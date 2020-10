Expectativa por el libro del hermano de Mauricio Macri, que sale mañana y ya agotó dos ediciones

25/10/2020 - 02:26 Viceversa

El libro “Hermano”, que reproduce más de 17 horas de entrevista entre Mariano Macri y el periodista Santiago O’Donnell, ya agotó dos ediciones y tiene 30 mil ejemplares impresos, aunque saldrá a la venta recién el lunes 26 de octubre en papel y el fin de semana en versión ebook, a causa de las revelaciones que el hermano menor del expresidente Mauricio Macri anticipó.

A pesar de que el contenido total del libro no fue difundido, un anticipo da cuenta de lo que será el contenido del libro que costará 999 pesos, según anticiparon desde la editorial Penguin Random House, la misma que el año pasado publicó “Sinceramente”, el bestseller de Cristina Fernández de Kirchner.

Según explicó O’Donnel, Mariano Macri “habla por primera vez y revela el lado oscuro de su hermano mayor, con un nivel de precisión y detalle que ni los peores enemigos del expresidente llegaron a imaginar”.

El periodista anticipó que el libro aborda “el millonario préstamo de un banco brasileño que jaquea al grupo Macri, y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insigne del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo”.

En el artículo de anticipo, O’Donnell aseguró que “para sortear la apariencia de conflictos de interés, desde que Mauricio ingresó en la función pública el grupo fue tercerizando algunos de sus negocios en testaferros y socios ocultos, por ejemplo, en el caso de los Parques Eólicos y Autopistas del Sol o McAir-Avianca, maniobras sobre las que Mariano aporta información que confirmaría lo revelado por el periodismo y avanza más allá de lo conocido hasta ahora”.

Así, “cuenta Mariano que su hermano mayor habría amasado una fortuna haciendo negocios desde las empresas de su padre, la presidencia de Boca, la jefatura del gobierno porteño y la presidencia de la nación”, concluye el periodista.

Sobre los motivos de estas denuncias, según explicó O’Donnell, el hermano de Maricio Macri decidió dar cuenta de su historia por tres motivos: “Primero, por su salud mental. Lleva trece años de enfrentamientos con Mauricio en reclamo de que le pague un precio justo por su parte del paquete accionario y lo deje seguir su vida personal y empresarial de manera independiente”, según escribió en el anticipo publicado hoy.

“Dice que necesita sacarse el peso de encima acompañando sus acciones en la justicia con un testimonio para que sus hijos, sobrinos y descendientes conozcan la verdad, o por lo menos conozcan la contracara del falso relato de Mauricio, donde él se vende como un santo al servicio del país, que poco y nada tiene que ver con el grupo económico que en realidad maneja con mano de hierro, aprovechándose de su íntima relación con la primera línea del management, que le responde de manera incondicional”, agregó.

Además, el hermano de Macri busca con este libro “romper el mito de que su padre, el legendario empresario Franco Macri, era un mafioso menemista que vivió toda su vida de aprietes y negociados con el Estado”, escribió O’Donnell.

El periodista aseguró que “Mariano está convencido de que esta es una historia inventada por Mauricio y por quienes lo asesoran en marketing político, en particular, para congraciarse con Lilita Carrió y generar una narrativa que lo hiciera más digerible para la lideresa de la Coalición Cívica”.

Y por último, “Mariano siente que el mismo abuso y maltrato que él recibió de Mauricio a nivel familiar el pueblo argentino lo sufrió a nivel político. La misma desilusión, la misma estafa”, señaló.

Consultado por el contenido del libro, que genera una fuerte expectativa y la venta anticipada de dos ediciones, el exmandatario aseguró en declaraciones televisivas: “Lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que yo no vi todavía, pero por lo que escuché no tienen nada que ver con la realidad”.

Y en esa misma ocasión, culpó al oficialismo también por este desencuentro familiar: “Son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con todo esto”, aseguró.

Santiago O’Donnell comenzó su carrera periodística en el Buenos Aires Herald y pasó por dos de los diarios más importantes de los Estados Unidos: entre 1986 y 1990 en Los Angeles Times y de 1991 a 1994 en The Washington Post.

En esos años en Estados Unidos, conoció a Mariano Macri, que era amigo de un hermano de O’Donnell y desde entonces mantienen una relación social.

De regreso a la Argentina se incorporó a la redacción del diario La Nación, en la que estuvo cuatro años; luego formó parte del semanario TXT; y hoy es editor jefe de la sección “El Mundo” de Página 12.

Además, es autor los libros “ArgenLeaks. Los cables de Washington sobre la Argentina, de la A a la Z” y “Politileaks”.

Por su parte, Mariano Macri es el quinto hijo de Franco Macri, que además fue padre de Mauricio, Sandra (fallecida en 2014), Alejandra, Gianfranco y Florencia; y estuvo a cargo del desembarco en Brasil de las empresas familiares y de los negocios con China.

FRAGMENTO DEL LIBRO

Domingo de marzo soleado y fresco en el coqueto barrio de La Horqueta, en la unión entre los dos ramales de la Panamericana, a la altura de Beccar y San Isidro. La cita es en el Seven Eleven, un discreto bar-restorán con fachada de ladrillo y galería con mesitas a un costado, detrás de un gran quiosco de revistas, en un centro comercial abierto y arbolado sobre la avenida Blanco Encalada. A la hora convenida, él ya me está esperando. Me llama con el brazo desde una mesa al aire libre, la más alejada de la vereda. Recuerdo el silencio. Faltan siete horas para que Alberto Fernández anuncie la esperada cuarentena, que entrará en vigor al día siguiente. La Horqueta parece un pueblo fantasma, pero el Seven Eleven de Beccar, milagrosamente, sigue abierto.

Adentro no hay clientes. Afuera, el único es Mariano Macri. Camisa celeste, pantalón kaki, ojos verdes, nariz importante, barba, sienes templadas, boca de jóker: la viva imagen de su papá. Erguido en la silla, hombros abiertos, espalda derecha, saluda afectuoso: “¿Cómo va, querido?”, con su voz grave y nasal. Me recibe con el codo, sin beso en la mejilla. “Se está cuidando. Tiene tres chicos jóvenes”, pienso. Una hora antes me había llamado desde su casa en un country de Pacheco y me dijo que teníamos que hablar. Nos encontramos a mitad de camino.

Desde la última vez que nos vimos hace dos semanas, el mundo se dio vuelta por culpa de la pandemia. La recomendación es no salir de nuestras casas. “Ayer estuve con Mauricio”, me dice, y entiendo. Hace dos meses que nos venimos reuniendo una o dos veces por semana para completar una larga entrevista que daría forma a este libro testimonial sobre su pelea con el expresidente. Y justo dos días antes de la cuarentena, por iniciativa de Mauricio, se reunieron.

Se acerca una moza y le pido un tostado y un café con leche. Él dice: “Ya estoy bien”, le sonríe atento y no pide nada. Parece contento de verme. Prendo el grabador del celular, lo dejo sobre la mesa vacía y le apunto con el micrófono. Él lo endereza apenas y se lo acerca un poco más, como si quisiera asegurarse de que una ráfaga de viento no se lleve lo que está a punto de decir. Empieza a hablar y yo lo interrumpo pidiendo detalles. Retoma y lo vuelvo a interrumpir. Quiero clima, quiero diálogo, quiero horarios, direcciones, quiero todo. Vamos y venimos. Mariano cuenta, yo lo interrumpo, Mariano vuelve a empezar.

Hasta que sucede algo que me deja mudo. Mariano empieza a hablarle a Mauricio. Lentamente, en un ligero crescendo, con la voz firme, con enojo apenas contenido.

Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco. No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta? Vos te fuiste en todo este proyecto tuyo de poder cuando para mí el proyecto era velar por el crecimiento de la gente y evitar que la empresa se fagocitara a la familia. Vos y yo somos de dos galaxias distintas.

Parece poseído, enajenado, la mirada fija en el celular como si le hablara a un fantasma que no lo deja en paz. Un recitado cadencioso y gutural, haciendo caer palabras como piedras, pausando para que aturdan. Cuando apago el grabador cuarenta minutos después lo veo respirar aliviado, liviano. Entonces entiendo.

Haberle dicho a su hermano en la cara la tarde anterior lo que pensaba de él no le sirvió de mucho. Es como si le hubiese hablado a una sábana. Para conjurar su fantasma, debe repetirlo delante de un periodista, palabra por palabra, y hacer que todo el mundo se entere. No importa que ese mundo, ese día, se esté cayendo a pedazos.