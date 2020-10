Julián Hermida se sube hoy a al escenario del streaming, con su orquesta, para homenajear a Charly García y Almendra en “Rock de Batuta”

23/10/2020 - 15:45 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

Rock de Batuta es un concepto musical que busca un encuentro de otra profundidad con el repertorio del rock nacional. Basado en una sonoridad camarística (ensamble de cuerdas, piano, bandoneón, etc) y el crisol estilístico de cantantes, referentes de distintos géneros musicales, las obras pueden redescubrirse en las infinitas posibilidades de texturas, matices e imágenes que propone la orquesta.

El primer disco: Los 40 de Serú es un homenaje con orquesta de cuerdas, piano y bandoneón a la legendaria banda integrada por Charly García, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro. Este material se presentó en La Usina del arte con El Condor Sbarbati de la Bersuit Bergarabat, Manuel Moretti de Estelares, Juan Pablo Fernández Bussy de Acorazado Potemkin, El Chino Laborde, Alicia Vignola y Victoria Di Raimondo como invitados. Durante los diferentes conciertos: Los Tipitos, Daniela Herrero, Franco Luciani, Manu Moretti, María Rosa Yorio, Lorena Astudillo, el Condor Sbarbati, Laura Miller, Cucuza Castiello- entre otres- han aportado su música a este concepto.

El segundo disco del proyecto- "Tu tiempo es hoy"- es un homenaje al icónico grupo Almendra. Es también con orquesta de cuerdas, piano y bandoneón, se adelantarán temas en esta presentación. Cuenta con la participación de: Litto Nebbia, Lula Bertoldi, Los Tipitos, Daniela Herrero, Franco Luciani, el Cóndor Sbarbati y Esteban Riera.

Julián Hermida, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, habló del streaming que presentará hoy, a las 22.

¿Cuál es el concepto musical que define a “Rock de Batuta”?

“Rock de Batuta” es una posibilidad más y una posibilidad más profunda de poder escuchar rock nacional en este caso, pero con una orquesta. En cualquier estilo de música que uno pudiese usarla, siempre y cuando sea beneficioso para el estilo, porque algunas experiencias en la historia de la música no han sido las más acertadas. En el caso del rock nacional puntualmente, que es lo que estamos haciendo ahora, la orquesta es una posibilidad para escuchar la música con mucha más profundidad, a veces, quizás, sin el volumen que ya propone el bajo eléctrico y la batería que lleva a otro clima. La orquesta, lo que hace, es abrir un abanico nuevo de climas.

“En los 40 de Serú” y en “Tu tiempo es hoy” reúnes a grandes representantes de distinto géneros para homenajear a Serú Girán y a Almendra, respectivamente. ¿Qué te movilizó a realizar esto tributos?

Aunque suene extraño, creo que inicialmente mis ganas de escuchar esta música así, sobre todo cuando hicimos el primer disco. Hacer un disco de Serú con orquesta respondió más que nada a mi necesidad de que haya un disco de Charly García con orquesta.

¿Este es el concepto musical que manejará en el streaming que presentará este 23 de octubre?

Si alguien se va a tomar la molestia de permitirnos entrar a sus casas con este streaming, espero que entremos con una energía linda, que es lo que le da la orquesta a la música.

Y con la particularidad que en este streaming la tendrá a Daniela Herrero, a “El Cóndor” Sbarbati, Alicia Vignola y a “El Chino” Laborde.

Los cuatro son grandes cantantes que ya han grabado y cantado anteriormente con nosotros en este proyecto. Esperamos poder hacer versiones lindas.

A lo largo de tu trayectoria trabajaste con tangueros y roqueros. ¿Qué represente haberte expresado a través de estos dos géneros populares?

El tango y el rock son lo mismo a esta altura. Lo que me pasa a mí con ambos estilos de música es que son el folclore de donde me crie, aunque considerara al rock folclore técnicamente este mal, pero bueno. Para mí, el tango fue el folclore que yo escuché en mi casa, en mi familia y en el barrio.

Dicen que el tango y el rock es rebeldía. ¿Cómo lo ves a estas definiciones?

Ambos estilos han surgido en un momento de la necesidad de expresarse de quienes fueron los pioneros. De hecho, si quisiéramos revisar la historia, desde censuras, de censura de letras, censura de artistas y hasta del lunfardo, como sucedió en el tango, y el pelo largo en el rock. Lo único que los divide un poquito más de cincuenta años de diferencia. Si bien al rock se lo acusa más de foráneo yo creo que, igualmente, si alguien hubiese escuchado en 1905 la sonoridad de las orquestas del 40 también la hubiesen acusado de foráneas.

¿Tienen la misma fuerza de entonces, digo el tango y el rock, en estos momentos en donde hay una variopinta oferta musical?

En cantidad de gente que lo está escuchando yo creo que no. Hace ya varios años que hay músicas más nuevas que abarcan la venta masiva y, por ende, la escucha masiva. Así como ahora en los últimos años se escucha mucho reggaetón y trap, en el rock ha bajado mucho e igual sigue siendo un estilo de música que convoca mucho. En tanto, el tango, si bien desde el año 2000 en adelante tuvo un renacer artístico, lamentablemente todavía no se ve reflejado en el público. El renacer del tango no pasó de ser un renacer artístico. El público del tango, en el 2020, me atrevería a decir que quizás es menor al que había en el año 2000, a pesar de que hoy hay más posibilidades artística.

¿Hay un renacer desde la poesía o todavía se recurre a lo clásico?

Las dos cosas. Hay muchísimo compositores, letristas. A veces, de esos muchísimos nuevos letristas o compositores, quizás solo una pequeña fracción está renovando en serio. Yo, a veces, lo que veo mucho en el tango es que un gran porcentaje de lo nuevo que se escribe se escribe en el mismo idioma que se escribió hace setenta años. Escribirlo en un año en el cual no está representando a la gente que habita ese año, porque tiene que ver sus códigos, formas e intereses con lo que pasó hace dos generaciones atrás, lamentablemente le quita lo representativo. Hay letristas nuevos que quizás están más atentos a las cosas que nos pasan, pero son los menos.

Parafraseando el nombre de tu tercer disco, ¿hace falta “Agitango” en estos momentos?

Sí, muchísimo. En los últimos quince años, en muchos barrios del conourbano bonaerense y de Capital surgieron muchísimos festivales independientes organizados por artistas en espacios abiertos, todo gratis, para que se acerque cualquier vecino a escuchar. Todavía existe y han sido muchos años de autogestión de los artistas. Muchos discos han sido grabados como mucho empuje, mucho esfuerzo porque los sellos discográficos, hace muchos años, no producen a artistas de tango. Me voy a atrever a decir una barbaridad: en este momento no tenemos artistas de tango en ningún sello discográfico. Si me estoy olvidando de alguien, me disculparé. Es una realidad para revisar. Los sellos discográficos ya no producen tango. Todo lo que se ha hecho se ha hecho “Agitango” como lo dice el nombre del disco.

Vuelvo a parafrasear a otro de tus discos, el que grabaste con Juanjo Hermida, para preguntarte: ¿Julián Hermida se considera un “Desgenerados”?

Sí, pero que nadie se olvide de la “S”. De hecho, ese título, en ese momento del disco, fue por todo lo que estaba pasando. “Desgenerados” es el último disco en el que grabé algo de tango. “Desgenerados” es un disco que tiene diferentes estilos, entre ellos tiene tangos. Ese título que pusimos con Juanjo, en ese momento, fue porque nos estábamos marcando el quiebre y la necesidad de empezar a ampliarlo.

LA VALORACIÓN DE HOMERO MANZI

En la actualidad y desde el 2008, Julián Hermida es el director musical del show de “Esquina Homero Manzi”.

¿Qué significa Homero Manzi para Julián Hermida?

Homero Manzi, junto con García Jiménez (Francisco) y Le Pera (Alfredo), son los tres letristas que terminaron de definir una estética en el tango, una estética tanto a la hora de hablar del amor hacia una pareja como también a la hora de hablar del amor hacia el lugar de procedencia de uno y, por sobre todas las cosas, el barrio. Las letras de Homero Manzi son para todos, son de menos carga metafórica como quizás las letras de Homero Espósito, por ejemplo. Manzi, García Jiménez y Le Pera son los poetas que mejor han definido lo que se sentía y todavía se siente.

¿“Esquina Homero Manzi” es el homenaje que le realizan a este poeta, compositor, periodista y político que nació en Añatuya, Santiago del Estero?

“Esquina Homero Manzi” es muchas cosas para mí. La primera vez que fui a tocar a “Esquina Homero Manzi” tenía 22 años y tengo 40 ahora. Desde hace doce años que dirijo la orquesta del show central. Anteriormente, había estado ocho años tocando en diferentes shows. Me pasé casi la mitad de mi vida yendo a tocar a “Esquina Homero Manzi” (ubicada en San Juan y Boedo, en Buenos Aires), un lugar tanguero hermoso.

¿QUIÉN ES JULIÁN HERMIDA?

Músico de extensa trayectoria pues comenzó su carrera en la adolescencia, ha tocado y grabado junto a artistas como Luis Salinas, Lito Vitale, Leopoldo Federico, Rubén Juárez, María Graña, Virginia Luque, Osvaldo Piro, Juan Carlos Baglietto, “Cóndor” Sbarbatti, Manuel Moretti, Raúl Lavié, Lorena Astudillo, Amelita Baltar y Guillermo Fernández.

Fue director musical del espectáculo “100 años no es nada” de Esteban Riera en el Teatro Maipo (2008), “Sorover Tour” de Nina Bendiksen por más de 10 ciudades de Noruega (2011), “Tango Pa Nordnorsk” de Nina Bendiksen (2013) y durante 10 años Director musical de Alberto Podestá. En la actualidad y desde el 2008 es el Director musical del show de “Esquina Homero Manzi”

Como Director Orquestal se ha presentado como invitado al frente de la Orquesta Encuentro, la Camerata Almagro y la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda y como Director titular del Seleccionado Federal de Tango y la Orquesta José Libertella. En 2017 dirigió la orquesta que acompañó a Fernando Otero en la presentación de su disco Vox.

Sus composiciones han sido interpretadas por Orquestas como la “Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación” la “Banda Sinfónica de Tucumán” o la “Orquesta Filarmónica PUCRS de Porto Alegre”.

En 2014 en la “Orquesta de Música Popular Argentina Juan de Dios Filiberto” fue dirigido por maestros como Atilio Stampone, Néstor Marconi, Raúl Garello, Walter Ríos y José Colángelo entre otros.

Con su Quinteto en 2008 graba su Cd "Zona sur" (La Fusa) y se presenta en el Festival Internacional de Tango de Porto Alegre, Festival Internacional de Tango de Justo Daract, Festival y Mundial BA tango, Festival de Tango del Tasso. En 2014 edita y presenta "Hermida en blanco y negro" (Epsa Music) a dúo con Juanjo Hermida, disco ganador del Premio Gardel 2014 como Nuevo Artista de Tango. En 2015 presentó en “Caras y Caretas” su tercer disco “Agitango” (Independiente) y en 2016 otra vez a dúo con Juanjo Hermida “Desgenerados” (Epsa Music) el cual presentan en una gira que incluye Alemania, Bélgica, Suiza y Rumania.

En 2017 produce y dirige el ciclo Tango de Batuta por el cual pasó lo más destacado de la escena actual del tango: Pablo Estigarribia, Fernando Otero, Nicolás Guershberg, Daniel Ruggiero.

En 2018 presenta “Los 40 de Serú” (Epsa Music) producido, escrito y dirigido para una orquesta de 22 músicos y solistas invitados.

En 2019 presenta “Colores” (Epsa Music) junto a Juanjo Hermida y Rafael De La Torre.