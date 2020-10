WhatsApp: hay cuatro razones por las que se podrían cerrar para siempre millones de cuentas, pero se puede evitar

24/10/2020 - 09:54 El Cronista

Se sabe: WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada en todo el globo, con más de 2.000 millones de usuarios, según datos brindado por Facebook a principios de este año.

Lo que sucede es que tanta masividad deja lugar a posibles usos incorrectos y hasta criminales del servicio. Por esto, es probable que WhatsApp comience a cerrar cuentas en los próximos meses a aquellos usuarios que violen las reglas en relación con los mensajes spam pero también por otro tipo de contenidos, situación que ya ha ocurrido anteriormente. Por supuesto, la mayoría de usuarios no se verá afectado pero es bueno saber lo que no hay que hacer.

El castigo será para siempre, al menos para el número de teléfono, ya que WhatsApp no tiene otra forma de chequear la identidad. De esta manera buscan evitar los mensajes en cadena y las falsas promociones que le llegan a gran parte de los usuarios todos los días, aunque estas medidas de la plataforma los han reducido de manera considerable.

En resumen, hay cuatro motivos por los que pueden cerrar para siempre una cuenta de WhatsApp:

*Promociones: se trata de estafas de diversos tipos, desde sociales hasta a través de virus. O puede tratarse de mensjaes de manipulación de la opinión pública, como ocurrió en las elecciones de 2018 de Brasil o en la India, la plataforma WhatsApp ocupó un rol central para la difusión de fake news de todo tipo.

*Rumores: en el mismo sentido que los mensajes de manipulación de la opinión pública, no se recomienda difundir todo el tiempo rumores y noticias poco confiables para infundir la paranoia.

*Las cadenas: si bien comenzaron por mail y están ahora en las redes sociales, su nuevo lugar favorito son los servicios de mensajería, empezando por WhatsApp. Son las típicas que dicen "si no enviás a X número de usuarios, tu cuenta de WhatsApp va a desaparecer" o "no se va a cumplir tu deseo más preciado". Respecto al funcionamiento de cuentas de mensajería y mail, esas cadenas son siempre falsas: WhatsApp no va a cerrar por más que uno no comparta un mensaje. Respecto a lo segundo, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero las cadenas masivas pueden ser causa de penalizaciones en WhatsApp.

*Pedofilia: según publicó la web especializada en tecnología Depor.com, poner esa palabra como el nombre de un grupo de WhatsApp puede llevar a un bloqueo total de la cuenta no solo propia sino de todos los participantes del grupo. Cabe recordar que en 2019 se hizo viral el caso de un grupo de chicos del barrio privado Nordelta que, en broma, armó un grupo al que llamaron “Child Porn” y luego sumaron a sus compañeros de escuela. Pocos minutos después, WhatsApp bloqueó todas las cuentas tras recibir un mensaje que decía que no iban a poder usar más la plataforma, al menos desde ese número de teléfono.

La solución

La solución más directa es adquirir una nueva línea, con otro número, que no tendrá este bloqueo de WhatsApp. El problema es que habrá que empezar de cero porque se pierden contactos, mensajes y grupos. El problema es que habrán perdido todos los contactos, mensajes y grupos.

También se puede hacer un pedido a WhatsApp para que levanten la sanción. Si todo sale bien, uno o dos días después del reporte que bloquea la línea, llega la solución al problema: un mensaje de WhatsApp que levanta la sanción.

"En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta. Por favor, ten en cuenta lo siguiente: Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes. Habla con tus amigos para asegurarte de que todos hayan guardado tu número de teléfono en las libretas de contactos de sus teléfonos. Evita enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos. Por favor, ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles. Si determinamos que tu actividad continúa violando nuestras Condiciones del servicio, suspenderemos tu cuenta de nuevo irrevocablemente".

Según WhatsApp, cuando se hace el pedido para recuperar la cuenta, ellos analizan la actividad previa de la cuenta para detectar si puede ser una víctima inocente o alguien potencialmente peligroso. Si la empresa cree que fue algo de una única vez o un error, devolverá la funcionalidad de la línea.