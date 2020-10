La comunidad del Crease celebra el alta terapéutica de otro joven

24/10/2020 - 23:31 Santiago

La comunidad del Centro de Rehabilitación de Adicciones de Santiago del Estero (Crease) celebró de manera emotiva el alta terapéutica otorgada a un joven que se encontraba en tratamiento por adicción, uno más en pleno tiempo de pandemia.

“Si tengo que poner en palabras algunas de todas las cosas que pasé en la institución, la primera que se me ocurre es gracias, porque en el tiempo que he pasado ahí he ido aprendiendo de todos y de cada momento. De todos pude sacar algo que me ayudó, de mis compañeros, de los integrantes del equipo terapéutico. Siempre poniendo lo mejor para que podamos superar situaciones y superarnos nosotros”, manifestó Rodrigo al recibir su alta terapéutica.

Rodrigo compartió su experiencia durante este tiempo, en un contexto tan especial. “Creo que sin el apoyo de toda mi familia yo no hubiera podido llegar tan lejos. Para mí es algo increíble haber llegado hasta aquí, tener esta nueva oportunidad que me ha dado la vida y toda la gente que lo ha hecho posible”, aseguró.

Su mamá también agradeció “a todo el equipo del Crease, gracias Ramiro, Rafael, David, Isabel y Gabriela. Estoy feliz de que haya llegado su alta, seguiré apoyándolo para que no baje los brazos”, dijo emocionada.

El comprometido trabajo realizado por la institución

Por parte de la institución, un equipo de profesionales acompañó este proceso y evolución que tuvo Rodrigo hasta este nuevo presente que hoy transita.

“Por más experiencia que se tenga en este ámbito ningún caso se parece a otro, cada uno es un aprendizaje para nosotros como profesionales y una satisfacción poder ayudar a que se llegue a esta instancia”, destacaron los profesionales.

En el mismo sentido agregaron:“ A Rodrigo le deseamos el mayor de los éxitos, y que siga alcanzando los objetivos que se proponga”

Para finalizar, los terapeutas dieron las “gracias por permitirnos estar aquí en este momento tan especial. Felicitamos a toda la familia por dejarnos acompañarlos en este camino. Éxitos en esta nueva etapa”.

Desde la institución informaron que quienes necesiten contactarse con respecto al tratamiento para la rehabilitación de las adicciones, pueden llamar al 385-4318090.