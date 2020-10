Ariana Grande lanzó su nuevo single “Positions”

25/10/2020 - 20:25 Pura Vida

Ariana Grande sorprendió a todos hace unos días cuando anunció que su nuevo álbum saldría este mes a través de un posteo en sus redes sociales. Luego compartió el single “Positions”, que ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

La nueva canción también tiene su propio video dirigido por Dave Meyers, donde se ve a Grande en la Casa Blanca conduciendo varias reuniones, dirigiendo conferencias de prensa y revisando y firmando documentos, entre otras tareas. En el medio, ella equilibra su vida laboral con la vida familiar.

En diciembre pasado, Grande lanzó el álbum en vivo K Bye for Now (SWT Live). También se asoció con Justin Bieber, a mitad de año, para el single de graduación “Stuck With U” y unió fuerzas con Lady Gaga para el single “Rain on Me”, que aparece en el último álbum de Gaga, Chromatica. La pareja interpretó la canción en vivo por primera vez en los MTV Video Music Awards.