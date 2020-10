Los famosos salieron de su zona de confort

25/10/2020 - 20:08 Pura Vida

Ningún participante se salva en MasterChef Celebrity por el talento, el prestigio o la fama que carga sobre sus espaldas por el rendimiento en otros escenarios que no son la cocina. Ya quedó demostrado con las primeras tres eliminaciones. Lo que el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui valora son otros ingredientes, como la cocción de los platos, la innovación, el riesgo que corren para su elaboración y hasta si logra conectar desde el lado emotivo con el comensal.

Por eso sucede que personajes como El Polaco o “El Turco” García se hayan salvado de ir a la ronda de eliminación y no haya sucedido lo mismo con el actor Boy Olmi, a quien en la gala en la que tenían que preparar un plato con sabores de su niñez no le “perdonaron” que eligiera uno con langostinos. “Cuando la intención es conmover a los otros que van a comer, tienes que elegir no sólo un sabor que te guste a vos, sino uno que conozcan todos”, le advirtió Martitegui.

Por eso, ninguno de los participantes se siente ganador, aunque el público ya tenga sus favoritos, como el propio Boy que logra que los seguidores posteen algo sobre él al final de su presentación, destacando algún rasgo del actor.

El domingo al mediodía, aprovechando que por primera vez se salvaba de la gala de eliminación de anoche, Roberto Moldavsky visitó el programa “La Peña de Morfi” y dijo entre risas que “con el Turco García y El Polaco somos parte del grupo Ojalá. El grupo ‘Ojalá le guste al jurado’”.

A raíz de haber dado positivo de coronavirus, El Polaco empezará a ser reemplazado dentro de poco por Natalie Pérez, mientras que el lugar de Vicky Xipolitakis, por el mismo motivo, será ocupado por Christian Sancho. Y aquí hay una duda. No se sabe si la exvedette querrá regresar al certamen ya que su hijo pequeño también contrajo Covid-19.

Por ahora son todas especulaciones. Lo cierto es que permitiéndole al público conocer a sus ídolos en otros espacios, mostrándolos hacer cosas que nunca los vieron hacer, MasterChef Celebrity se convirtió en el imbatible del rating.