neco Y Marisa y sus hijos: Virginia, Ale y María, Mariano y Viole y Benja y Flor acompañamos a nuestros entrañables amigos Claudia y Néstor y familia. También a sus hijos y familias en este momento de dolor. Elevamos oraciones para su descanso y consuelo para sus seres queridos.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El director de la carrera de la Licenciatura en Kinesiologia y Fisiatria, Mario Diosquez, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Pablo Presti, Bety Pérez Curbelo de Presti y sus hijos Pablo Pablo, Giuliana y Alejo Presti participan con profundo dolor su fallecimiento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Lucrecia Abido lamenta con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. Pirula y abraza con afecto a sus hijos Claudia, Luis,Pablo, Peti y Andrea en este difícil momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Pirula querida amiga de nuestra familia, cuánto sentimos su partida. El Señor la reciba en su Reino, brille para ella la Luz que no tiene fin. César Federico Herrera y familia, Diana Matteo, participan con dolor de su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Omar Juárez Analía Borrás y familia; vecinos de su hijo Luis Lucena y familia los acompañan en estos triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Pirula y acompañ a sus hijos y nietos en este triste momento elevando una oracion en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Elba querida, dejaste profundas y hermosas huellas en mi de tantos momentos que compartimos como compañeras de inglés en la UNSE Mónica Flores Matos Vda. de Estevez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a su familia. Descansa en paz.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Juan José Alegre, Paula Jozami y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis y Gabriel en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Sara B. Navarrete de Hounau conmovida profundamente por esta noticia despide con pesar a una excelente persona destacada en la docencia superior entre nosotros .Estuvimos relacionadas desde la adolescencia como estudiantes y luego por idéntica vocación; la enseñanza escolar sobresalió tanto en colegio oficiales como privados por su inteligencia, su capacitación, su manera de tratar a los alumnos, los colegas y en general a toda la gente respetuosa, sencilla, amable, elegante, estudiosa para sus clases, amiga excepcional y bella tanto física como psíquicamente. No se necesita agregar mas virtudes, porque sería contrario a su personalidad. En esta época tan difícil por la pandemia, hago llegar mi cariñó y condolencias a sus hijos y nietos, ruego a Dios por su cristina resignación y una feliz resurrección.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. María Pía Urueña participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en estos momentos de tristeza.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. El departamento Alumnos de la Ucse participan el fallecimiento de la madre de nuestro Rector: Karina Saavedra, María Luisa Moyano, Mariana Leguizamón, Viviana Guercio y María Inés Costas acompañando a toda la familia en su dolor.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Prestigiosa académica colega y amiga, comprometida con su tiempo y con la vida, no dejas su valioso legado y testimonio. Nelly Estela y Norma Tamer participan su partida, acompañan con gran afecto a sus hijos, nietos y demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Porota Castiglione de Álvarez Valdes participan con dolor el fallecimiento de su amiga Pirula y acompaña a su flia en este triste momento.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Ing. Rubén Octavio Salvatierra participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ROBLES, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. El Centro de Día El Solar, acompaña en su dolor a la familia de su querido concurrente Diego Robles y elevan una oración en su memoria.

ROLDÁN, ERNESTO WERTEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Hullo Pugio. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Juan Dioniso Camus, Remigio Orellana, René Potro Sánchez, Humberto Tito Díaz, Juan Gil Caro Autalan, Hugo Concha Argañaraz (Rubio); Franklin Kike Villalba participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERA, SERGIO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su mamá Elvira Tejeiro, sus hnos Osvaldo, Pamela, Vera h. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio Parque de la Paz .COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ DE GÓMEZ, AURORA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/14|. Al cumplirse 6 años de su fallecimiento la recuerda su hijo Carlos y sus nietos, invitan a la misa en la parroquia Santa Rita hoy a las 19 hs.

LEGUIZAMÓN, MARCOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Su hermana Elva, sus hijos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs. en la iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, ANÍBAL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su esposa y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, ELÍAS (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su esposa, hijos, nietos e hijos políticos invitan a la misa que se oficiará el día sábado 24 a las 12 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano al conmemorarse 9 días de su fallecimiento.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. A nueve dias de tu partida, te recordamos con mucho amor. Estamos seguros que descanzas en paz, junto al Padre Celestial. Siempre estaras en nuestros corazones. Tu esposa Azucena, tus hijos Liz y Aldo, Daniel y Natalia, Silvia, Victor y tus nietos Cristian, Maximiliano, Sebastian, Exequiel y Tobias. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Bienaventurados los mansos y humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Hermana , tía, aunque no estés físicamente, estas presenten la casa. Los meses pasan, tu ausencia duele, pero la vida compartida con vos nos haces sonreír y no te olvidamos. Que Dios te tenga en su Gloria justo a nuestros padres y hermanos. Tus hermanos, Fidelia, Juan Carlos, Mirta y Hugo y sus respectivas familias. Rogamos una oración para ella.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Marquitos querido hermano del corazón, hoy se cumplen nueve días desde tu partida y aun lo sigo sintiendo Sureal. Conservare en mi mente todos los hermosos momentos que compartimos, te recordare siempre por lo que fuiste una excelente persona, hermano, tío, padrino y cuñado. Te voy a extrañar y que Dios te tenga en su gloria. Te despido con un enorme cariño. Tu hermano del corazón Diego.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri:Hijo nuestro,para nosotros eres eterno por los momentos maravillosos que vivimos juntos, todo el cariño que nos diste se ha quedado guardado en un lugar muy especial de nuestros corazones, todos los momentos que pasamos, tus palabras siguen en nuestras mentes y cada recuerdo que vivimos.Siempre estarás en nuestros corazones. Tus padres Luis y Negri, tus hnas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri y demás fliares al cumplirse 8años y 10 meses de su partida.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Mamá a un mes de tu partida estás y estarás siempre presente en el corazón de tu familia que te extraña y te ama tus hijas, hijos políticos, nietos, nietas y bisnietas. Agradecemos a familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en tan triste momento. Rogamos oraciones para su descanso eterno.

ROJAS, TEODOMIRO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Papá, no hay día que no te extrañemos con el alma, fuiste ejemplo de bondad, amigo, y un padre que supo brindarnos todo. Hoy pedimos a Dios que estés junto a nuestra madre cómo fue tu deseo, nosotras aquí siempre estaremos como querías juntas honrando cada uno de tus consejos. A un año de tu partida te recordamos. Tus hijas Mari y Angélica, tus nietos Fer, Sofi y Fabri, tu hermana Andrea y tus hijos políticos Fabián y Ricardo.

VILLALBA, MATÍAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Hijito: hace nueve días que me dejaste este dolor tan grande, en mi corazón. Te fuiste así, sin despedirte y me destruiste la vida, pero me quedan tus hermosos recuerdos marcados en mi alma. Te pido que me des consuelo para seguir, fuiste un gran hijo, excelente hermano, y gran amigo, "Nunca" Te voy a olvidar mi negro presumido, tú mamá Carentes hermanos, tú abuelo. Ruego una oración en su memoria.

----------------------------------------

CHAPARRO, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su esposa Nélida Ponce sus hijos Edith, Marcelo, hijo polit. Carlos y nietos part. su fallec. sus restos seran inhumados hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

FERRARIS, NÉSTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Hoy al cumplirse un mes de tu partida al Reino de Dios, se oficiará una misa en la Parroquia Santiago Apóstol a las 11 hs. Te extrañamos inmensamente tus recuerdos están presente en nuestros corazones. Te recordaremos por siempre: tus hijos, nietos y bisnietos.

GAUNA DE ROBLES, ROSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/13|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Mt. 5,8. Mamá hace ya siete años que partiste a la Casa del padre y el recuerdo de tu inmensa bondad y ternura nos hace sentir el vacío de tu presencia pero nos reconforta saber que estás en un lugar privilegiado y sagrado y que, desde allí nos proteges y guías a cada uno de nosotros, tus hijos, en el peregrinar de la vida. Te amaremos siempre!!! Sus hijos: Mario, Mercedes, Víctor y sus nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 19:30 hs.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Lyda Gómez de Espeche, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Clara y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Frías.

FERNÁNDEZ, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su hermana Anatolia Fernández, sus sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA DE CANCECO, ELCIRA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón. Los compañeros de Promoción 1955 de la Esc. Normal "Rep. del Ecuador" participan con profundo dolor su fallecimiento. Frías.

PONCE, MARÍA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 61 "Juan Lavalle" de la localidad de Lavalle participan con profundo dolor el fallecimiento de la docente de esta casa de estudios y acompañan a su esposo e hijo, rogando a Dios le de pronta resignación. Frías.

ROBLES, BLANCA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su sobrina Marta Diaz y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Las Chacras Dto. Pellegrini.

VISGARRA, JOSÉ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su esposa Lira González, hijos Cecilia, Daniela, José, Ana Lucía, H. Pol. Julián, nietos Benjamín, hermanos Silvina, Martín, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Dpto. Robles. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZERMOGLIO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. No debe turbar el corazon si El nos prometió la resurreccion. Felices los que viven en su Santa Ley". Alcira Fiad, Jorge Fiad, sus hijas María Eugenia, María Agostina y sus respectivas familias, acompañan con dolor a sus hijos Constanza, Pablo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Frias.