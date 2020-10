Con blue a $195, Guzmán insiste que no devalúa y Economía presionó para bajar el CCL a $169

24/10/2020 - 00:28 Economía

Ayer se vivió una nueva jornada cargada de todo tipo de rumores en cuanto a nuevas medidas económicas y de que se produzca un cambio de nombres en los integrantes del gabinete Económico.

A pesar de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó, por la mañana, que ‘no va a haber devaluación’, por la tarde el dólar blue llegó a los $195; mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) bajaba a $169 por presiones directas desde Economía que “pedían” a los operadores de Bolsa que dejen de operar el dolar CCL.

Guzmán anunció que la próxima semana se realizará una licitación de bonos atados a la evolución del dólar o dollar linked, con el que se confía absorber una importante cantidad de pesos, que presionan en la actualidad el mercado cambiario.

Guzmán reconoció, que hay ‘una brecha cambiaria muy elevada’ disparada por ‘actores que quieren salir de su posición en pesos con poco volumen’ y que ‘no tiene que ver con la economía real’.

Destacó que hay ‘superávit comercial, no hay pagos de deuda externa y, a pesar de lo que se dice, hay US$ 41.000 millones de reserva’.

La brecha cambiaria ‘genera una expectativa de devaluación que no se condice con la circunstancia que enfrentamos en el frente externo’, señaló.

La combinación actual en ese sentido ‘permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial, que es el que importa de forma directa para los precios’, resaltó.

Guzmán insistió en la relevancia de que el tipo de cambio oficial ‘vaya de la mano de los precios’, y consideró que ‘a pesar de que hay una brecha que genera ansiedades importantes y nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y los instrumentos para continuar con las políticas cambiarias que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación’.

El ministro explicó que los valores de los tipos de cambio paralelos ‘están muy lejos de representar la capacidad del país para generar ingresos en dólares’, y remarcó que la Argentina ‘es un país de ingresos medios, no de US$ 4.000 per cápita o menos si se mide con el blue’.

Guzmán indicó que los mercados no oficiales ‘son muy pequeños y no tienen de forma directa una relevancia macroeconómica: el CCL opera volúmenes de US$ 30 millones por día y con pocas operaciones el precio se dispara, amplia la brecha y genera mucha ansiedad’.

‘Las expectativas de devaluación indirectamente afectan a la economía, por supuesto. Y por eso la brecha nos ocupa, apuntamos a estabilizarla y después bajarla’, afirmó.

Sin embargo, advirtió que ‘estabilizar no es algo que se pueda lograr un día a otro y se acabó, pero cuando miramos los datos de 10 meses, el índice de precios no se ha movido con el dólar CCL o el blue, ha ido de la mano con el dólar oficial’.l