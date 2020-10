Mitre y Güemes se repartieron los triunfos en dos partidos amistosos

25/10/2020 - 00:25 Deportivo

Mitre y Güemes se enfrentaron ayer en lo que fue el primer cotejo amistoso de ambos, con vistas a la reanudación de la Primera Nacional y el Torneo Federal A. Fueron dos partidos de 70 minutos cada uno y el “Gaucho” predominó en el principal, que incluyó a las alineaciones titulares de ambos, en el que se impuso por 2 a 1.

El “Aurinegro” tuvo su revancha en el segundo turno, cuando se enfrentaron los suplentes, ya que ganó por 4 a 0.

Los encuentros se disputaron en el estadio de Roca y Tres de Febrero del barrio 8 de Abril, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus.

En el cotejo principal, Mitre comenzó ganando por la conquista del delantero Ezequiel Cérica, a los 10 minutos del primer tiempo, pero Güemes lo dio vuelta con un doblete del atacante David Romero, sobre los 13’ y 26’ de esa primera mitad.

Hernán Darío Ortiz, entrenador de Mitre, dispuso la siguiente formación: Fernando Pellegrino; Lucas Pérez, Rubén Zamponi, Matías Moisés y Nicolás Benavídez; Hernán Tifner, Juan Mercier y Arnaldo González; José Torres, Adrián Toloza y Ezequiel Cérica.

Mientras que Pablo Martel, técnico de Güemes, puso esta formación: Juan Mendonça; Nahuel Valenzuela, Gabriel Fernández, Edgardo Díaz y Agustín Politano; Jonathan Lastra, Nicolás Juárez y Francisco De Souza; Claudio Vega, David Romero y Milton Zárate.

Cambios: Primer Tiempo, 32 minutos, José Ingratti por González (M). Segundo Tiempo, 24 minutos, Pablo Cortizo por Tiffner (M); 25 minutos, Ignacio Sabatini Charparín por Pérez (M).

Amonestado: Mercier (M).

Árbitro: Marcelo Rivero.

En tanto, los goles del segundo partido fueron convertidos por Rodrigo Sayavedra, Israel Roldán (2) y José Ingratti. Las formaciones fueron las siguientes:

Mitre: Yair Bonínn; Javier Juárez, Mauricio Ruíz, Nicolás Goitea y Rodrigo Sayavedra; Pablo Cortizo,

Israel Roldán, Ignacio Sabatini Champarín y Santiago Riera; José Ingratti y Sergio Unrein.

Güemes: Luis Rodríguez; Álvaro Pavón, Rolando Serrano, Elías Orellana y Nicolás Monje; Adrián Gómez, Pablo López e Iván Garzón; Raúl Chalabe; Pablo Escobar y Rodrigo Bernal.

Moisés

Luego del partido, Matías Moisés brindó una conferencia de prensa virtual.

“Estamos ante algo atipio y que afecta en lo personal porque estuvimos parado 7 meses. No es lo mismo entrenarse en un departamento, entonces fue complicado para todos.

Soy uno de los pocos que quedan del plantel anterior, trato de recibirlos a los chicos nuevos de la mejor manera y trato de adaptarme también a este nuevo proceso de la mejor manera”, señaló el defensor.

“Vamos de menor a mayor, la venimos llevando así a la pretemporada, el profe manejó las cargas. Y en el amistoso también, nos fuimos soltando de a poco en este que fue el primer ensayo ante otro rival, se hicieron cosas buenas pero también siempre hay cosas por mejorar”, concluyó.

Ortiz: “El resultado en los amistosos es anecdótico”

El entrenador de Mitre, Darío Ortiz, destacó la posibilidad de tener rodaje y dejó en un segundo plano el resultado.

“Esto nos sirve para sumar minutos de juego y para que los jugadores se conozcan. El resultado en los amistosos es anecdótico. No interesa el resultado. Lo que me importa es que los jugadores se conozcan. Son 25 nuevos futbolistas. Buscamos funcionamiento, no resultados”, advirtió el “Indio”.

“Las conclusiones son buenas, el único problema es que dos chicos terminaron con molestias. Es el primer amistoso después de siete meses y medio sin fútbol. Es algo lógico. Además, nosotros empezamos una semana tarde. Por ese es que queríamos jugar amistosos”, agregó el entrenador del elenco Aurinegro.

Ortiz explicó que sacó “conclusiones positivas y otras negativas. Hay cosas por mejorar y otras para fortalecer”.

“El 2-1 en contra del primer partido y el 4-0 a favor del segundo, es para mí lo mismo porque lo que busco es que se conozcan entre ellos. Ojalá podamos llegar al inicio con todos los jugadores sanos”, insistió el entrenador de Mitre.

Por último, el entrenador manifestó: “Hoy sumamos a San Román y Tapia. El dos y el cuatro para el equipo y ahora debemos esperar para que se sumen. Le dije a la gente del club, que nosotros somos un equipo en formación que piensa mucho en el torneo que viene y no este. Somos nuevos todos. Pero me voy conforme con el esfuerzo y con la actitud que mostraron los jugadores. Vamos a ser un equipo competitivo y que dará pelea”.

Martel: “Estoy muy conforme con el rendimiento de todos”

Güemes lleva tres semanas de entrenamientos y todavía no cuenta con su plantel completo. Aún así, hizo un gran partido y le ganó a Mitre, equipo que milita en una categoría superior. Por eso su entrenador Pablo Martel quedó muy conforme con lo que hizo su equipo y elogió a sus jugadores.

“Las sensaciones y las conclusiones son muy positivas. Más allá del resultado que fue favorable para nosotros, hemos afrontado este amistoso con muy pocas semanas de trabajo, con solamente una práctica de fútbol encima. Y hoy lo hemos hecho ante un equipo de la Primera Nacional, que viene trabajando hace más de seis semanas y la verdad que me quedo con el esfuerzo de los jugadores, me quedo con la intensidad propuesta durante setenta minutos”, comenzó diciendo en diálogo con EL LIBERAL

“Los refuerzos se han acoplado de muy buena manera a lo que es el modelo de juego y la idea inicial que nosotros mantenemos en base al torneo que se ha dado por finalizado”, agregó.

“Estoy muy contento por todo eso, es muy satisfactorio. De todas maneras tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Nosotros somos conscientes de que nos faltan muchas sesiones de trabajos. Tenemos que seguir trabajando mucho en el aspecto táctico, tenemos que ver todo eso y prepararnos para lo que viene”, agregó el orientador táctico del Gaucho, en alusión al Federal A en el que buscará el ascenso a la Primera Nacional.

“En líneas generales estoy muy contento, muy conforme con el rendimiento de todos los jugadores. Se han visto cosas muy interesantes, muy positivas. Y nos sirven para sacar conclusiones y seguir trabajando”, concluyó Martel.