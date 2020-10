CPN Liliana Romero: “Debemos hacer caso a las recomendaciones, porque es la única forma de prevenir el virus”DIRECTORA EJECUTIVA DEL CEPSI

23/10/2020 - 23:38 Santiago

Los cuidados son fundamentales para prevenir que el virus llegue a dañar al niño. Por ello desde el Centro Provincial de Salud Infantil recuerdan la importancia de adoptar las medidas de bioseguridad e higiene en todo momento.

“Debemos hacer caso a las recomendaciones que nos brindan desde el Ministerio de Salud, porque es la única forma de prevenir el virus. Recomiendo entonces hacer prevención desde el hogar”, sostuvo la CPN Liliana Romero.

Y ahondó: “Debemos acentuar los cuidados en la casa, mantenerla limpia; lavarnos continuamente las manos y usar alcohol para la manipulación de los elementos; limpiar con lavandina toda la casa y los picaportes; no sacarse el barbijo para nada si tenemos que salir del hogar, y mantener la distancia de 2 metros entre personas. También es importante tratar de no hablar muy fuerte, porque si bien no se ven, esas mínimas gotitas que largamos cuando hablamos pueden transportar el virus”.

Finalmente sostuvo que “si todos cumplimos con las medidas de prevención, será mucho más difícil el contagio. Es importante cuidarnos para cuidar al otro”.

“Y ante el más mínimo síntoma que presente el niño, les pido a los padres que concurran al médico. Una de las señales más comunes que vimos son los vómitos y las diarreas, que deshidratan rápidamente a los chicos”, explicó Romero..l