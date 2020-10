“No vamos a devaluar”, aseguró Martín Guzmán en medio de la escalada del dólar blue

23/10/2020 - 11:30 Economía

El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó hoy aplicar una devaluación en medio de la fuerte escalada del dólar blue y el contado con liquidación. “Tenemos condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria”, aseguró.

Se le consultó si el Gobierno tiene pensado devaluar y el funcionario respondió con un tajante “no”.

El jueves el dólar blue subió a $190, un salto de siete pesos respecto al día anterior. Por su parte el contado con liqui (CCL) alcanzó un nuevo pico con una suba de seis pesos, que lo llevó a $ 181. Sin embargo el funcionario rechazó tomar una medida drástica. “Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, de la mano de la inflación, mientras buscamos en forma gradual y en la velocidad que se puede ir reduciendo la inflación”.

“Esta brecha lo que genera es una expectativa de devaluación que no se condice con las circunstancias que enfrentamos en el frente externo. Tenemos superávit comercial, no debemos pagar deudas, tenernos controles de capitales y reservas. Eso nos permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial que es el que importa para los precios y la macro”, señaló el ministro.

Reconoció que la brecha cambiaria entre el oficial y el blue “generan problemas en la economía” y que el Gobierno trabaja para lograr estabilización. “Está claro que hay un problema fuerte de déficit fiscal, pero que tiene que ver con una situación extraordinaria, que es la pandemia, que generó una necesidad de aumento de gasto y al caer la actividad económica cayó la recaudación. Entonces hubo que recurrir a la emisión monetaria”, explicó.

Guzmán dijo que el mercado contado con liquidación y el blue “son pequeños” y que con “muy poco volumen de operaciones el precio se dispara y genera una brecha grande que a su vez genera ansiedad”. Para intentar calmar las aguas en estos segmentos, se licitarán títulos dolarizados por 750 millones con el objetivo de descomprimir la demanda existente.

“Cuando miramos los datos de lo que pasó en los últimos 10 meses, el índice de precios no se movió al ritmo del blue, sino del oficial”, indicó.

Guzmán también se refirió a las marcadas diferencias entre el oficialismo y la oposición, que según su criterio perjudican a la economía. “La grieta tiene un costo económico, una sociedad fracturada tiene más dificultades para mantener una economía tranquila, es una tarea colectiva”, indicó.

“Hablo todos los días con Alberto (Fernández) y si hay algo que él no quiere es la grieta, porque cuesta. El Gobierno no la fomenta, pero hay muchos que tienen que asumir responsabilidades: la oposición, el oficialismo, el sector privado y los medios”, cerró.